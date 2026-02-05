Seis Naciones: Francia e Irlanda abren en Saint-Denis el torneo más antiguo del rugby

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán modificó el cronograma del Seis Naciones, el torneo por excelencia en Europa, que inaugura el año del rugby internacional y en esta ocasión se iniciará un jueves, con uno de los choques más atrapantes: Francia recibirá a Irlanda en París, a partir de las 17.10 de nuestro país. Un enfrentamiento entre las selecciones que se dividieron los últimos cuatro títulos y marcará su destino en la competición.

Estadios repletos y bulliciosos. Historia y mística. Aristas que no pueden faltar en el torneo exclusivo, que es la gallina de los huevos para oro de Inglaterra, Gales, Francia, Irlanda, Escocia e Italia. En tiempos de incertidumbres monetarias en el rugby profesional, el Seis Naciones les da un impulso económico vital para subsistir a las uniones y en caso de las más grandes, para mantener una estructura de primer nivel. Un espectáculo fuera de la cancha, que no siempre se traslada al juego, aunque la incertidumbre y la intensidad de los partidos genera un entusiasmo superior a cualquier otro torneo. Por eso el Seis Naciones no pasa de moda.

Matthieu Jalibert, el ladero de Dupont en Francia ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Será un torneo para analizar varios factores. A menos de dos años del Mundial de Australia, los equipos intentarán afianzar una base de cara a la gran cita. Francia e Inglaterra parten como grandes favoritos y se enfrentarán en la última fecha, en París. Los galos, últimos campeones, se sustentan en el regreso de Antoine Dupont, su mejor jugador y el gran estratega. Ante la lesión de Romain Ntamack, su fiel ladero, Matthieu Jalibert lo acompañará en la conducción: son dos jugadores que pesan en como juegan sus equipos y el gran desafío de Fabien Galthié será que complementen sus virtudes.

El entrenador de Francia nunca pasa desapercibido y es fiel a sus convicciones. Dejó afuera del plantel largo a Damian Penaud, tryman histórico de la selección (40 tries en 59 tests) y Gregory Alldritt, uno de sus subcapitanes en 2025. Aún con signos de mejora en la última temporada, Les Bleus están en camino de consolidación y vienen de sufrir un duro impacto hace unos días: Uini Atonio, un pilar derecho fundamental para el scrum, sufrió un ataque cardíaco que lo obligó al retiro. Tiene un plantel amplio y de calidad para rotar y probar a nuevos jóvenes.

George Ford, la mente brillante de Inglaterra Santiago Filipuzzi

Con Steve Borthwick al mando, Inglaterra desarrolló una base fuerte y equilibrada. Las 11 victorias consecutivas lo ubican como uno de los candidatos. En el camino hacia Australia 2027 necesitan un título para validar su crecimiento y crecer en confianza. Un equipo de 80 minutos, liderado por Maro Itoje y un pack combativo, con una mente brillante como George Ford para manejar el ritmo de los partidos y con el enérgico y bravucón Henry Pollock comandando el impulso que le brindan los suplentes. No se consagran desde la temporada 2020 y ahora son claros contendientes.

Varios escalones detrás quedó Irlanda, aún con viejos caudillos, pero en una etapa de transición, acrecentada por lesiones en puestos claves. Andy Farrell debe lidiar con el impacto físico y emocional post gira de los British and Irish Lions (fueron convocados 18 irlandeses). Con menos descanso, la temporada posterior es conocida por generar una cantidad considerable de lesiones a largo plazo. Arrancará el torneo sin cuatro pilares, puestos críticos en su estructura profesional: Andrew Porter, Tadhg Furlong, Paddy McCarthy y Jack Boyle. Además, la sanción a Bundee Aki por abuso verbal y falta de respeto a un árbitro, les quita profundidad a los backs.

Finn Russell, clave en Escocia DANIEL LEAL - AFP

Escocia mira de reojo la pelea por el título. Con moderación. Sabe que aún conserva una gran generación y que está más cerca de Francia e Irlanda que en las últimas temporadas, pero aún no dio el click emocional para competir regularmente de igual a igual. Le falta profundidad en su plantel y las derrotas ante los All Blacks y los Pumas en noviembre lo evidenciaron. El tándem Finn Russell-Sione Tuipulotu le da un vuelo distinto al equipo, con un rugby fluido y atractivo, combinado con wingers que marcan la diferencia y una férrea tercera línea. Pero todavía no dieron el salto para que esas insinuaciones se conviertan en resultados concretos.

Italia y Gales juegan su torneo. Lejos de la pelea por el título, buscarán progresos en el juego y esquivar la cuchara de madera por perder todos los partidos. Con Gonzalo Quesada como entrenador principal, la Azzurra subió un escalón, aunque el siguiente, de competirle a todos por igual, será más intrincado. Con la evidente evolución, varios jugadores consiguieron mejores contratos en clubes extranjeros y al mismo tiempo debilitaron a Benetton y Zebre, sus franquicias locales. Además de su entrenador, contará con Juan Ignacio Brex, Pablo Dimcheff y Tomás Domínguez como argentinos en el plantel.

El argentino Gonzalo Quesada, Head coach de Italia ap - AP�

Inmerso en una crisis institucional, económica y rugbística, Gales atraviesa el peor momento de su historia. Con una de sus franquicias locales a punto de desaparecer y escasez de figuras, no tiene un norte claro. El regreso del veloz Louis Reez-Zammit, tras un intento fallido de jugar en la NFL, es a penas un mimo para un plantel al que ya no le quedan jugadores de la vieja guardia (Taulupe Faletau sufrió una lesión y no estará disponible). Sin demasiadas expectativas, Steve Tandy tiene poco que perder, aunque deseará cortar la racha de 11 derrotas consecutivas en el torneo y exhibir lo que queda del orgullo galés.

Hay un factor importante que se implementará por primera vez: sólo habrá una semana de descanso en lugar de dos; las primeras tres fechas se jugarán en fines de semana consecutivos. Una carnicería en tiempos de altos impactos y un gran desgaste físico y mental. Será interesante observar los criterios reglamentarios, luego de una reunión de árbitros a nivel mundial para alinear pautas. También las tendencias del juego; la rigidez del referato de sancionar a los jugadores que obstruyen una carga aérea, cambió en buena medida las estrategias en el 2025. Ahora se patea más, pero los kicks tienen más sentido: recuperar pelotas en los duelos aéreos, forzar errores en los receptores y ganar terreno.

Será un campeonato que seguirá de cerca el staff de los Pumas como ningún otro: con la creación del Nations Championship, será la primera vez en la historia que Argentina se medirá ante las seis potencias europeas en un mismo año calendario. La lupa estará puesta en los seis equipos, en el torneo que atrapa la atención de toda Europa y abre el telón de una nueva temporada internacional.