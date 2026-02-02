Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Quién era el médico histórico de Los Pumas que murió atropellado en Punta del Este
Juan Elmo Moyano tenía 78 años cuando este jueves murió internado en un centro de salud de Maldonado luego de ser arrollado por un joven conductor alcoholizado
- 2 minutos de lectura'
Juan Elmo Moyano tenía 78 años cuando este jueves murió en el marco de una internación en un centro de salud de Punta del Este luego de ser atropellado por un conductor alcoholizado. Gran parte de su vida profesional había transcurrido entre canchas de rugby e instituciones relacionadas con ese deporte; incluso fue médico del plantel profesional de Los Pumas.
“Mito”, como era conocido en ese ámbito, no pudo sobrevivir a las heridas que le provocó un joven borracho que perdió el control de su auto cuando circulaba por la avenida Williman en la rambla de Playa Mansa, se subió a la vereda y lo arrolló mientras caminaba. “Hoy nos toca despedir a nuestro querido doctor Juan Elmo Moyano por un muy lamentable accidente de tránsito que sufrió en Punta del Este”, comenzó el posteo que le dedicó el club Asociación Deportiva Francesa para recordarlo.
“Mito es una verdadera leyenda de Depo. Llegó al club luego de jugar en el club Sociedad Italiana de Tiro al Segno (Sitas) y Los Matreros y fue integrante del plantel superior. Se desempeñó como médico, entrenador, dirigente y llegó a ser presidente. También fue médico de selecciones de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) y la Unión Argentina de Rugby (UAR)”, lo recordaron en las redes sociales. Moyano fue médico de Los Pumas durante la década del 80 y principios de los 90.
Según el “Depo”, actualmente integraba la Comisión Directiva del club y participaba activamente de la organización de los almuerzos de veteranos. “Fiel a su estilo, era un activo concurrente a los encuentros de la Agrupación de Veteranos del Rugby URBA”, lo recordaron.
De acuerdo con el parte de la Jefatura de Policía de Maldonado al que accedieron los medios uruguayos, el conductor que arrolló a Moyano fue identificado como Horacio Guillot Navarro, sin antecedentes penales. El test de alcoholemia ordenado por la Justicia local arrojó resultado positivo, con 1,20 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que la fiscalía a cargo de la investigación imputó al joven de 22 años como presunto autor de homicidio culposo.
Otras noticias de Rugby
Así quedó la tabla de posiciones del Circuito Mundial, tras el séptimo puesto de los los Pumas 7s en Singapur
“¡Estamos todos dormidos!”. Con las estrellas no alcanza: los Pumas 7s dieron un paso atrás en Singapur, la etapa maldita
El Seven de Singapur. Mal sábado para los Pumas 7s: tres derrotas ajustadas que lo dejaron sin chances de título
- 1
Boca venció a Newell’s en la Bombonera en un partido luchado y con escasas emociones
- 2
A qué hora juega River Plate vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura 2026
- 3
Boca escuchó aplausos en el final, que tuvieron más de premio por el resultado que de felicitación por el juego
- 4
Willem Dafoe estuvo en La Bombonera y los hinchas le dedicaron un cantito