Seven de Hong Kong, con los Pumas 7’s hoy: horarios, tv y cómo ver online

Los Pumas 7s afrontan este fin de semana, en Hong Kong, la quinta etapa del Circuito Mundial de Seven 2024-25. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora se consagró campeón en la última fecha disputada en Vancouver, Canadá, y aspira a volver a quedarse con una medalla de oro para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. Comenzó su participación en la madrugada de este viernes con goleadas por 35 a 7 vs. Irlanda y por 52 a 5 vs. Estados Unidos, y cerrará su participación en la etapa inicial frente a Fiji.

Tanto la selección argentina como Irlanda, Estados Unidos y Fiji conformaron la zona A y, desde el vamos, argentinos y fijianos partían como los grandes candidatos a avanzar de ronda. Y lo demostraron en la cancha, ya que además de los Pumas 7s, los Flying Fijians también ganaron sus dos primeros partidos, por lo que ambos se metieron rápidamente en cuartos de final. El encuentro decisivo entre ambos, que definirá las posiciones finales, está programado para este sábado a la 1.11 (horario argentino).

La Argentina venció a Irlanda y Estados Unidos y cerrará su participación en el Grupo A ante Fiji Zach Franzen

Todos los partidos se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también están disponibles por televisión en Fox Sports 3.

Fixture y resultados del Seven de Hong Kong

Grupo A

Fiji 26 - 21 Estados Unidos

Argentina 35 - 7 Irlanda

Fiji 21 - 19 Irlanda

Argentina 52 - 5 Estados Unidos

Grupo B

Nueva Zelanda 21 - 12 Australia

Sudáfrica 40 - 7 Uruguay

Nueva Zelanda 29 - 0 Uruguay

Sudáfrica 7 - 26 Australia

Grupo C

Gran Bretaña 12 - 7 Francia

España 0 - 19 Kenia

Gran Bretaña 12 - 7 Kenia

España 19 - 12 Francia

Los 12 seleccionados se dividieron en tres grupos de cuatro cada uno, en los que el primero y el segundo avanzarán a cuartos de final. El resto, de acuerdo a la posición que obtengan en la etapa inicial, competirán por el quinto (los terceros) y noveno (los cuartos) puesto. En la tabla de posiciones general mandan los Pumas7s con 68 puntos, seguidos de España, con 64, y de Fiji y Sudáfrica, ambos con 62. Mucho más atrás aparece Francia, con un total de 46 unidades; mientras que Australia y Nueva Zelanda suman 38 cada uno y se estarían metiendo a la Gran Final de Los Ángeles junto con Gran Bretaña, que suma 32.

Gómez Cora diagramó un plantel con 14 jugadores para este Seven de Hong Kong y el de Singapur, diagramado para la próxima semana. El mismo lo conforman Santiago Álvarez, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Santiago Mare, Marcos Moneta, Matteo Graziano, Alejo Lavayén, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Facundo Pueyrredón, Germán Schulz, Tobías Wade y Santino Zangara.

¡Plantel confirmado para la gira por Asia! 🏉



🇭🇰 Hong Kong

📅 28 al 30 de marzo



🇸🇬 Singapur

📅 5 al 6 de abril#SeVenComoNunca pic.twitter.com/EQT7SXw0qC — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) March 18, 2025

Resultados de los Pumas 7s, calendario y posiciones del Circuito Mundial 2024-25

Seven de Dubai (Emiratos Árabes Unidos) - 3°

Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) - 5°

Seven de Perth (Australia) - 1°

Seven de Vancouver (Canadá) - 1°

Seven de Hong Kong - 28, 29 y 30 de marzo de 2025.

Seven de Singapur - 5 y 6 de abril de 2025.

Gran Final de Los Ángeles (Estados Unidos) - 3 y 4 de mayo de 2025.

LA NACION