Tras un Seis Naciones intenso, en el que Irlanda se coronó campeón con autoridad por segundo año consecutivo, este fin de semana regresó la acción de los clubes y en ellos, muchísimos Pumas que buscarán estar presentes cuando vuelva la actividad internacional, en julio. El Top 14 francés, la Premiership inglesa y el United Rugby Championship, que agrupa a los mejores equipos de Irlanda, Sudáfrica, Gales, Escocia e Italia volvieron al ruedo en el tramo final de la temporada, el momento de definir a los clasificados a los play-off.

Luego de una concentración de tres días en Londres, donde fijaron objetivos para el 2024 y realizaron algunos testeos físicos, los Pumas regresaron a sus clubes. Justamente en Londres, más precisamente en el Tottenham Hotspur Stadium, dos argentinos sobresalieron en uno de los clásicos de Inglaterra; Juan Martín González y Lucio Cinti apoyaron tries y tuvieron una actuación destacada en la goleada de Saracens, el último campeón, sobre Harlequins por 54-7.

Try de Lucio Cinti ante Harlequins

Ambos provenientes de London Irish, arribaron a los Sarries post Mundial de Francia, rápidamente se adaptaron y hace unas semanas renovaron sus contratos a largo plazo. “Estoy muy agradecido de jugar en grandes competencias en Europa, siempre fue mi sueño, así que espero ayudar a traer el éxito a este club”, reconoció Cinti, polifuncional back, que acumula diez partidos en el club.

“Necesitaba estabilidad y no hay mejor lugar para estar que Saracens. Tengo muchas ganas de seguir con el proyecto y hacerlo de la mejor manera”, resaltó González, que tuvo un impacto inmediato y en diciembre, su primer mes completo en el club, fue destacado como el jugador del mes. “Juan causó una gran impresión dentro y fuera del campo desde su llegada después del Mundial. Se adaptó perfectamente al grupo y se ganó el respeto de todos con la constancia de sus actuaciones semana tras semana”, lo elogió su entrenador Mark McCall. Dos jugadores de 23 años que seguramente tendrán un gran protagonismo en el camino al Mundial de Australia 2027, con Felipe Contepomi como head coach.

Juan Martín González, try para Saracens

En un estadio colmado por más de 60 mil hinchas, los dos argentinos le devolvieron la confianza al club con dos producciones convincentes. No sólo apoyaron tries, sino que cumplieron a la perfección sus roles; González fue implacable en la recepción de salidas, en defensa (14 tackles y una pesca) y en su rol en el ataque a lo ancho de la cancha. Además de su oportunismo para marcar (acumula siete tries en doce partidos), asistió al experimentado Alex Goode en el suyo. Cinti realizó tres quiebres limpios en ataque y en defensa estuvo muy activo con nueve tackles y buenas lecturas para frenar a sus rivales. Saracens mostró su mejor versión ante un rival deslucido, y en una liga impredecible y cambiante aplastó a un rival directo por clasificar a las semifinales. Por jerarquía y experiencia en el plantel, el último campeón es uno de los claros favoritos y a cinco fechas de los play-off marchan terceros por detrás de Northampton Saints y Bath.

La Premiership, que regresó después de casi dos meses, contó con una correcta producción de Santiago Carreras como apertura de Gloucester, autor de 12 puntos en la sorpresiva victoria sobre el Leicester Tigers de Julián Montoya. Con Eduardo Bello y Matías Moroni, Newcastle Falcons no levanta cabeza, cayó 25-16 ante Exeter Chiefs y acumulan 13 derrotas en igual cantidad de fechas.

El reñido Top 14

A siete fechas del final la liga francesa, la más poderosa económicamente, tiene como único puntero al Stade Francais de Francisco Gómez Kodela, que a sus 38 años continúa aportando su experiencia en el scrum. En la 19° jornada, Benjamín Urdapilleta aportó 11 puntos en la victoria de Clermont sobre Pau, Domingo Miotti anotó cuatro en la derrota de Oyonnax ante el Perpignan de Joaquín Oviedo e Ignacio Ruiz, mientras que Juan Cruz Mallía sumó ocho en uno de los mejores partidos de la temporada. Toulouse cayó 31-28 ante el Bordeaux Begles de Guido Petti en un choque de candidatos, vibrante de principio a fin. Con Facundo Bosch como una de las grandes figuras, Bayonne, que también contó con Mateo Carreras, Rodrigo Bruni y Lucas Paulos, venció a La Rochelle por 13-12 y se ilusiona con los play-off.

Domingo Miotti marcó cuatro puntos en la derrota de Oyonnax en el Top 14 de Francia Jean Catuffe - Getty Images Europe

En el United Rugby Championship, Lucio Sordoni apoyó su primer try con la camiseta de Glasgow Warriors. El pilar rosarino marcó una conquista fundamental para remontar un 0-13 y derrotar a Cardiff Blues por 17-13. Con Sebastián Cancelliere como titular, el conjunto escocés quedó tercero en la tabla por detrás de Leinster (Irlanda) y Bulls (Sudáfrica) en la lucha por los cuartos de final. En esa pelea, Benetton (participaron Ignacio Mendy, Bautista Bernasconi y Tomás Albornoz) dejó pasar una buena oportunidad y cayó en su visita a Scarlets por 16-13.