Los Pumas 7s y las Yaguaretés viajan a Hong Kong para afrontar el inicio del SVNS World Championship

Santiago Gómez Cora era uno de los que disfrutaban la agobiante humedad que azotó Buenos Aires en las últimas semanas. El regocijo del entrenador se dio desde un punto de vista del juego: las condiciones climáticas, dificultosas para trasladar la pelota y para mantener la intensidad, se asemejan a las de Hong Kong, el sitio del torneo más tradicional del Circuito Mundial de Seven, que el 17 de abril iniciará la serie final.

Este martes, ya lejos de ese clima espeso y en una mañana nublada y fresca en la cancha sintética de Olivos Rugby Club, los Pumas 7s realizaron su última jornada de entrenamiento antes de viajar a Hong Kong, cuyo certamen tendrá varias particularidades: la etapa más convocante y colorida del circuito, será el inicio del SVNS World Championship, que tendrá 12 equipos en cada rama (masculina y femenina) y tres días de competencia. Los conducidos por Gómez Cora viajarán junto a las Yaguaretés, que harán su estreno en la elite.

Este martes los Pumas 7s practicaron en Olivos Rugby Club, por última vez antes de partir hacia Hong Kong; vienen mejorando, pero la meta es aprender más en el proceso de renovación, para la próxima temporada. Fabián Marelli

“Es un honor compartir con ellas y estoy muy orgulloso de que estén ahí, en la fase final. Yo había dicho que el nuevo formato de World Rugby era muy bueno para los equipos emergentes porque tenían una buena competencia. Es gradual: a medida que va pasando la competencia, hay un nivel más elevado”, valoró Gómez Cora. “Este es su último gran paso y están en un buen momento para competir y medirse. No hay que volverse loco buscando un resultado, sino medirse para saber qué hay que ajustar para la próxima temporada”, agregó el preparador de los varones.

El SVNS World Championship consta de tres etapas: Hong Kong (viernes 17 al domingo 19 de abril, aunque para Argentina comenzará el jueves 16), Valladolid (29 al 31 de mayo) y Burdeos (5 al 7 de junio). Jugarán los ocho países que participaron en las seis fechas regulares, más los mejores cuatro del SVNS 2. El que más puntos acumule en los tres torneos se coronará campeón de la temporada, y los ocho primeros se asegurarán un lugar en el SVNS 1 del 2027. Este último será el objetivo de la selección argentina femenina de seven, que terminó primera en el SVNS 2 y procurará dar otro golpe sobre la mesa en una competencia que requerirá otra exigencia.

Las Yaguaretés conquistaron las etapas de Nairobi, Kenia, y Montevideo, Uruguay, y accedieron a la parte decisiva de la temporada de seven; intentarán quedar en el nivel de elite para 2027.

La premisa de base de los Pumas 7s, por su parte, también es terminar entre los mejores ocho. Si bien tienen las herramientas como para competir arriba en un circuito que carece de cucos, Gómez Cora es más cauto, con un plantel que llegó a una sola final en la temporada. “Buscamos la clasificación, estar entre los ochos primeros, para seguir desarrollándonos tranquilos. Es una competencia, somos una selección nacional y necesitamos quedarnos en el nivel 1”, explicó el entrenador, en una temporada que presenta un formato renovado. “Es la primera vez que se juega de esta manera. Tenemos mucho para analizar más allá del juego, los minutos de la temporada... Algunos equipos rotaron; otros, no tanto. Todo es aprendizaje para ver qué hacemos el año que viene, que será por los puntos para la clasificación para los Juegos Olímpicos”, añadió. Los Pumas 7s culminaron sextos en la serie regular, pero con evidentes mejoras en la gira por América del Norte, en Vancouver y Los Ángeles.

La selección argentina masculina debutará en Hong Kong el viernes 17 a las 0.16 de Buenos Aires ante España, en un duelo crucial para la clasificación. Luego se medirá con Uruguay, a las 3.32, y cerrará la fase de grupos a partir de las 23.39, frente a Sudáfrica, el ganador de la porción regular del SVNS y que parte como gran favorito. El equipo femenino, por su lado, hará su estreno contra Francia, el jueves 16 a las 23.30; se enfrentará con Estados Unidos el viernes a las 2.57, y a las 22.30 chocará con España. En la parte inicial de este primer torneo evitará a Nueva Zelanda y Australia, las dos potencias de la disciplina.

Virginia Brígido en acción; para las Yaguaretés, que están en pleno ascenso, todo será ganancia en Hong Kong, pero la idea es ser protagonistas estables en la división SNVS1. Zach Franzen

Los Pumas 7s contarán con dos regresos importantes al plantel. Santiago Mare y Joaquín Pellandini se recuperaron de lesiones y estarán disponibles para el campeonato en Asia. Dos piezas fundamentales por el manejo del juego, la toma de decisiones y la experiencia para entender los momentos de los partidos. Nuevamente por molestias físicas, Lautaro Bazán Vélez quedó descartado, mientras que Valentín Maldonado sufrió una lesión en una rodilla y no volverá hasta la próxima temporada.

En el conjunto al que dirige Nahuel García, por su parte, Josefina Padellaro se recuperó de una lesión en un tobillo y está disponible para viajar. “Tenemos muchísima expectativa en cuanto a vivir la experiencia. Sabemos que va a ser realmente duro y superexigente. Vamos a un lugar donde nunca estuvimos, así que todo va a ser aprendizaje. El objetivo es que durante estos tres torneos el equipo quede entre los ocho mejores”, destacó García. “Sería espectacular ascender algún escalón en el ranking. Hoy estamos en la novena posición y el objetivo es estar entre los ocho o siete mejores, cosa que va a ser extremadamente difícil. Con esa mentalidad vamos a afrontar las tres etapas, con la ilusión de siempre y la pasión de seguir representando al rugby argentino, en este caso, en el primer nivel”, añadió el director técnico.

Con diferentes metas, Pumas 7s y Yaguaretés viajarán juntos por tercera vez. Lo hicieron en la gran final de Madrid 2024 y en Los Ángeles 2025. Ahora lo harán a la meca del seven, en su realización número 50.

Sebastián Dubuc está en problemas en el entrenamiento: lo atrapó Luciano González Rizzoni; el riojano es uno de los líderes que siguen en la selección, en medio del recambio. Fabián Marelli

Los planteles

Pumas 7s

Santiago Álvarez Fourcade, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Luciano González Rizzoni, Matteo Graziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

Yaguaretés

Virgina Brígido, Candela Delgado, Malena Díaz, Cristal Escalante, Sofía González, Francesa Iacaruso, Milagros Lecuona, Azul Medina, Josefina Padellaro, Paula Pedrozo, Antonella Reding, Talia Rodich, María Taladrid y Ruth Velázquez.