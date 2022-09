Rugby Championsip: el escándalo por la definición de All Blacks-Australia continúa y la teoría de un afamado excampeón mundial de los Wallabies

Tim Horan fue uno de los mejores centros que tuvo el rugby australiano en los años ochenta y noventa. Duro, rápido, frontal. Dos veces campeón mundial, en Inglaterra 1991 y en Gales 1999. Oriundo de la ciudad de Dallinghurst, casado y con tres hijos, hoy con 52 años sigue siendo una voz respetada. Y sintió que no podía callarse ante la controvertida definición del inolvidable partido entre Nueva Zelanda y los Wallabies del jueves pasado. Un partido de locos con un desenlace del que se sigue hablando. Con triunfo por 39-37 para los hombres de negro.

Porque Australia ganaba por 37-34 y había recuperado una pelota clave en las últimas cinco yardas, luego de que los All Blacks, con la chance de un penal a los palos para empatar, eligieran ir al line para buscar el try y tratar de triunfar. Pero no, la pelota pasó a estar en poder de los locales (el encuentro se disputó en Melbourne) a partir de una pesca fenomenal de Lalakai Foketi y todos saboreaban el triunfo, por la penúltima fecha del Rugby Championship . Pero...

Tim Horan, un crack australiano

Con el afán de dejar pasar los segundos para patear afuera, tomar el line-out y que se terminara el partido, Bernard Foley , apertura australiano, se pasó del límite y el referí Mathieu Raynal lo sancionó. El penal a favor de los Wallabies fue sancionado a los 78m24s. El francés lo advirtió en dos oportunidades, hasta que le cobró scrum en contra a los 79m04s. La regla 20.5 de World Rugby establece que “Un penal o free-kick debe ejecutarse sin demora”. Ese tiempo queda a criterio del árbitro.

La sanción de Raynal fue lógica y los gestos de Foketi a su compañero parecen darle la razón, aunque es cierto que es poco habitual que la sancionen, sobre todo en un momento tan decisivo y en uno de los grandes duelos del rugby mundial. Los criterios arbitrales varían mucho en World Rugby y los All Blacks sacaron provecho. Pasaron de una caída que hubiese sido humillante (se imponían 31-13) a ganarlo 39-37 en la última pelota con el try de Jordie Barrett en la bandera, luego de una buena asistencia de Will Jordan.

Lalakai Foketi le grita a Bernard Foley que patee Captura de

Indignación entre los australianos. Locura medida en los neozelandeses, conscientes de que pudieron haber dilapidado el encuentro. Y aparecieron las voces. Como la de Horan. ¿Qué dijo? Veamos.

“Bernard Foley no pudo haber oído los pedidos del árbitro para patear el balón, dado que estaba a 15, 20 metros de distancia”, sostuvo en declaraciones a NewstalkZB. Horan trató de explicar por qué los compañeros de Foley gritaban e instaban al apertura a patear la pelota al touch, alegando que Raynal estaba demasiado lejos para escuchar. “El árbitro estaba cerca de los dos centros, y por eso gritaban, porque podían oírlo, pero Bernard Foley, que está a 15, 20 metros, no podía oírle”, manifestó Horan.

El referí Mathieu Raynal, rodeado de jugadores australianos

Y agregó: “En un estadio cerrado, con más de 50.000 personas gritando, el árbitro tiene que comunicarlo mejor. Es decir, por ejemplo, correr hacia Bernard Foley, parar el reloj y decirle ‘Bernard, tienes que patear en el próximo segundo, de lo contrario voy a dar un penal en contra’. Entonces, si llega a Foley, se lo explica, no hay problema, él patea el balón afuera a falta de 60 segundos y los All Blacks todavía tienen la oportunidad de ganar ese lineout y de ganar el test match”.

El video clave, con el diálogo

Pese a lo que sostiene Horan, las imágenes y los audios muestran lo contrario: que Raynal es el que más cerca está de Foley y en la reproducción del diálogo se ve como lo advierte y Foley, en vez de patear, mira a sus compañeros en dos oportunidades, dejando pasar el tiempo. Hasta que el referí cambia el fallo, otorgando el penal para los All Blacks. Y los supuestos 15, 20 metros de los que habla Horan, en realidad no son más de 3 o 4.

“Lo difícil es que fue una decisión ridícula, pero entiendo que hay leyes en el juego, entiendo todo eso, pero... habría habido 10 árbitros en todo el mundo, los árbitros más grandes que hacen todo el Súper Rugby y hacen los grandes partidos del campeonato, el Seis Naciones en Europa, como un Wayne Barnes, que no hubieran sancionado lo que sancionó Raynal”, enfatizó Horan.

Jordie Barrett concreta el try decisivo, en el final

“Wayne Barnes habría estado tranquilo y sereno, habría quitado el tiempo y habría estado mucho más cerca de Bernard Foley y le habría dicho ‘Bernard escucha, voy a volver a quitar el tiempo, no puedes perderlo y quiero que patees el balón directamente’”, continuó Horan su relato. Convencido.

Horan finalizó la entrevista diciendo que esperaba la revancha en Eden Park, en Auckland, el sábado próximo, y que confiaba en la victoria, a pesar de ser un escenario en el que los All Blacks resultan casi inexpugnables. “Creo que este equipo de los Wallabies, en un día positivo, no le tiene mucho miedo a ningún campo en el que juegue, pero depende del equipo de los Wallabies que se presente... Entienden la historia de Eden Park, pero no creo que les preocupe demasiado”.

El festejo de Jordie Barrett con sus compañeros por una victoria increíble

La síntesis del partido