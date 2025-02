Pumas 7s en Vancouver: Alejo Lavayén vuelve después de 15 meses, justo en el lugar donde los argentinos se hacen más fuertes

Abatido y cabizbajo, dejó la cancha apoyado en los médicos, sospechando lo peor. Pumas 7s transitaba la fase de grupos del segundo torneo de la temporada cuando Alejo Lavayén abandonó el campo en Dubái, tras un infortunio propio de un deporte de contacto. “En diciembre de 2023 me dijeron «flaco, tené paciencia que vas a tener más de un año afuera». Me rompí en mil pedazos la rodilla. Fue brava la lesión. Tuve dos operaciones. La recuperación fue más extensa que lo normal”, explica en una charla para la nacion antes de su regreso a las canchas, tras una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda. A las 18.08 de este viernes, el seleccionado argentino debutará en el Seven de Vancouver contra Kenia, en busca del tetracampeonato allí.

La vuelta de Lavayén es la principal novedad para afrontar la cuarta de las seis estaciones de la etapa regular del Circuito Mundial. “Esperé muchísimo esto. Fue mucho laburo, mucho sufrimiento. Si miro atrás estoy muy contento y orgulloso del camino que transcurrí. Fue ir pasito a pasito con el grupo de kinesiólogos y médicos. Trabajé mucho la cabeza. Después de dos operaciones, lo primero era pensar en volver a caminar; después, trotar. Mes a mes iba mejorando e iba viendo la luz al final del túnel. Estos últimos seis meses volví a tocar la pelota. Hoy digo que pasó rápido, pero fue larguísimo”, detalló el jugador de CASI, que valora las etapas de la recuperación en perspectiva. “Había entrado al sistema dos años antes de París 2024 y el objetivo principal era no sólo participar, sino ganar los Juegos Olímpicos. Quedarme fuera de esa temporada fue durísimo. Ese verano, los días después de las operaciones fueron muy oscuros. Agradezco mucho a los que estuvieron cerca. Trabajé con psicólogos, hice todo para estar lo más tranquilo posible. De mi parte hubo mucha perseverancia, apretar los dientes y paciencia”.

Dos intervenciones quirúrgicas y 15 meses de recuperación requirió esa rodilla izquierda cuyos ligamentos cruzados eclosionaron en Dubái 2023; Lavayén está orgulloso de su proceso de rehabilitación. Prensa UAR

Su lesión llegó en el momento más inoportuno. El medio-scrum había sido uno de los puntos altos de la 2022/2023, fue la figura en los Panamericanos Santiago 2023 con un hat-trick en la final contra Chile y se perfilaba para estar en el plantel de 12 para París 2024. “Nos partió el corazón cuando se rompió los ligamentos cruzados. Lo habían candidateado a mejor jugador de la temporada, venía muy bien y se rompió a meses de los Juegos Olímpicos”, destacó Santiago Gómez Cora, el entrenador. Santiago Mare, el capitán, valoró su aporte externo a la cancha: “Le tocó una dura el año pasado: quedarse fuera de la temporada especial de los Juegos. Pero lo que más me quedo de él es cómo nos acompañó. Hizo una recuperación excelente. Fue a vernos a los Juegos, alentó desde fuera. Siempre estuvo atento, nos mandaba mensajes cuando viajábamos. Me pone muy contento que tenga su oportunidad”.

El retorno del rugbier de CASI es una gran noticia porque costó encontrar recambio en su puesto, vital en el seven porque el medio-scrum realiza las salidas, lanza la pelota en el line-out y el scrum, y se desenvuelve en el centro de la cancha para generar juego, detectando por dónde puede atacar y lanzar a los compañeros. Y en defensa es fundamental para cubrir la cancha. Tras el retiro de Gastón Revol, Joaquín Pellandini quedó como único medio-scrum natural.

Tras la salida de Gastón Revol quedaron pocas alternativas en la función de medio-scrum; el regreso de Lavayén es una muy buena noticia en ese rubro. Prensa UAR - rugby

“Si bien los chicos se ganan en los entrenamientos los lugares, Alejo viene haciendo muy bien las cosas y queremos empujarlo nosotros. Pasaron 15 meses desde la primera cirugía. La idea es sumar jugadores nuevos y hacer volver a otros ayudándolos a tomar ritmo sin que intenten ser 100% competitivos. Con Alejo estamos tomando un riesgo en cuanto a juego, pero anímicamente él es importante para el plantel, muy querido, y en su mejor momento le dio mucho rugby al equipo”, expresó Gómez Cora, que no viajó a Canadá, por una operación en la espalda. Como en Perth, el rol de head coach presencial estará a cargo de Leonardo Gravano, su mano derecha.

Del plantel de 13 jugadores que viajaron a América del Norte quedaron fuera Gregorio Pérez Pardo y Santiago Vera Feld. Además de Lavayén, regresará Germán Schulz, ausente en Australia por licencia por paternidad. El seleccionado argentino debutará este viernes a las 18.08 ante Kenia y a las 23.35 se medirá con Gran Bretaña, al que superó dos veces en la temporada.

Luego del anuncio del plantel para Vancouver, todos fueron a abrazar a Lavayén. “Es un lindo envión anímico que vamos a tener, por lo que es como jugador tanto por lo que es como persona. Nos dolió mucho cuando se lesionó; venía jugando de gran manera en el 2023. Hay que aprovechar esa energía que va a traer para darle confianza en la cancha”, indicó Matías Osadczuk, referente de un plantel que pasó del calor agobiante de Buenos Aires al frío de Canadá.

El lujoso BC Place Stadium, un escenario multiuso ubicado en el norte de False Creek, se convirtió en una fortaleza de Pumas 7s. Aun sin el fervor del público argentino que se suele concurrir a la etapa de Australia, Vancouver se ha transformado en un territorio de festejos albicelestes. En el 2022 Argentina cortó una sequía de 13 años en el circuito; en el 2023 repitió y en el 2024 ratificó su dominio en una final brillante frente a Nueva Zelanda. En el 2025 llega en alza, después de la conquista de Perth, que lo colocó en lo más alto del ranking, junto a Fiji y España.

La palabra de Alejo Lavayén

En esta ocasión tendrá el envión anímico del retorno de Lavayén, que intentará amoldarse a un equipo que fue mutando sus sistemas de juego en ataque y en defensa. “Extrañé todo. Lo primero, competir. Tenía ganas de ganarle a alguien hasta en las canicas. Desde hace 15 meses no compito y soy muy competitivo... También extrañé mucho al grupo. Una vez que uno se aleja y no está, se da cuenta de lo que disfruta los viajes en equipo”, se entusiasma Alejo.

Gran Bretaña y Francia en el camino al tetracampeonato

El Seven de Vancouver es el de más éxito para el seleccionado argentino, que se coronó en la ciudad canadiense en los últimos tres años. Este viernes Pumas 7s comenzará la defensa del cetro y afrontará dos compromisos, frente a Kenia a las 18.08 de Buenos Aires y Gran Bretaña a las 23.35. Televisará Fox Sports 2.

Este sábado, el conjunto de UAR cerrará la zona desde las 17.20, en un choque especial: se enfrentará con Francia por primera vez tras la dolorosa eliminación en uno de los cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024. Y más tarde protagonizará los playoffs, según su posición en el grupo. El certamen concluirá el domingo, día de las semifinales (17.30 y 17.52) y la final (22.05).

Alejo en Ciudad del Cabo 2022; el medio-scrum de CASI pasaba por un excelente presente cuando se interpuso la lesión y ahora regresa con elogios del entrenador Santiago Gómez Cora: "En su mejor momento le dio mucho rugby al equipo". EJ Langner

En Canadá participarán 12 equipos, de los cuales ocho serán cuartofinalistas (los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros en general). El plantel albiceleste incluye a Santiago Álvarez Fourcade, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Alejo Lavayén, Santiago Mare (capitán), Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Germán Schulz, Tobías Wade y Santino Zangara.

Nicolás Casanova Por