La irrupción del coronavirus produjo que el Súper Rugby, tal cual se lo conocía, no exista más. La cantidad de viajes y movimientos en distintos continentes hace que sea inviable en estos tiempos. Jaguares, el equipo argentino en la competencia de franquicias más importante del hemisferio sur, fue el más perjudicado y quedó a la deriva. Mientras en Australia ya empezó el Super Rugby AU local, Nueva Zelanda se prepara para el inicio del Super Rugby Aotearoa, que será el próximo fin de semana. Los equipos de Sudáfrica competirán con los de Irlanda, Gales, Escocia e Italia por la Rainbow Cup y con este panorama mundial, a Jaguares no le quedó otra que competir en Sudamérica.

A partir de marzo, una versión del equipo de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Jaguares XV, jugará la Superliga Americana de Rugby, que está lejos del rugby de primer nivel y tiene como principal objetivo el desarrollo de la región. En este contexto se produjo un éxodo de jugadores argentinos a las principales ligas del mundo, y uno de ellos es Juan Cruz Mallía, de 24 años, que arribó a Stade Toulousain, uno de los mejores clubes del planeta ovalado.

"Si no es el más importante, es uno de los más importantes de Francia y de Europa. Es el más ganador del torneo francés y de la Copa Europea. Acá el equipo de fútbol no es tan fuerte, entonces el de rugby es la sensación de la ciudad y todos lo apoyan", cuenta Mallía sobre el club que ganó 20 títulos de la liga francesa y otros cuatro de la Champions Cup, el máximo certamen del Viejo Continente. En el club de Tolouse supo destacarse el ex puma Patricio Albacete durante 11 temporadas, en las que se ganó el reconocimiento de la gente. El equipo tiene una marcada identidad de juego que lo ha hecho buena base del seleccionado francés a lo largo de las últimas décadas.

En un Top 14 en el que muchos conjuntos proponen un estilo de juego más estratégico y territorial, Toulouse apuesta a sus armas históricas: "Es un equipo que intenta jugar permanentemente desde todos lados. Hay un dicho en el club, que adopta toda la ciudad: juego de manos, juego de Toulousain. Muestra un poco lo que busca y buscó siempre Toulouse, diferenciándose de la mayoría de los equipos de Francia, que apuestan a un juego más cerrado. Acá se procura jugar permanentemente", expresa el centro, que está haciendo su primera experiencia en el exterior.

Juan Cruz Mallía se formó en Jockey Club Córdoba e integró el sistema de la UAR durante varios años. Fue el capitán de los Pumitas en 2016, año en que se quedaron con la medalla de bronce en el Mundial M20. Formó parte de Argentina XV, Jaguares XV y Jaguares y lleva seis encuentros en los Pumas, con participación en el Mundial Japón 2019. El argentino de 24 años tiene la particularidad de que puede desempeñarse en casi todos los puestos de la línea de backs. "Me dijeron que en principio iba a jugar de centro, pero sabiendo ellos que puedo ser polifuncional y ayudar en cualquier otra posición en la que se necesite. Toulouse suele llevar dos backs al banco de suplentes, un medio-scrum y otro que puede ocupar varios lugares, y con base en eso van rotando las posiciones en el equipo", explica para LA NACION.

Este sábado debutó como segundo centro y completó los 80 minutos en la derrota contra Lyon por 31-23. Mallía respondió en defensa, pero no tuvo muchas acciones en ataque en un equipo al que le faltó eficacia para en los últimos metros del campo ajeno. "Queda muchísimo por mejorar. Llegué hace un mes y en cada entrenamiento y cada momento que paso en el equipo voy aprendiendo y adentrándome más en el sistema", apunta el cordobés.

Transcurridas 18 fechas, Stade Toulousain marcha tercero a un punto de La Rochelle y de Racing 92. El Top 14 entrará en su etapa de definiciones en junio y seis clubes se clasificarán para los playoffs. Mallía tiene un contrato corto, hasta fin de temporada, y trata de hacerse un lugar en un plantel que tiene figuras mundiales, como Antoine Dupont, Cheslin Kolbe y Romain Ntamack. "Estoy feliz de compartir con semejantes jugadores y con todas las personas que integran el grupo. Renovar es uno de los objetivos. Veremos cómo siguen desarrollándose las cosas, pero la idea es quedarse", comenta el talentoso tres cuartos.

