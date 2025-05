SIC remontó 23 puntos contra CUBA y ganó por un try del chico que renunció a ser profesional

El score marcaba 28-5 para el visitante. Habían transcurrido cuatro minutos del segundo tiempo y el local contaba con tres jugadores menos, por tarjetas amarillas. En ese contexto, pocos imaginaban una resurrección como la que tuvo San Isidro Club, que cambió la cara con carácter e inteligencia y ganó por 38-31 contra CUBA un encuentro de la 6ª fecha del Top 12 que fue un torbellino de emociones y se definió en la última pelota de la tarde, con un try de Mateo Albanese.

SIC logró uno de esos triunfos que valen más que cinco puntos. Luego de caídas ante Buenos Aires CRC y La Plata, equipos que pelean por la permanencia, le era imperioso dar otra imagen frente a un rival que venía en alza. La capacidad de reacción y el temple son cimientos en los que deberá asentarse para lograr constancia. “Estamos un poco irregulares. El objetivo es sostener nuestro mejor rugby durante los 80 minutos y mejorar semana a semana. No estamos plasmando durante dos o tres fines de semana seguidos lo que queremos hacer, sino de a ratos. Hay mucho por mejorar”, analizó, autocrítico, Agustín Sascaro.

Marcos Moroni abre la cuenta para CUBA en el copioso desempeño del equipo visitante en el primer período, que ganó por 21-5; en el segundo Universtario será arrasado con un 33-10. Daniel Jayo - LA NACION

Hubo dos tiempos bien diferentes en Boulogne. CUBA llevó el partido a su terreno durante los primeros 40 minutos: se desprendió de la pelota con las patadas a cargar de Valentín Mastroizzi, trasladó la presión a su adversario y forzó pérdidas. También lo lastimó en el line-out; como estandarte, Santiago Uriarte robó tres pelotas en la hilera y fue clave para interrumpir ataques. Franco Delger abrió el partido, pero el visitante reaccionó con el pie de Marcos Moroni y gracias a un desenlace accidentado de la mitad inicial: Lucas Rocha, Delger y Felipe Sascaro fueron sancionados con tarjetas amarillas casi de forma inmediata entre sí y CUBA facturó a través de un try-penal y una conquista de Bautista Casaurang.

“Nos dolió el resultado, porque habíamos entrado dos veces a sus 22; ellos, dos a los nuestros, y estábamos 16 puntos abajo... Hablamos de tener disciplina en el juego, y sobre todo con el árbitro. Estábamos hablando mucho, concediendo bastantes penales, y eso no nos permitía marcar puntos y sí que nos marcaran a nosotros”, explicó Agustín Sascaro, uno de los artífices de la reacción con sus patadas de larga distancia y su atrevimiento para jugar hacia adelante. SIC supo agrupar el juego para mantenerse en el partido más allá de la inferioridad numérica, y con el correr de los minutos generó quiebres. Alejo Daireaux apoyó tras un maul para el primer descuento y luego anotaron dos de los jóvenes que más proyección tienen: Timoteo Silva culminó una buena acción personal del apertura Sascaro y Santos Fernández de Oliveira, fundamental para arreglar el line-out, marcó su segundo try en la primera división.

Try de Bautista Casaurang para CUBA

SIC olió sangre y no perdonó a un contrincante que no logró aferrarse a nada y que, ante la desesperación, pecó de indisciplina: llegó al encuentro con dos amonetaciones en cinco fechas y sólo en la segunda mitad de este sábado sufrió amonestaciones a Lucas Campion y Benjamín Gutiérrez Meabe más una expulsión a Francisco Garoby por un tackle alto. Con la barranca abajo y el impulso, el anfitrión se llevó puesto a su rival. En tres mauls le trabaron la pelota cuando ingresó al in-goal, pero a los 39 Santos Rubio se coló entre los forwards de CUBA para igualar.

El héroe de la tarde tuvo algo de aleatorio. Si este SIC vs. CUBA se hubiera desarrollado según el cronograma original y no se hubiera retrasado por la lluvia abundante de siete días atrás, Mateo Albanese no habría estado disponible, por su presencia en Pampas. Pero la fecha libre de la franquicia de Buenos Aires en el Súper Rugby Américas le permitió actuar por su club. Como también una decisión propia: hace unas semanas, el medio-scrum renunció a su contrato profesional con la UAR para sumar rodaje en SIC. A los rugbiers contratados la URBA no les deja jugar, pero a los que están en condición de invitados, sí.

Las formaciones fijas suelen ser una fortaleza de SIC, que en este caso pierde un line-out; "Estamos un poco irregulares. Hay mucho por mejorar”, admitió el apertura Agustín Sascaro, pese al triunfo. Daniel Jayo - LA NACION

“No fue una decisión fácil; la pensé mucho. Mi objetivo con esta decisión es jugar y tener más minutos. No estaba jugando tanto y ahora tengo la posibilidad de hacerlo todos los fines de semana. Vengo de lesiones largas en los últimos años y mi prioridad es jugar. Ahora puedo hacerlo con más frecuencia”, explicó el back de 22 años, que en 2025 afrontó seis cotejos en Pampas, sólo uno como titular.

Albanese fue el protagonista principal de una definición memorable. Con el tanteador equilibrado en 31 y posesión de CUBA, recuperó la pelota en un ruck y terminó apoyando de palomita, tras una asistencia del 10. Casi una mitad del equipo se abalanzó sobre él para celebrar. “Le dije a Agus [Sascaro] que fuéramos a jugar al campo contrario, porque si cometíamos algún error iba a terminar en tres puntos para ellos. Pateamos como pudimos, recuperamos la pelota y fue a la punta. Yo estaba en ese ruck, la corrí de atrás y me quedó solamente agarrarla y apoyar. Es un try del equipo”, contó Albanese en un fin de semana de festejo doble: por resultados ajenos, Pampas se aseguró un lugar en las semifinales del Súper Rugby Américas.

Try de Timoteo Silva para SIC

Para las definiciones de la URBA todavía queda un largo tramo por recorrer. Recién pasaron seis fechas y, aunque su andar es irregular, SIC se ubica cuarto. En las próximas jornadas se medirá con Belgrano y CASI, el escolta y el puntero. E intentará que esta remontada sea el puntapié inicial para retomar establemente el camino del éxito.

Síntesis de SIC 38 vs. CUBA 31