BORDEAUX.– Los samoanos entraron a la cancha cantando y bailando. Saludaban a todo el mundo, sonreían a las cámaras. Fue el viernes, a la hora de hacer el captains run en el moderno estadio de los Girondins. No cambió tanto la tónica durante el partido con Chile, el sábado. Las cámaras que se reflejaban en la pantalla gigante se encargaron de reproducir la alegría que emanaba el teñido medio-scrum Jonathan Taumateine, sonriente antes de que empezara el partido, sonriente al inicio del segundo tiempo, sonriente cuando le tocó salir. Samoa está disfrutando este Mundial como pocos.

El triunfo los dejó aún más contentos, aunque la felicidad no fue plena. Saben que jugando así no tendrán posibilidades ante un equipo más poderoso como son los Pumas. Desde el punto de vista de los argentinos, lo bueno es que Samoa no mostró nada como para infundir temor. Lo malo es que son conscientes de eso, quieren mejorar y confían en estar a la altura para el duelo. Argentina y Samoa se enfrentan en lo que será su segundo partido en Francia 2023 el viernes en Saint Étienne.

Samoa, en el exitoso debut ante Chile @chilerugby

“Estamos felices de haber jugado. No fue la victoria más linda, pero vamos a tomarla y prepararnos para lo que viene”, comenzó diciendo el entrenador Seilala Mapusua. “Debemos evitar que se nos caiga la pelota. Sabemos cuáles son los fundamentos básicos de este juego y tendremos que ajustarnos mejor a ellos si queremos tener éxito contra Argentina. Chile nos castigó con su defensa y sabemos del poderío de los Pumas. Tenemos que asegurarnos de aferrarnos a la pelota y cuidarla mucho mejor de lo que lo hicimos hoy”,

Ante Chile, Samoa se excedió en errores de manejo, sobre todo cuando quiso sacar la pelota afuera sin haber logrado antes envió con los forwards y no le funcionó poner a forwards poco dúctiles como carrileros.

¿Le alcanza una performance así para ser competitivo ante los Pumas? “No va a ser suficiente”, admitió Mapusua. “Tendremos mucho trabajo que hacer esta semana. Mientras que los Pumas van a llegar con dos semanas de preparación y más descansados. Somos conscientes de que vamos a tener que hacer un mejor trabajo. Tenemos que trabajar en los fundamentos del juego. Si mejoramos entre un 5 y un 10% en algunas áreas vamos a tener una buena oportunidad de ganar. Todavía no estamos donde queremos, pero confiamos en que vamos a llegar a ese punto para el viernes”.

La ronda de Samoa antes de su debut en el Mundial: ya sabe los aspectos por mejorar en la previa del choque ante Los Pumas ROMAIN PERROCHEAU - AFP

El ala Fritz Lee, uno de los mejor rendimiento en Bordeaux, también reconoció que les falta para estar a la altura de los argentinos: “Va a ser un partido muy duro. No va a ser un partido fácil para nosotros. Tenemos que mantener el foco en lo que hacemos y quedarnos con las cosas positivas que hicimos hoy. Tenemos una semana corta y la Argentina va a llegar fresca. Chile nos jugó muy bien en el primer tiempo pero contra Argentina no nos podemos dar ese lujo, tenemos que salir concentrados desde el primer minuto. En el segundo tiempo mejoramos y nos tenemos que quedar con esas cosas positivas”.

La fórmula del éxito, según el compañero de Lavanini en Clermont, está en los fundamentos básicos del rugby. “Si los ejecutamos bien vamos a tener nuestro juego en el punto que pretendemos”, advirtió. “Las formaciones fijas y el maul fueron una buena arma hoy y las vamos a necesitar, porque Argentina tiene algunos chicos grandotes y tenemos que estar alertas”.

Con una exquisita asistencia con el pie zurdo, el centro Tumua Manu abrió el partido para Samoa al final del primer tiempo. Los Pumas están advertidos de la calidad del 12, que se mostró cauto de cara al viernes. “No tenemos tiempo de festejar”, advirtió. “Hay pocos días antes del próximo partido y hay mucho por mejorar. Argentina es un animal distinto (a different beast) y nos va a plantear otro tipo de desafío físico. Tenemos que mejorar la posesión de la pelota y no cometer tantos errores. Somos un equipo que se jacta del juego físico, pero hoy Chile nos planteó una dura batalla. Vamos a tener que estar preparados para lo que va a proponer Argentina”.

Para este Mundial, Samoa, como Tonga, se vio beneficiado por la nueva reglamentación de World Rugby que permite a jugadores que actuaron en otros seleccionados en otros donde cumplan las reglas de elegibilidad. Así, sumó a los ex All Blacks Steven Luatua, Charles Faumuina y Lima Sopoaga y al ex Wallaby Christian Leali’ifano. ¿Qué aportan al equipo?

“Mucha experiencia. Mucho recorrido en el rugby internacional”, respondió Lee. “Nos ayudan mucho en el día a día. Tener a este grupo de jugadores es muy bueno para nosotros. Debe ser el seleccionado de Samoa más experimentado en toda la historia. Además de ellos, hay muchos que juegan en Inglaterra y Francia. Es importante para ellos volver a sus raíces, están felices de reconectarse con sus ancestros. No somos el país más grande rugbísticamente hablando, pero es fantástico lo que está logrando esta pequeña isla. Estamos orgullosos.”

Del otro lado, Luatua valoró la posibilidad de representar al país de sus ancestros. “Fue muy especial lo que pasó hoy. Ya había hecho el haka, pero hacer el Siva Tau, con la familia, fue algo diferente, algo especial. Tenemos un equipo competitivo como nunca antes.”

Hay que decir, también, que Samoa es un equipo muy veterano y el sábado lució lento. Si los Pumas están afilados en el ruck, no van a tener problemas en desestabilizarlos. Su poderío radica en la fortaleza física y, sobre todo, en su espíritu de equipo, su confianza y su autoestima.

“Cuanto más tiempo pasamos juntos, mejores somos. Vamos a jugar mucho mejor el próximo fin de semana”, destacó el capitán Michael Alaalatoa. “Definitivamente estamos confiados”, agregó Lee. “Confiamos los suficiente en nuestra capacidad. Confiamos lo suficiente en nuestros jugadores. Tenemos un grupo muy fuerte y muy unido.”

Más precavido pero igual de seguro se mostró Luatua: “Confianza no es la palabra correcta. Tenemos un plan al que tenemos que atenernos. Hoy disfrutamos haber jugado y habernos quedado con la victoria, pero sabemos que tenemos que mejorar y sabemos que lo podemos hacer mucho mejor. Argentina es un equipo muy físico y, a la vez, con jugadores muy rápidos. Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar la próxima semana y sabemos lo que tenemos que hacer”.

Samoa no arrancó jugando a la altura de lo que había insinuado en la preparación y no asoma como amenaza para los Pumas. Pero el rugby es un deporte muy mental. Allí está el mayor escollo que deberán superar los argentinos si quieren seguir con vida en Francia 2023.