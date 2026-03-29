TV y streaming del domingo: Colapinto en Japón, Francia, final de Miami, Copa Argentina y MotoGP
Amistosos de fútbol, tenis, motociclismo y rugby en la propuesta deportiva del día, disponible en las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 29 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Amistosos
- 10 Lituania vs. Georgia. Disney+
- 11 Armenia vs. Bielorrusia. Disney+
- 16 Colombia vs. Francia. DSports
Copa Argentina
- 18 Huracán vs. Olimpo. TyC Sports
- 20.15 Newell’s Old Boys vs. Acassuso. TyC Sports
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 2 El Gran Premio de Japón. La carrera. Fox Sports y Disney+
MOTOCICLISMO
MotoGP, Moto2 y Moto3
- 14 El Gran Premio de Estados Unidos. Las respectivas carreras principales. ESPN 2 y Disney+
TENIS
Miami Open
- 16 Jannik Sinner (Italia) vs. Jiri Lehecka (Chequia), la final masculina. ESPN y Disney+
RUGBY
Premiership
- 11 Sale Sharks vs. Bath. ESPN 3 y Disney+
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