Samoa es el último clasificado para el Mundial de Rugby y los Pumas ocuparán el bombo 1 en el sorteo

El empuje y la titánica defensa no le alcanzaron. Bélgica estuvo a un paso de dar el golpe en las eliminatorias y clasificarse para su primera Copa del Mundo de rugby, pero no pasó de la igualdad y desperdició una chance histórica. Con el 13-13 en el repechaje de Dubái, Samoa sacó el último boleto al Mundial Australia 2027, que ya tiene a sus 24 clasificados y casi todos los bombos definidos para el sorteo que se realizará el miércoles 3 de diciembre.

El punto de bonus que logró Samoa ante Namibia terminó siendo decisivo para que liderara la tabla, con 12 unidades, una por encima de su rival de este martes. Namibia, que venció por 40-31 a Brasil, el último, quedó con 6 puntos. El conjunto sudamericano perdió sus tres compromisos y quedó lejos, unas semanas después de una situación inédita: por la incorrecta inclusión de un jugador argentino en las eliminatorias, Paraguay quedó descartado para el repechaje y Brasil tuvo que rearmarse para competir en el torneo que otorgaba la última plaza mundialista.

Aún quedan casi dos años para el Mundial, pero el destino del campeonato empezará a escribirse dentro de dos semanas, el 3 de diciembre, día en que se realizará el sorteo. Será el primero de 24 países y tendrá un formato nuevo: seis zonas compuestas de cuatro equipos y octavos de final con los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros en total.

Con un partido por jugar aún en el año, el de este domingo contra Inglaterra, Argentina se aseguró ser cabeza de serie en el Mundial, junto a Sudáfrica, Nueva Zelanda, los ingleses, Irlanda y Francia. En el bombo 2 estarán Australia, Fiji, Escocia, Italia, Gales y el ganador de Georgia vs. Japón, partido del próximo sábado a las 9, en Tbilisi. El que pierda dicho encuentro (el empate favorece a Georgia) será el mejor posicionado del bombo 3, en el que también estarán España, Uruguay, Estados Unidos, Chile y Tonga. El bombo 4 estará integrado por Samoa, Portugal, Rumania, Canadá, Zimbabue y Hong Kong. Este último hará su primera participación en una Copa del Mundo, y Zimbabue volverá a estar luego de 36 años.

Los buenos resultados de los Pumas en los dos últimos años, con Felipe Contepomi al mando, ubican a Argentina en un contexto favorable: no se enfrentará con ninguna de las principales potencias en la fase de grupos. Australia y Escocia se perfilan como los principales cucos en el bombo 2, como para esmerarse por conseguir el primer puesto de la zona y, evitándolos, facilitar el cruce de octavos de final.

Los Pumas cerrarán frente a Inglaterra su temporada este domingo a partir de las 13.10 de Buenos Aires, en Twickenham. Con el objetivo cumplido de terminar el año en el top 6 del ranking, los focos estarán puestos en ese 3 de diciembre y la lotería del sorteo para empezar a palpitar Australia 2027.

El samoano Taleni Seu avanza ante dos tackles de Bélgica en el último partido del repechaje, en Emiratos Árabes Unidos; como los belgas, Brasil y Namibia quedaron al margen. Christopher Pike - World Rugby - World Rugby

También lo hará Samoa, por supuesto. Sufrió para llegar a ese punto, en un encuentro cerrado en el que fue preso de sus propios nervios y cometió una infinidad de errores de manejo en los últimos metros. Así le dio vida a Bélgica, que tackleó a destajo y compitió de igual a igual. El argentino Felipe Geraghty, formado en Estudiantes, de Olavarría, fue uno de los puntos altos en el cuadro europeo a la hora de defender, pero no alcanzó para el triunfo.

El scrum y algunas individualidades, como Theo McFarland y Abraham Papali’i, marcaron diferencia y contribuyeron a que Samoa valorara el empate como un triunfo. Los ‘Black Devils’ (’Diablos Negros’) no obstante, dejaron una buena imagen, que puede impulsarlo para el futuro. Algunos jugadores están desarrollados en centros de formación de clubes franceses.

Samoa se aseguró su presencia en un Mundial por décima vez consecutiva; se ausentó sólo en el primero, Nueva Zelanda 1987. Ha sido un rival repetido de los Pumas en la Copa del Mundo. En la primera vez que se cruzaron el resultado fue un 35-12 de los isleños, en 1991. En 1995 se dio otra victoria de los oceánicos, por 32-26, pero en 1999 Argentina logró una remontada vital, que desembocó en un quiebre para ese grupo: pasó de estar 3-16 a ganar por 32-16 en Llaneli, Gales. En el 2023 volvieron a verse las caras, en Saint-Étienne, Francia, donde se dio un angustioso éxito albiceleste por 19-10. Sin embargo, el nivel de Samoa se deterioró.

Lo mejor de Samoa 13 vs. Bélgica 13

La unión sufre graves problemas financieros y el año pasado se dio de baja de la gira de noviembre por Europa. La selección perdió figuras importantes y otros jugadores no fueron liberados por sus clubes, y en el camino hacia el Mundial Samoa cayó ante Estados Unidos y Chile. Le alcanzó mostrar poco para ganar el repechaje, pero el empate con Bélgica lo complicó y lo hará caer al puesto 19 del ranking, lo que implica que estará en el último bombo del sorteo.