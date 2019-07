Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

La chapa de candidato no le pesa a Pucará. Y no hay que ser un observador sagaz para palparlo. Se nota en los resultados, en la confianza de sus jugadores y en las ilusiones que alimentan sus hinchas fecha tras fecha. Ayer, en el partido más atractivo de la 14a jornada del Top 12, derrotó con autoridad a Newman por 29 a 19 (sumó punto bonus ofensivo) y se afianzó como único escolta del SIC. La gran figura del conjunto de Burzaco fue Lucas Mensa, quien ofreció un gran despliegue y anotó un try en un momento fundamental del partido.

Si hay un atributo vital que define la excelente condición de equipo que luce Pucará -más allá de los altibajos- es el equilibrio con que defiende y ataca. Lo exhibido en la fría tarde de Burzaco ante Newman fue muy sólido en todos los aspectos del juego. Sus forwards trabajaron bien unidos y la tercera línea estuvo, constantemente, encima de la jugada. De esa forma no dejó huecos en su estructura, ni ofreció flancos vulnerables para que su rival pudiese lastimarlo. Siempre se mantuvo intacto el orden colectivo e hizo valer la solidaridad entre todas las líneas.

Desde el comienzo del partido, Pucará fue superior a Newman. Con buena obtención en el line y mucha dinámica en sus desplazamientos, logró capitalizar la posesión de la pelota y el dominio territorial con cuatro tries (Pablo Parlatore, a los 11 minutos; Mensa, a los 15; Mariano, a los 24, y Joaquín Paz, a los 33). A partir de allí, todo fue del local. Por el lado del conjunto de Benavidez, que cortó una racha de nueve partidos sin derrotas (ocho triunfos y un empate), lo más rescatable fue la lucha de su primera línea y la patada eficaz de Gonzalo Gutiérrez Taboada, quien sumó 12 por intermedio de tres penales.

Tenemos que hacer de la fortaleza defensiva nuestra bandera para poner a Pucará en lo más alto. Que nos tilden de candidatos por la ubicación en la tabla no nos tiene que privar de seguir creciendo Emanuel Montero

En el segundo tiempo, con la tranquilidad de la ventaja a su favor,Pucará bajó el ritmo ofensivo y fortaleció las marcas para evitar el crecimiento de los back visitantes. Sin embargo, la rudeza de su juego lo obligó a terminar el partido con dos jugadores menos por las amonestaciones de Pardal y Cappiello. Esta situación hizo que Newman buscara insistentemente acortar la diferencia en el marcador, aunque le faltaron recursos ofensivos para concretar ese propósito. Con el trámite resuelto, el try de Francisco Pasman con posterior conversión de Gutiérrez Taboada solamente sirvió para decorar el resultado final.

"Es momento de empezar a creérselas un poco más. Si bien desde hace varios torneos estamos siendo protagonistas, el rendimiento que tenemos nos invita a seguir sumando confianza. Es un plantel amplio, maduro y con mucho recambio. Estamos convencidos que podemos lograr cosas importante", analizó, post triunfo con bonus, el back de Pucará Lucas Mensa.

"Estos son los partidos que tenemos que ganar si queremos clasificar a las semifinales. Si los demas nos quieren considerar candidatos está muy bien, pero no debemos desenfocarnos del objetivo y seguir afianzando nuestro juego. Si lo logramos, no tengo dudas que vamos a llegar lejos", expresó Lucas Gonzalez Amorosino, el experimentado wing del conjunto vencedor.

Después de todo, la convicción con que Pucará se afirma en la segunda posición del Top 12 tiene una explicación tan actual como histórica: querer siempre más. Y porque quiere, las fechas pasan, los puntos se acumulan y estar como escolta del SIC no lo abruma con su carga de responsabilidad. Al contrario, acepta el desafío y redobla las pretensiones. Porque la chapa de candidato no le pesa.

Síntesis

Pucará: Lucas González Amorosino; Joaquín Paz, Juan Cappiello, Mariano Navarro y Manuel Montero; Lucas Mensa y Germán Klubus; Pablo Parlatore, Felix Birnie y Santiago Pardal; Ignacio Coppola y Mariano Rassetto; Jonathan Marchetta, Tomás Kelly y Tulio Sosa (C)

Entrenador: Nicolás Llauradó

Ingresaron: ST, 10 minutos, Pablo Dimcheff por Birnie; 12, Tomás Buckley por Kelly y Lucas Marchetta por J. Marchetta; y 25, Juan Cruz Romero por Rassetto.

Newman: Francisco Pasman; Tomás Adrogue, Mateo Delia, Matías Freyre y Ignacio Driollet; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Félix Branca; Benjamín Bonasso, Joaquín de la Vega y Miguel Urtubey (C); Tomás Ureta y Alejandro Urtubey; Luciano Borio, Rodrigo Pueyrredón y Alberto Porolli

Entrenadores: Alfredo Cordone, Marcelo Torres, Santiago Piccaluga y Javier Urtubey.

Ingresaron: ST, 7 Minutos, Marco Mazzucchelli por M. Urtubey y Marcelo Brandi por Pueyrredón; 15, Francisco Montoya por Adrogué, y 20, Lucas Morgan por Porolli.

Primer tiempo: 8 minutos, penal de Gutiérrez Taboada (N);11, gol de Klubus por try de Parlatore; 15, gol Klubus por try Mensa(P); 24, penal de Gutiérrez Taboada (N); 25, try de Navarro (P); 30, penal de Gutiérrez Taboada (N); 33, gol de Klubus por try Paz (P); 40, penal de Gutiérrez Taboada (N). Resultado Parcial: Pucará 26 vs. Newman 12

Segundo tiempo: 14 minutos, penal de Klebus (P); 40, gol de Gutierrez Taboada por try de Pasman (N). Resultado parcial: Pucará 3 vs. Newman 7

Amonestados: ST, 30 minutos, Pardal (P); y, 35, Cappiello (P)

Árbitro: Andrés Sutton

Cancha: Pucará