Seis Naciones: Inglaterra sufrió una derrota inesperada ante Escocia en Twickenham en el inicio de una nueva era

El cambio de entrenador no propició el impacto inmediato que esperaba Inglaterra. En su primer partido con Steve Borthwick en los comandos, el seleccionado inglés, primer rival de los Pumas en el Mundial de Francia 2023, cayó ante Escocia 29-23 en Twickenham, en el inicio del Torneo de las Seis Naciones. Un cimbronazo inesperado para un seleccionado que con la llegada del ex capitán a la conducción buscaba revertir la imagen de inconsistencia que dejó el cuestionado australiano Eddie Jones en sus últimos tres años.

Ben Earl despeja ante la marca de Grant Gilchrist: Escocia se plantó y ganó en Twickenham ADRIAN DENNIS - AFP

Un try de Duhan van der Merwe -el héroe de la noche- a seis minutos del final marcó la diferencia para el equipo escocés en un partido que fue golpe por golpe, en el que Inglaterra dominó en gran medida gracias a la imposición física de sus forwards pero en el que Escocia tuvo más fluidez en ataque y explotó las flaquezas que mostró el local en defensa. Fue la tercera victoria consecutiva de Escocia ante Inglaterra, que sólo pudo ganar uno de los últimos seis encuentros entre sí (un empate y cuatro derrotas).

El primer tiempo fue golpe por golpe. Inglaterra predominó en el contacto, pero Escocia tuvo más vuelo en ataque. Pegó primero el equipo visitante: Russell le hizo el espacio a Huw Jones y el propio centro apoyó tras la habilitación con el pie de Sione Tuipulotu. El segundo try, tras el descuento inglés, fue un gran contraataque del wing sudafricano Duhan van der Merwe, que recibió un despeje largo y quebró cinco tackles camino a los palos.

Las dos conquistas de Inglaterra fueron del wing Max Mallins, el primero tras un kick cruzado de Marcus Smith y el segundo al rubricar una buena acción en continuado de los forwards. Un penal de Farrell sobre el cierre puso por primera vez al frente a Inglaterra antes del descanso (13-12).

Inglaterra pegó primero en el segundo tiempo merced a una buena jugada desde el line-out ofensivo (try del pilar Ellis Genge), Escocia respondió cuando Nic White capitalizó una distracción de la defensa inglesa a la salida de un ruck sucio. Luego de intercambiar penales, Van der Merwe marcó el try del triunfo a siete del final.

Inglaterra venía golpeado luego de una flaca ventana de noviembre que le costó la cabeza a Eddie Jones. Un empate ante Nueva Zelanda no alcanzó a maquillar las derrotas ante Argentina y Sudáfrica. El inicio del nuevo ciclo no resultó esperanzador. Tendrá la oportunidad de recuperarse en la segunda fecha ante Italia, aunque la mira está puesta el 9 de noviembre ante los Pumas en Marsella, en el estreno mundialista de ambos.

Formaciones y síntesis del partido

Inglaterra: Freddie Steward; Max Malins, Joe Marchant, Owen Farrell (c) y Ollie Hassell-Collins; Marcus Smith y Jack van Poortvliet; Ben Curry, Alex Dombrandt y Lewis Ludlam; Ollie Chessum y Maro Itoje; Kyle Sinckler, Jamie George y Ellis Genge.

Suplentes: Jack Walker, Mako Vunipola, Dan Cole, Nick Isiekwe, Ben Earl, Ben Youngs, Ollie Lawrence, Anthony Watson.

Escocia: Stuart Hogg; Kyle Steyn, Huw Jones, Sione Tuipulotu y Duhan van der Merwe; Finn Russell y Ben White; Luke Crosbie, Matt Fagerson y Jamie Ritchie (c); Grant Gilchrist y Richie Gray; WP Nel, George Turner y Pierre Schoeman.

Suplentes: Fraser Brown, Jamie Bhatti, Simon Berghan, Jonny Gray, Jack Dempsey, George Horne, Blair Kinghorn, Chris Harris.

Puntos

PT: 15m, gol de Russell por try de Jones (E); 23 y 37, tries de Mallins (I); 28, try de Van der Merwe (E); 42, penal de Farrell (I).

ST: 8m, gol de Farrell por try de Genge (I); 10 y 35, goles de Russell por tries de White y Van der Merwe (E); 24, penal de Farrell (I); 28, penal de Russell (E);

Estadio: Twickenham, Londres

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda)

Festejo de los jugadores escoceses luego de vencer a Inglaterra en el Seis Naciones. ADRIAN DENNIS - AFP

