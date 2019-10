Guido Petti Pagadizábal en acción en el decisivo debut ante Francia, que marcó el destino de los Pumas Fuente: AFP

Alejo Miranda SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de octubre de 2019 • 17:00

Pocos jugadores del plantel de los Pumas se vuelven del Mundial de rugby con un aprobado en el boletín. Uno solo mereció un distinguido. Guido Petti Pagadizábal fue el mejor argentino de Japón 2019, uno de los pocos que estuvo a la altura de su condición de jugador de elite y el único que despertó admiración más allá de las fronteras.

Las derrotas ante Francia e Inglaterra costaron la eliminación temprana de la Argentina, que tuvo una actuación colectiva e individual por debajo de las expectativas que había despertado y de la capacidad que no hace mucho había plasmado dentro de la cancha. "Es lastimoso para todos", reconoció el segunda línea. "No estuvo esa química que tenemos siempre", aceptó. "Ya estamos pensando en el año que viene", dijo sobre un futuro que lo tiene como uno de los referentes.

Afuera de la cancha, su simplicidad contrasta con la fiera en la que se transforma de la línea de cal para adentro. Una garantía en el line-out en obtención y liberación rápida (rapidísima) de la pelota, un especialista en el line-out defensivo (debe ser el mejor del mundo en esa faceta). Sólido y agresivo en defensa y dinámico para limpiar los rucks. "Por suerte, en el juego de forwards en el Mundial en cuanto al scrum y al line-out creo que estamos entre los tres mejores. Eso creo que es algo muy positivo y habla muy bien del pack de forwards y creo que eso es lo que hace a las individualidades", justificó sacándose méritos. "Cuando el equipo está bien uno se destaca en lo que hace. Por suerte el equipo me ayudó y pude destacarme en el line-out".

Petti Pagadizábal en las alturas, ganando un line frente a los ingleses

Pero si está entre los mejores del mundo en su puesto es porque es un jugador completo que excede por mucho las funciones básicas del segunda línea. Petti Pagadizábal también se destaca por su capacidad de leer los espacios en el juego abierto y explotarlos con una velocidad inusual para un jugador de 1,94m y 110kg. Al punto que en un par de ocasiones el head coach Mario Ledesma lo ubicó como tercera línea. "El rugby se trata también mucho de confianza y el equipo siempre me la dio. Y el staff también", continuó sin perder la humildad. "Estoy agradecido con ellos, que sin dudas son una parte fundamental que me hace bien y me hace estar adentro de la cancha con confianza para que me largue a jugar".

Guido es hijo de Roberto Petti, quien jugó dos partidos en los Pumas. Se formó en el SIC, pero casi no jugó en la primera división. Después de sobresalir en el Mundial Juvenil de 2014 con los Pumitas, dio el salto a Pampas XV y de allí al seleccionado mayor. En Inglaterra 2015, donde jugó con apenas 20 años y se afianzó como titular, formando una dupla con Tomás Lavanini que por cinco años fue indestructible. Este año fue por lejos el que más minutos jugó en Jaguares (1298, 100 más que el segundo), algo que no afectó en nada su rendimiento en el Mundial.

En la victoria en la despedida ante Estados Unidos, al menos, los Pumas pudieron sacarse la mufa y mostrar algo del rugby que habían insinuado en la etapa previa. Muy poco, claro, al lado de toda la expectativa que se había generado, justificadamente, en torno a este grupo de jugadores.

La bronca no la tapa nada. Habernos ido así del Mundial es lastimoso para todos. el rugby da revancha. Vamos a tener nuevas oportunidades para dejar esta camiseta lo más alto posible Guido Petti Pagadizábal

"La bronca no la tapa nada. Habernos ido así del Mundial es lastimoso para todos. Estamos todos con mucha bronca. Por suerte nos pudimos despedir con una sonrisa en el último partido y darle a Legui [Juan Manuel Leguizamón] una victoria y despedirlo como se merece. Irnos con la frente en alto sabiendo que tenemos muchas cosas por corregir y muchas cosas por mejorar. Como siempre se dice, una frase hecha pero que es muy cierta: el rugby da revancha. Vamos a tener nuevas oportunidades para dejar esta camiseta lo más alto posible".

En sintonía con lo que declaró el resto del equipo, Petti Pagadizábal postergó el análisis sobre las causas que desembocaron en el bajo rendimiento del equipo, pero reconoció que algo faltó. "Todavía no se sabe mucho eso. Es algo muy profundo que tenemos que analizar entre todos. No estuvo esa química que tenemos siempre, o la tuvimos durante muy pocos momentos. Los primeros 30 minutos contra Tonga, el segundo tiempo de Francia. tenemos que tenerla los 80 minutos y saber que así sí vamos a disfrutarlo, así sí vamos a estar dejando todo por la camiseta".

Guido Petti Pagadizábal durante el himno, junto con Nahuel Tetaz Chaparro y Pablo Matera

Con 24 años, Petti Pagadizábal es el más joven de una generación que ya jugó dos Mundiales. Tomas Cubelli, Jerónimo De la Fuente, Matías Moroni, Julián Montoya, Javier Ortega Desio, Nahuel Tetaz Chaparro y Joaquín Tuculet son los otros que también siguen en el sistema de la UAR (tiene contrato con Jaguares por dos años más). Por allí habrá que buscar a los líderes del equipo que viene. "Apenas terminó el partido con Estados Unidos me senté con Cubo [Cubelli] en el vestuario a hablar de lo que viene. Estamos con mucha bronca y ya se te viene a la cabeza qué hay que hacer, qué queremos, ya estamos pensando en el año que viene", reconoció.

"A nosotros -continuó- nos toca poner de vuelta a Jaguares en lo más alto. Ahora viene un descanso para despejar la cabeza. Fue un año largo, con muchas presiones, muy duro también. A fines de noviembre nos juntaremos para hacer una pretemporada espectacular en Jaguares. Y el año que viene ojalá se me dé la oportunidad de vuelta, como a todo este equipo, ojalá a la mayoría, de empezar a laburar de cero, dejando todo y aprendiendo de estos errores que no tienen que volver a pasar y poniendo la camiseta de los Pumas en lo más alto, como se merece".

Guido Petti Pagadizábal habló de la falta de química del equipo. Fuente: AFP

Junto con Cubelli y De la Fuente, justamente, es uno de los apuntados a ser nombrado capitán, dado a que Pablo Matera se va a jugar a Stade Français de París y es improbable que conserve la cinta. "Pablo es un gran capitán. No sabemos qué va a pasar con los jugadores de afuera, si van a seguir estando o si no. Yo por mi parte, toque a quien le toque ser el capitán voy a aportar desde donde sea", opinó. "Creo que Cubo sería un gran capitán si le tocara ser, pero como cualquiera. Hay muchos jugadores candidatos a ser capitanes".

De lo que no hay dudas es que se vienen aires de cambio en el seleccionado, como anticipó Ledesma, quien puso el foco en los jóvenes Sub 23 que tuvieron su primera experiencia mundialista y en la generación venidera. "Creo que los más chicos son espectaculares. Siempre aportaron y cada vez que les tocó entrar adentro de la cancha marcaron la diferencia. Estoy muy contento con ellos", festejó Guido. "Son chicos de 21, 22 años que tienen mucho para aportar. Se ve en la cancha. Sin dudas les esperan grandes años para seguir jugando en los Pumas, en Jaguares, en donde les toque. Les van a hacer muy bien al equipo, porque necesitábamos una camada joven. Se vienen grandes jugadores".

Los Pumas inician una nueva era, y Guido Petti Pagadizábal es uno de los protagonistas centrales.