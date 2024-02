escuchar

Una sana costumbre. Los Pumas 7s volvieron a confirmar que son el mejor seleccionado del planeta en la especialidad. Termine como termine el Seven de Vancouver, seguirán primeros en la temporada; son los más regulares y consistentes. La victoria sobre Estados Unidos por 35-19 los clasificó para su cuarta final en las cuatro etapas de la temporada. “Es el trabajo de muchos años. Son las ganas de no ir por un resultado numérico sino de mejorar como equipo”, resaltó Gastón Revol. También este domingo, a partir de las 22.23 de Buenos Aires, procurarán su tercera conquista consecutiva, tanto en el Circuito Mundial de Seven como en la ciudad canadiense, frente a Nueva Zelanda. La definición será transmitida por la plataforma Star+.

Luego de los dos desempeños irregulares del sábado, los argentinos volvieron a fluir como equipo, sobre todo en el ataque. Buenas carreras, apoyos, pases en el contacto en una semifinal que tuvo una intensidad notable. Fue frenético de principio a fin y el seleccionado albiceleste no necesitó de tries de sus principales figuras: Marcos Moneta, Rodrigo Isgró y Luciano González no llegaron al in-goal. Joaquín Pellandini abrió el camino, tras una combinación con Tobías Wade, su compañero en la pareja de medios. Unos minutos más tarde llegó una conquista de Matías Osadczuk, tras una apilada de Santiago Álvarez Fourcade. El propio Osadczuk sumó el tercer try unos minutos después de un descuento de Perry Baker: 21-7 al cabo del primer período.

El primer try, de Matías Osadczuk

Argentina no dio lugar a una reacción del rival. Volvió a dominar las salidas y tuvó un alto porcentaje de la posesión. Wade, autor de ocho puntos con el pie, sumó un try y el ingresado Agustín Fraga consiguió otro. El experimentado Madison Hughes descontó en dos ocasiones, pero Estados Unidos nunca alcanzó a meterse de lleno en el partido. Los norteamericanos, que recuperaron a algunas figuras, recibirán el circuito de seven la próxima semana, en Los Ángeles.

La conquista de Tobías Wade, tras una recuperación

¡De pelota recuperada y a festejar con Tobías Wade! Nuevo try de #LosPumas7s vs. Estados Unidos.



— ScrumRugby (@ScrumESPN) February 25, 2024

Fue la 14ª victoria consecutiva de los Pumas 7s en el circuito, con la que igualan su mejor serie histórica, del 2004. El adversario en la final, All Blacks 7s, superó en la segunda semifinal a Francia por 28-26, con una extraordinaria actuación de Akuila Rokolisoa, su principal estrella. La de esta noche será la décima final en la historia entre los sudamericanos y los oceánicos, que lograron ocho victorias. La última de ellas tuvo lugar en Toulouse, Francia, en la temporada pasada, cuando los neozelandeses funcionaban mejor que ahora, cuando tienen un andar irregular. Ahora van por su primera consagración en la temporada. Los Pumas 7s van por la tercera, que empataría la cantidad de su mejor campeonato, el de 2022/2023, pero apenas en la cuarta estación del recorrido.

Los argentinos, mirando el superclásico tras pasar a la final

#LosPumas7s, desde Vancouver tras clasificar a una nueva final, viendo lo que fue el empate entre River y Boca. 🇦🇷🏉⚽️#LosPumas7s enfrentarán a Nueva Zelanda en la final desde las 22:23 ARG/URU/CHI. 🇦🇷🇳🇿



— ScrumRugby (@ScrumESPN) February 25, 2024

Luego del triunfo en la semifinal, los rugbiers argentinos miraron lo que restaba del River 1 vs. Boca 1 por la Copa de la Liga Profesional, por televisión en el vestuario. Allí se vio al mendocino Isgró seguir el partido vestido con una camiseta millonaria.