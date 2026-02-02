Quién era el médico histórico de Los Pumas que murió atropellado en Punta del Este

Juan Elmo Moyano tenía 78 años cuando este jueves murió en el marco de una internación en un centro de salud de Punta del Este luego de ser atropellado por un conductor alcoholizado. Gran parte de su vida profesional había transcurrido entre canchas de rugby e instituciones relacionadas con ese deporte; incluso fue médico del plantel profesional de Los Pumas.

“Mito”, como era conocido en ese ámbito, no pudo sobrevivir a las heridas que le provocó un joven borracho que perdió el control de su auto cuando circulaba por la avenida Williman en la rambla de Playa Mansa, se subió a la vereda y lo arrolló mientras caminaba. “Hoy nos toca despedir a nuestro querido doctor Juan Elmo Moyano por un muy lamentable accidente de tránsito que sufrió en Punta del Este”, comenzó el posteo que le dedicó el club Asociación Deportiva Francesa para recordarlo.

“Mito es una verdadera leyenda de Depo. Llegó al club luego de jugar en el club Sociedad Italiana de Tiro al Segno (Sitas) y Los Matreros y fue integrante del plantel superior. Se desempeñó como médico, entrenador, dirigente y llegó a ser presidente. También fue médico de selecciones de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) y la Unión Argentina de Rugby (UAR)”, lo recordaron en las redes sociales. Moyano fue médico de Los Pumas durante la década del 80 y principios de los 90.

Según el “Depo”, actualmente integraba la Comisión Directiva del club y participaba activamente de la organización de los almuerzos de veteranos. “Fiel a su estilo, era un activo concurrente a los encuentros de la Agrupación de Veteranos del Rugby URBA”, lo recordaron.

De acuerdo con el parte de la Jefatura de Policía de Maldonado al que accedieron los medios uruguayos, el conductor que arrolló a Moyano fue identificado como Horacio Guillot Navarro, sin antecedentes penales. El test de alcoholemia ordenado por la Justicia local arrojó resultado positivo, con 1,20 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que la fiscalía a cargo de la investigación imputó al joven de 22 años como presunto autor de homicidio culposo.