Rugby Championship. Los Pumas - Springboks: razones para creer en una reivindicación argentina en Sudáfrica

A mayor exigencia, la reacción de los Pumas es más elevada. No es una única razón como para confiar en una reivindicación del seleccionado, y no deja de ser una realidad incuestionable. Contra un equipo plagado de suplentes, el sábado pasado los argentinos rindieron por debajo del piso que parecieron conseguir en julio. Con las principales figuras del campeón mundial enfrente, y con algunas apuestas por jóvenes revulsivos de su lado, las esperanzas de ver al seleccionado argentino en su máxima expresión vuelven a encenderse este sábado.

Siete días después de un mal desempeño ante un equipo de Springboks que prescindió de la mayoría de los titulares, los Pumas vuelven a jugar en el Nelson Mandela Bay Stadium, de Port Elizabeth, en procura de revancha, a las 12.05 de la Argentina. La segunda fecha del Rugby Championship comienza con la continuidad del certamen en vilo por el incremento de las restricciones en Australia (ver aparte). La única certeza hasta la noche del viernes era que este partido sería jugado. En ese contexto, los Pumas se mantienen al margen de las diatribas organizacionales y se enfocan en el desafío de esta tarde sudafricana.

La adversidad aparece una vez más como combustible. Esta vez, el entrenador Jacques Nienaber no guardó nada y puso a las principales figuras disponibles del campeón de Japón 2019 y vencedor de la serie ante British & Irish Lions. Impulsora de gestas épicas, no es sin embargo una única fuente de confianza en el equipo argentino. Aunque las estadísticas juegan en contra, persisten razones, rugbísticas e intangibles, que invitan a creer que una reacción es posible.

El octavo Rodrigo Bruni es tackleado por el sudafricano Vincent Koch; el punto de contacto es una fortaleza argentina. MICHAEL SHEEHAN - AFP

La base está

Aun habiendo sido superados tácticamente, aun en la derrota, en el primer partido los Pumas no se vieron superados en el contacto. Ledesma insistió en la semana con que vencieron a su rival por 4 a 2 en quiebres defensivos. No alcanza para establecer un dominio, pero sí es uno de los pilares sobre los que se asienta el juego de los argentinos, la causa de la victoria en la serie ante Gales y un arma esencial si se pretende estar a la altura de Springboks. Potenciarla será determinante. También quedó en claro que eso solo no alcanza.

Defensa, defensa

Otro de los bastiones de los Pumas es la defensa, aspecto en el que el seleccionado se mantuvo fuerte el sábado, especialmente en el centro de la cancha. No obstante, como contra Gales, tuvo algunos problemas por las puntas y quedó pendiente generar alguna acción de ataque a partir de pelotas recuperadas.

Scrum recargado

No es fácil equiparar a Springboks en las formaciones fijas: son los mejores del mundo en el scrum y en el line-out. En el primer partido los Pumas perdieron más que las que ganaron, pero la mayoría de las veces controlaron el scrum, incluso cuando el local puso a sus mejores especialistas. Ledesma refuerza esta formación con los ingresos de Tomás Lavanini y Matías Alemanno y corriendo a la tercera línea a Guido Petti Pagadizábal. Un aspecto crucial del juego.

Los sudafricanos son excelentes en scrum, pero los argentinos tienen lo suyo y disputarán la primacía en esa formación. Shaun Roy / Gaspafotos - https://www.facebook.com/Los-Pumas

Con espíritu olímpico

Si hay un costado que está en deuda desde hace ya bastante tiempo es el juego de backs. Los tres cuartos parecen haber perdido la confianza y, en lugar de ser una amenaza cada vez que la pelota vuela a las puntas, esto parece más bien una oportunidad para el rival.

En eso metió más mano Ledesma. Lo más saliente es la inclusión de dos medallistas olímpicos. Ignacio Mendy va de inicio. El autor del try que sentenció el bronce frente a Gran Bretaña es, de los cuatro convocados, el que más se lució en el rugby de 15 en la etapa de juveniles. Tiene desequilibrio cada vez que toca la pelota.

En el banco está un compañero suyo en Pumitas y Pumas 7s, Lucio Cinti. Otra apuesta: el ingreso de Domingo Miotti, que debutará como apertura en lugar del apagado Nicolás Sánchez.

Estadística favorable

Este punto vale sólo para cabuleros. Después de ganar el primer partido ante Springboks en 2015, los Pumas debieron esperar cuatro para volver a vencerlos (ocurrió en Salta al año siguiente). Volvieron a pasar cuatro encuentros para que llegara la tercera victoria, en Mendoza 2018. Cuatro juegos más tarde, vuelven a encontrarse en Port Elizabeth.

Las formaciones

Argentina: Juan Cruz Mallía; Ignacio Mendy, Santiago Chocobares, Jerónimo De la Fuente y Santiago Carreras; Domingo Miotti y Gonzalo Bertranou; Guido Petti Pagadizábal, Rodrigo Bruni y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro.

Juan Cruz Mallía; Ignacio Mendy, Santiago Chocobares, Jerónimo De la Fuente y Santiago Carreras; Domingo Miotti y Gonzalo Bertranou; Guido Petti Pagadizábal, Rodrigo Bruni y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Mario Ledesma.

Suplentes: Lucio Cinti, Nicolás Sánchez, Felipe Ezcurra, Juan Martín González, Marcos Kremer, Santiago Medrano , Facundo Gigena y Facundo Bosch.

Sudáfrica: Willie Le Roux; Cheslin Kolbe, Lukhanyo Am, Damian De Allende y Makazole Mapimpi; Handré Pollard y Cobus Reinach; Franco Mostert, Jasper Wiese y Siya Kolisi (capitán); Lood De Jager y Marvin Orie; Thomas Du Toit, Malcolm Marx y Trevor Nyakane.

Entrenador: Jacques Nienaber.

Suplentes: Damian Willemse, Jaden Hendrikse, Dan Du Preez, Kwagga Smith, Nicolaas Jense van Rensburg, Frans Malherbe, Steven Kitshoff y Bongi Mbonambi.

Hora: 12.05 (de la Argentina).

12.05 (de la Argentina). Árbitro: Karl Dickson (Inglaterra).

Karl Dickson (Inglaterra). Estadio: Nelson Mandela Bay, de Port Elizabeth (local, Argentina).

Nelson Mandela Bay, de Port Elizabeth (local, Argentina). TV: ESPN 2.

A pesar de la positiva gira de julio por Europa, desde hace tiempo el seleccionado argentino necesita más de sus backs en el ataque. Shaun Roy / Gaspafotos - https://www.facebook.com/Los-Pumas

El estado de situación de un Championship enmarañado

Quedarían algunas horas hasta que la Sanzaar tomara una determinación final sobre el certamen. Desde mantener la postura de que se juegue en Australia hasta la suspensión del certamen, todo puede pasar con el remanente del Rugby Championship 2021.

“Esperamos tener una definición para el lunes”, confirmó para LA NACION Marcelo Rodríguez, el presidente de la Sanzaar.

Hasta este viernes a la noche, las opciones de continuidad eran tres: concentrar las cuatro fechas restantes en la provincia australiana de Queensland; trasladar a Europa los cuatro tanques y hacer cuatro fechas dobles en cuatro ciudades, y completar el torneo en Sudáfrica, que se ofreció como opción.

El desbande comenzó cuando el estado de Western Australia, sede del Wallabies vs. All Blacks de este sábado, impuso una cuarentena a los emigrados de Nueva Zelanda. All Blacks canceló el viaje, lo que desató ira del entrenador de Australia, Dave Rennie (neozelandés), y del CEO la unión australiana, Andy Marinos, que acusaron a la medida de “unilateral” e “inconsulta”.

La opción europea es la más apetecible económicamente por la posibilidad de jugar con público y porque la oportunidad de entrar vía París evitaría hacer 14 días de cuarentena. De allí se podría seguir hacia Londres, Dublín y Cardiff.

Por su parte, los Pumas iban a viajar el domingo a Australia pero, en medio de la incertidumbre organizativa, se quedarán en Sudáfrica al menos hasta el lunes.