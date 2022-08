Pumas 7s: las posibilidades que tienen de ser campeones del Circuito Mundial y la inusual razón por la que no tienen a su ancho de espada

El Circuito Mundial de Seven llega a su fin, con un escenario particular. El torneo de Los Ángeles se desarrollará este fin de semana luego de tres meses de interrupción en la temporada, y a menos de dos semanas de la Copa del Mundo, que se disputará en Ciudad del Cabo entre el 9 y el 11 de septiembre. Este certamen está más cerca del inicio de la temporada 2022/23 que de la última etapa celebrada, la de Londres, de fines de mayo. “Estamos en un lugar incómodo en este momento, con todo en juego. Pero no es el fin del mundo. De hecho, es el comienzo de la temporada y un buen inicio en Los Ángeles nos empujará en la dirección correcta”, analizó el head coach de Pumas 7s, Santiago Gómez Cora.

En este contexto, el seleccionado argentino llega por primera vez con chances matemáticas de ganar el World Rugby Seven Series, en un particular 2021/2022: Nueva Zelanda, uno de los principales protagonistas, no pudo participar en las primeras cuatro estaciones por las restricciones sanitarias de su país, al igual que Samoa. Por su parte, Fiji, otra potencia en el juego reducido, no se presentó en los certámenes de España, por casos de Covid-19 en el plantel. Esto produjo que el resto de los equipos debiera descartar los puntos de dos torneos en la tabla al final del tour.

Los Pumas 7s se encuentran terceros, por detrás de Sudáfrica y Australia. Para salir campeones necesitan ganar el torneo, que los africanos no lleguen a los cuartos de final y que los oceánicos no alcancen las semifinales. El propio Australia es uno de los rivales de la Argentina en la zona A, y se enfrentarán este sábado a partir de las 19.15 de Buenos Aires. Antes, a las 15.32, los rugbiers albicelestes debutarán ante España, y a las 22.35 cerrarán su actuación en el grupo frente a Japón, siempre en el Dignity Health Sports Park, el hogar de Los Ángeles Galaxy en la Major League Soccer.

✅ ¿Cómo está el Ranking del Circuito?

✅ Los grupos para @LASevensRugby. pic.twitter.com/KCnJJcDLTR — World Rugby ES (@WorldRugby_ES) August 25, 2022

“Queremos disfrutar porque nunca estuvimos acá, arriba, y es muy difícil. Era difícil salir campeones de una etapa y pasó. Trabajando todos los días puede darse todo”, sostuvo Gómez Cora, a punto de cerrar una temporada que, concluya como concluya, terminará por arriba de sus expectativas: “Lo importante es llegar con esperanzas a la última etapa, sabiendo que podemos salir primeros, segundos o terceros, algo que no estaba planificado. El objetivo era una medalla en alguna etapa o estar entre los cinco primeros. Pero estar ahí, arriba, no estaba escrito”. El tercer puesto en la temporada 2003/04 correspondió al único podio obtenido por el seleccionado argentino en su historia.

Los Pumas 7s perdieron a su ancho de espada para Los Ángeles. Marcos Moneta fue anunciado como parte del plantel original, pero a último momento se dio de baja de la delegación que viajó a California. El premiado como mejor jugador del mundo en 2021 sufrió una infección por una herida, se le produjo un síndrome febril, y entonces El Rayo necesitó un tratamiento con antibióticos. Moneta estuvo internado en dos ocasiones, porque además tuvo una reacción alérgica a un medicamento, pero ya fue dado de alta. Y pronto viajará a Sudáfrica para incorporarse al plantel que protagonizará el Mundial de Ciudad del Cabo.

“Fueron dos semanas duras, de incertidumbre. La infección parecía controlada, pero me dio fiebre y tuve que internarme. Cuando me dieron de alta, volví a tener fiebre justo la noche previa a viajar, y me internaron por segunda vez. Por suerte ya estoy bien, y pude volver a entrenarme. Me siento mucho mejor, los últimos estudios dieron bien y ya tengo ansiedad y muchas ganas de unirme al grupo”, expresó el wing de San Andrés. Con 38 tries en 42 partidos en la temporada, es uno de los jugadores más desequilibrantes del planeta, de ésos que pueden romper partidos cerrados. Su lugar será ocupado por Franco Sábato, que después de Gastón Revol es el más experimentado del plantel.

En este último torneo de la 2021/2022, Pumas 7s tendrá dos debutantes: Franco Rossetto, de Estudiantes (CAE) de Paraná, que ganó la medalla dorada en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, y Alejo Lavayén, del CASI, que tendrá su estreno como medio-scrum de relevo del capitán Revol. Además de Moneta, tampoco estará disponible Santiago Vera Feld, que se recupera de una lesión en un tobillo y se suma a las bajas de Santiago Álvarez Fourcade –sigue fuera de las canchas por una lesión en una rodilla–, Lautaro Bazán Vélez y Felipe Del Mestre –dejaron la selección de juego reducido en los últimos meses–.

Santiago Gómez Cora, histórico entrenador de Pumas 7s, habla con sus dirigidos; "el objetivo era una medalla en alguna etapa o estar entre los cinco primeros. Estar ahí, arriba, no estaba escrito", manifestó el ex jugador. Marcos Brindicci - LA NACION

“Es duro, porque la conducción es lo más difícil de encontrar, ya que no hay una liga local de seven. Todos juegan rugby de XV y tenemos que imaginarlos jugar seven. La única forma de mejorar en esos puestos, en los que se necesita conducir y tener lectura, es jugar y tener experiencia”, explicó Gómez Cora, que sabe lo que es lidiar con modificaciones en el plantel. “Lo que nos gustó esta temporada fue que, incluso sin algunos de los jugadores establecidos, fuimos competitivos como equipo y jugamos un buen rugby”, valoró.

Los Ángeles, una ciudad que trae buenos recuerdos, por la conquista del campeonato en 2004 y la final alcanzada al año siguiente, vuelve a recibir el Circuito y a los Pumas 7s, que esta vez ponen algo más que un ojo en el ranking general.

El grupo argentino de jugadores que irá por la conquista del torneo de Los Ángeles y, con un pequeña posibilidad, del Circuito Mundial todo.

El plantel para Los Ángeles