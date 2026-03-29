LA NACION

TV y streaming del domingo: Colapinto en Japón, Francia, final de Miami, Copa Argentina y MotoGP

Amistosos de fútbol, tenis, motociclismo y rugby en la propuesta deportiva del día, disponible en las pantallas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Franco Colapinto correrá en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, en la madrugada del domingo en Argentina.
Franco Colapinto correrá en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, en la madrugada del domingo en Argentina.SOPA Images - LightRocket

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 29 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Amistosos

  • 10 Lituania vs. Georgia. Disney+
  • 11 Armenia vs. Bielorrusia. Disney+
  • 16 Colombia vs. Francia. DSports
Kylian Mbappé jugó frente a Brasil en la reciente victoria de Francia, que este domingo, en otro amistoso, se medirá con Colombia.
Kylian Mbappé jugó frente a Brasil en la reciente victoria de Francia, que este domingo, en otro amistoso, se medirá con Colombia.MICHAEL OWENS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Copa Argentina

  • 18 Huracán vs. Olimpo. TyC Sports
  • 20.15 Newell’s Old Boys vs. Acassuso. TyC Sports

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 2 El Gran Premio de Japón. La carrera. Fox Sports y Disney+

MOTOCICLISMO

MotoGP, Moto2 y Moto3

  • 14 El Gran Premio de Estados Unidos. Las respectivas carreras principales. ESPN 2 y Disney+
Jorge MartÍn y Francesco Bagnaia en la carrera sprint de Estados Unidos, donde este domingo se hará la principal de la tercera fecha de MotoGP.
Jorge MartÍn y Francesco Bagnaia en la carrera sprint de Estados Unidos, donde este domingo se hará la principal de la tercera fecha de MotoGP.Gold & Goose Photography - Getty Images North America

TENIS

Miami Open

  • 16 Jannik Sinner (Italia) vs. Jiri Lehecka (Chequia), la final masculina. ESPN y Disney+
Jannik Sinner y Jiri Lehecka se enfrentarán este domingo en la final del Masters 1000 de Miami.
Jannik Sinner y Jiri Lehecka se enfrentarán este domingo en la final del Masters 1000 de Miami.Canchallena

RUGBY

Premiership

  • 11 Sale Sharks vs. Bath. ESPN 3 y Disney+
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. Así quedó el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Miami 2026
    1

    Así quedó el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Miami 2026

  2. Resultado de Argentina vs. Mauritania: quién ganó el amistoso de fecha FIFA
    2

    Resultado de Argentina vs. Mauritania: quién ganó el amistoso de fecha FIFA

  3. Parrilla de salida de la F1 en el GP de Japón 2026
    3

    Parrilla de salida de la F1 en el GP de Japón 2026

  4. El delantero de bigote pintoresco que habla como un universitario y llena de magia al equipo argentino distinto
    4

    Juan Manuel Gutiérrez, el uruguayo que provoca asombro y juega en el equipo que recuerda “la nuestra”