Fue el momento más dramático del partido en Murrayfield, por la segunda fecha del Seis Naciones de rugby. Con Francia al frente por 20-16 y una posesión como para esconder la pelota y asegurarse la victoria, de pronto un error motivo que la multitud estallara ante la posibilidad de un try heroico, que le permitiría a los locales dar vuelta la historia.

El diálogo final del referí Berry con los capitanes Charles Ollivony Finn Russell Captura de pantalla

Fueron cuatro minutos de deliberación entre el referí australiano Nic Berry y el asistente de video, el irlandés Brian MacNeice. Con los equipos mirando las repeticiones por pantalla gigante, igual que los aficionados y el propio juez. El motivo es determinar si Sam Skinner pudo apoyar la pelota o no en el ingoal francés, en esa arremetida final en la novena fase del juego, cuando el pilar avanzó por delante de Sébastien Taofifenua y Yoram Moefana y aterrizó en el in-goal francés, pero varios rivales también estaban en el suelo.

Nadie lo sabe en rigor. La decisión definitiva del árbitro enfureció a los 67.000 escoceses que poblaron Murrayfield. Berry sentenció que la pelota había quedado arriba. En una de las múltiples reiteraciones da la sensación que, después de que el pilar Skinner apoya la pelota sobre un botín adversario, hace un movimiento y logra apoyarla contra el suelo. Parece try, no hay evidencia incontrovertibles. No es suficiente para revertir la decisión del árbitro. Fin del partido y victoria de Francia por 20-16. El público estalló. Los jugadores escoceses quedaron tan incrédulos como decepcionados. Los franceses festejaron con mesura.

El australiano Nic Berry y la charla con su sistente de video: en un momento, era try de Escocia Agencia AFP - AFP

Lo que pocos saben es que en algún momento de esos cuatro minutos, Berry modificó su decisión inicial, con la cual abrió la consulta al asistente de video, que era de no otorgar el try. Tenía pensado conceder la conquista, con la cual cambiaba el ganador del partido, pero a último momento fue advertido por su colaborador ayudado por la tecnología y dio marcha atrás.

¿Cómo se dieron los hechos? Vayamos al primer diálogo, reproducido por el diario L’Equipe.

-Berry: “Mi decisión sobre el terreno de juego es ‘no hay try’. El balón se sostiene, quiero que compruebes desde cualquier otro ángulo si el balón toca el suelo o no”.

-MacNeice: “Es muy difícil de distinguir. El balón se sujeta en ese momento y ahora está en el suelo”.

-Berry: “El balón está inicialmente sobre el pie. Y se aplasta desde un ángulo diferente. Así que cambio mi primera decisión, por un try”.

El momento crucial en Murrayfield: todos pendientes de la pantalla gigante para ver si fue o no try de Escocia PAUL ELLIS - AFP

¿Try y victoria de Escocia entonces? Eso parece. Eso era, en realidad, lo que ocurría en ese momento: 21-20 para los locales, más la chance de conversión. Hasta que...

Brian MacNeice lo frena en su cambio de decisión. “Necesito pruebas de que el balón toca el suelo. Necesito volver a este ángulo para ver claramente el balón en el suelo”, le avisa a Berry. Unos 40 segundos después, el asistente le apunta: “No puedo asegurarlo, no veo el balón en el suelo con suficiente claridad”. Fue la frase que volvió todo al punto de partida.

“Entonces, mantengo mi decisión sobre el terreno de juego”, sentencia Berry.

🤔¡Cierre con polémica!



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🆚🇫🇷 Después de una larga revisión con el TMO, decidieron no darle el try a Escocia y Francia se queda con el encuentro.



⭐ Mirá todo el Seis Naciones en @starplusla.#ESPNEnStarPlus pic.twitter.com/jYC5uFh5Vi — ScrumRugby (@ScrumESPN) February 10, 2024

Instantes después, en medio de la tensión de la multitud por el veredicto (y para saber quién festejaba en Edimburgo), el australiano convocó a los capitanes, Charles Ollivon (que había reemplazado al lesionado Gregory Alldritt) y Finn Russell, para comunicarles su decisión y explicarles que no había ninguna imagen que le permitiera decir que había habido un try.

Los franceses celebran, mientras Berry trata de ver si Skinner apoyó o no. Luego vendría la larga espera Agencia AFP - AFP

“Mi decisión sobre el terreno fue: no hubo try, el balón se mantuvo en el aire”, les dijo. “Examinamos la acción desde todos los ángulos posibles y no había ninguna prueba de que se hubiera marcado un try, así que no hubo try”.

Sólo entonces Francia pudo celebrar y, Escocia, sumirse en la frustración.

Fiel a su historia, Inglaterra se mete en la lucha por el título

Pragmática, resolutiva, sin lujos y efectiva. A la selección de Inglaterra de Steve Borthwick le alcanza ser como es para superar a rivales por debajo de su estatus. La victoria sobre Italia por 27-24 de hace siete días y la de este sábado por 16-14 contra Gales en Twickenham abren el interrogante: ¿es suficiente para pelear por el trofeo del Seis Naciones frente al favorito Irlanda? Los dos triunfos, aunque sin puntos de bonus, dejan momentáneamente puntera a la Rosa, antes del duelo entre el Trébol e Italia, que será este domingo a las 12 (televisará ESPN 3).

Tommy Freeman se apresta a realizar un hand-off contra el galés Rio Dyer; Inglaterra no se luce, pero termina ganando en el Seis Naciones. GLYN KIRK - AFP

La tarde en Twickenham empezó esquiva para el local. A los 16 minutos perdía por 7-0 por un try-penal y se quedó momentáneamente con 13 jugadores por tarjetas amarillas a Ollie Chessum y Ethan Roots. No obstante, sacó a relucir su personalidad en los momentos críticos. Tras una errática salida del fondo de Gales y un scrum entre los palos, Ben Earl aprovechó su potencia y su energía para descontar. El tercera línea fue el mejor inglés de Francia 2023, comparte el puesto con el mendocino Juan Martín González en Saracens y volvió a mostrar que, como Maro Itoje, es vital en el liderazgo y el contagio al resto.

Alex Mann, una de las caras nuevas de Gales, marcó una gran conquista tras una exquisita combinación entre Tommy Reffell –el mejor del cuadro visitante– y Tomos Williams. Con la ventaja parcial de 14-5, el Dragón no sostuvo la intensidad y la brecha de jerarquía de ambos planteles se hizo notar en la segunda mitad. Sobre todo en la primera línea: con los que ingresaron desde el banco, Inglaterra empezó a imponerse en el scrum y en el contacto. Dos penales de Ford y un try de Fraser Dingwall le dieron la ajustada victoria a la Rosa, que luego de la fecha libre deberá afrontar el tramo más difícil del torneo: visitará a Escocia, recibirá a Irlanda y cerrará el campeonato frente a Francia, en Lyon.

