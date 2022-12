Pumas 7s: un balance negativo en Ciudad del Cabo, pero con la alta proyección de Agustín Fraga

escuchar

La foto final del tercer torneo de la temporada, el Seven de Ciudad del Cabo, fue negativa. Un equipo deslucido, una defensa endeble y un ataque errático, sin cohesión de equipo. Así apareció Pumas 7s. Fiji fue superior en todas las facetas del juego, desde las salidas de mitad de cancha hasta la agresividad en el contacto, incluida la energía con la que encaró el último partido de 2022. Y se quedó con el quinto puesto que procuraba la Argentina, que resultó, entonces, sexta.

Tras la sorpresiva caída ante Estados Unidos en los cuartos de final, los isleños no tuvieron piedad contra Uruguay y mostraron todo su repertorio frente a la Argentina, con tries de Josua Vakurinabili, Filipe Sauturaga, Manueli Maisamoa, Alasio Naduva y Paula Nayacakalou. En la última pelota llegó el try del honor para el seleccionado argentino, por medio de Simón Benítez Cruz, el debutante en el Circuito Mundial de Seven, que viajó durante la semana y se dio el gusto de anotar su primera conquista, la última de Pumas 7s en el año. Cabe mencionar que, más temprano, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora había superado a Gran Bretaña por 26-14, con un convincente rendimiento en el segundo tiempo.

La imagen de cierre resulta apática, pero hay que mirar la película, y mirarla completa, a la hora de analizar donde está parado Pumas 7s. Del encuentro final salieron lastimados Matías Osadczuk, el capitán y la figura del equipo, y Joaquín Pellandini y Matteo Graziano. Tampoco estuvo disponible Germán Schulz, uno de los más experimentados, y no participaron en Ciudad del Cabo Marcos Moneta ni Luciano González, los jugadores más desequilibrantes en el ataque, como tampoco Gastón Revol, que volvió a Buenos Aires por un golpe en la cabeza. Por su parte, el capitán original, Santiago Álvarez Fourcade, ya está en la recta final de la recuperación de la lesión en una rodilla y tratará de reincorporarse cuanto antes. Tras una temporada, la 2021/2022, en la que hasta el desenlace tuvo posibilidades de ser campeón, ahora al conjunto argentino le toca hacer recambio, apuntando a los Juegos Olímpicos París 2024. Nueve de los trece jugadores que participaron este fin de semana debutaron después de Tokio 2020 (celebrado en 2021, vale recordarlo).

En ese contexto, hay señales positivas en algunos jóvenes. La más destacada es la de Agustín Fraga, que terminó el torneo de Ciudad del Cabo como tryman general. Logró siete conquistas en los seis partidos, y ostenta dos cualidades fundamentales para ser una figura del Circuito: velocidad y un porte físico importante para desequilibrar en ataque y definir con carreras largas. Con 98 kilos y 1,92 metros, el wing de 20 años tiene las condiciones como para sobresalir en seven. Es un ejemplo del trabajo de scouting de Gómez Cora, que lo detectó cuando estaba en la división M-19 de CUBA.

El muchacho formado en Ciudad de Buenos Aires viajó este año como parte de los Pumitas a Oceanía y cierra 2022 en un nivel muy alto, con 11 tries en los últimos dos torneos. La conducción y el pie de Alejo Lavayén, el talento de Juan Manuel Molinuevo y la consolidación de Tobías Wade en la elite fueron otros de los puntos positivos de los más chicos que empiezan a tomar mayor protagonismo.

En una temporada extensa, de once etapas, y al cabo de tres, Pumas 7s marcha octavo, fuera del objetivo de terminar entre los primeros cuatro para clasificarse directamente para París 2024. Hoy está lejos en nivel, pero una eventual buena racha en 2023, con los mejores jugadores a disposición, puede acercarlo a la meta. Deberá conseguir más regularidad, cruzar con más asiduidad la barrera de los cuartos de final, algo que los argentinos no hicieron en los últimos seis campeonatos.

El campeón de Ciudad del Cabo resultó Samoa, al derrotar en la final a Nueva Zelanda por 12-7 en una final que se retrasó unos minutos y se desarrolló bajo una lluvia torrencial. El ganador, verdugo de Pumas 7s en los cuartos de final, exhibió una defensa granítica a lo largo del torneo y un gran poder físico. En tanto, la propia Nueva Zelanda recibirá la próxima etapa del World Rugby Seven Series, el 21 y el 22 de enero, en Hamilton.

