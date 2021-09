Rugby Championship: los All Blacks aplastaron a los Wallabies y llegan con todo al duelo contra los Pumas

Nueva Zelanda fue implacable con Australia. Los All Blacks siguen sin perder este año, al asestarle una tercera derrota (38-21) en tres partidos a sus eternos rivales australianos, este domingo en Perth, durante un encuentro de la 2ª jornada del Rugby Championship, que se había postergado por la pandemia. Este triunfo por seis ‘tries’ a tres, con un bonus como broche final, se añade a los dos conseguidos el mes pasado frente a los Wallabies, primero vencidos por poco (33-25) y luego por 57-22 a mediados de agosto en Auckland.

Con este triunfo, Nueva Zelanda lidera el Rugby Championship por delante de los sudafricanos, campeones del mundo . El próximo domingo, en el CBUS Super Stadium de Gold Coast, los All Blacks se medirán con los Pumas, que los vencieron el año pasado en este mismo torneo. Los australianos buscarán ante los Springboks sus primeros puntos en la clasificación.

El resumen del partido

Los tricampeones del mundo (1987, 2011, 2015) ganaron los seis duelos que disputaron desde principios de julio, contando uno contra una selección de Tonga (102-0) y dos ante Fiyi (57-23 y 60-13).

Los enfrentamientos con Australia se han transformado en partidos desiguales . Aunque el seleccionador David Rennie dijera que su equipo no mereció la humillación recibida en tierras neozelandesas, los Wallabies cometieron muchos errores en el partido de este domingo.

Ardie Savea de Nueva Zelanda corre contra Michael Hooper de Australia durante el juego de Rugby Championship entre los All Blacks y los Wallabies en Perth Gary Day - AP

Australia recibió dos tries en un primer tiempo dominado por los All Blacks (18-0), quienes se quedaron con 14 hombres después de una tarjeta roja al fullback Jordie Barrett por darle una patada en la cara a Marika Koroibete (minuto 28).

Nueva Zelanda estuvo en inferioridad numérica durante 20 minutos, porque en el hemisferio sur se permiten las sustituciones después de expulsión. Los neozelandeses supieron sobreponerse a las ausencias de jugadores importantes como Richie Mo’unga, Aaron Smith y Sam Whitelock, sin olvidar la del capitán Sam Cane, lesionado y sin una fecha definida para su retorno. Ardie Savea llevó el brazalete por primera vez.

En el segundo tiempo los Wallabies se rebelaron y anotaron tres tries por medio de Folau Fainga’a (49), Nic White (65) y Tom Banks (78). Sin embargo, los All Blacks no se detuvieron y marcaron cuatro tries en la segunda mitad, anotando, en especial, en contragolpes. La brecha incluso habría sido mayor si hubieran tenido más precisión ante los postes.

El fixture

Las posiciones

LA NACION