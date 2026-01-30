Seven de Singapur: los Pumas 7s se ponen a prueba al otro lado del mundo y buscan dar un paso al frente

El moderno Estadio Nacional de Singapur abrirá un nuevo año del SVNS, aunque no deja de ser una continuidad de una temporada que se inauguró en los últimos días de noviembre y que entre el sábado y el domingo escribirá un nuevo capítulo. Inaugurado en el 2014, con un techo retráctil, se ubica en el corazón del Singapore Sports Hub, un centro deportivo del país del sudeste asiático. Allí, los Pumas 7s, procurarán empezar a encontrar una regularidad en la gira más desafiante de la temporada a nivel desgaste y logística. A la 1.10 AM del sábado, por Disney +, los argentinos debutarán ante Australia.

Aterrizados hace una semana para intentar aclimatarse con tiempo al nuevo escenario, Santiago Gómez Cora insiste en las dificultades para asentarse al cambio del huso horario. Su largo recorrido como jugador y entrenador de los Pumas 7s lo llevó a estudiar y analizar minuciosamente este efecto: la parte fisiológica consume cuatro o cinco días para acomodarse y la parte neurológica, un mes. Explica que alrededor de los 20 días se acerca a ese número y es por esa razón que el equipo suele rendir mejor en los segundos torneos de las giras que implican un largo viaje.

La tradicional foto previa con los capitanes, con Santiago Mare como representante argentino Alex Ho

Si bien en ese sentido se espera una evolución en Perth, una plaza donde se consagraron campeones en sus últimas dos visitas, el torneo de Singapur emerge como una buena oportunidad para continuar con el ensamble de un equipo en reconstrucción, que necesita afianzar conexiones entre los jugadores con un largo bagaje en la disciplina y los que están dando sus pasos iniciales. En la primera gira sufrieron esos vaivenes y pasaron de ser últimos en Dubái a segundos en Ciudad del Cabo. Ahora es momento de dar un paso al frente.

Hay factores en los que se apoya Gómez Cora para amalgamar al plantel. Al haber tantos jugadores en proceso de adaptación, el primero es seguir a rajatabla el plan de juego. Con menos variantes que la temporada pasada, pero amoldado para explotar a las principales figuras: Luciano González Rizzoni y Marcos Moneta se sostienen como figuras excluyentes, no sólo del conjunto argentino sino del circuito mundial. Con una buena estructura por detrás, marcan la diferencia y la ausencia de alguno de ellos dos cambiaría sustancialmente las chances de los Pumas 7s. En esta etapa de cambios, se convirtieron en piezas indispensables.

Marcos Moneta se sostiene como una de las figuras excluyentes de los Pumas 7s Zach Franzen

Argentina debutará ante Australia, un rival inconsistente al que derrotaron en los últimos cinco enfrentamientos, incluido un 36-0 en Ciudad del Cabo en esta temporada. A las 4.16 se medirán ante Nueva Zelanda, un adversario de riesgo. Ambas selecciones no afrontaron el desafiante jetlag, un factor que puede pesar. A las 8.02 cerrarán la fase de grupos ante Francia, en una especie de clásico que se forjó en los últimos años.

El nuevo formato de esta temporada, que se redujo a ocho equipos en las primeras seis etapas, atenta contra los tiempos de adaptación de los más jóvenes. “Si nos juntamos después de Singapur, vamos a coincidir en que la zona de Perth va a ser durísima. Todos los nombres asustan. Hay veces que se subestima un nombre y puede tener un gran presente como España… Antes vos construías en la zona y durante el campeonato. Hoy vas a jugarte todo en un partido y si arrancas mal, es difícil. Tenemos una zona durísima, pero va a ser así todo el año”, explicó Gómez Cora.

Joaquín Pellandini vuelve después de superar una lesión Zach Franzen - UAR

Los Pumas 7s contarán con el importante regreso de Joaquín Pellandini, que se recuperó de un desgarro sufrido en Dubái. Un jugador vital por el manejo de los tiempos y por la precisión en las salidas de mitad de cancha y los lanzamientos del line. Además, Santiago Mare dejó atrás una molestia muscular y liderará al equipo argentino en un escenario con capacidad para 55 mil personas, pero que suele lucir vacío. El evento no logra generar un atractivo para el público en Singapur, una etapa que disputó por primera vez en el 2002 y esta será la 13° edición.

Argentina alcanzó tres veces la final (2002, 2004 y 2023), pero nunca pudo coronarse, más allá que en el 2024 celebró el título de ganador de la temporada regular. En este 2026 no llega con la misma chapa que en los últimos años, pero el SVNS atraviesa un periodo sin un claro dominador y en eso también se aferran para intentar dar el golpe.