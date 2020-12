Los Pumas, nuevamente ante la posibilidad de enfrentar a dos poderosos en el próximo Mundial de rugby Crédito: VillarPress

Cada cuatro años, salvo una aislada excepción, el destino se encapricha en castigar a los Pumas y mandarlo al grupo de la muerte del Mundial. Muchas, es cierto, producto de la propia inconsistencia. Pero aun cuando su ubicación en el ranking era favorable, el sorteo no lo fue. Hoy, a las 8.30, en un evento a realizarse en París a través de videoconferencia, se distribuirán los grupos para Francia 2023. La Argentina está octava en el ranking, pero como se toma en cuenta la posición que tenía en enero de este año, su bolilla estará en el tercer bolillero, con altas chances de tener que enfrentar a dos potencias.

Que el sorteo se realice con tres años de anterioridad no es una novedad. Ocurre cada cuatro años y World Rugby lo dispone así para definir con antelación el fixture de la competencia y vender entradas con anticipación. Esta vez, no obstante, se agregó otro sinsentido. Debido a la pandemia, el calendario internacional se alteró considerablemente (se suspendió la ventana de julio y la de noviembre se concentró en Europa), por lo que la entidad madre decidió utilizar los rankings al 1º de enero. Los Pumas, que cerraron la temporada con un triunfo ante los All Blacks y dos empates ante Australia, escalaron del 10º al 8º lugar, pero de nada les sirvió.

El seleccionado argentino formará parte del tercer combo dentro del sorteo

En el bolillero 1 estarán los cuatro cabezas de serie, que no pueden cruzarse entre sí: Sudáfrica, Inglaterra, Nueva Zelanda y Gales. En el segundo, Australia, Francia, Irlanda y Japón. En el tercero, junto con la Argentina estarán Escocia, Fiji e Italia. Hasta allí, los seleccionados ya clasificados por haber terminado entre los 12 mejores de Japón 2019.

Los equipos en cada bolillero serán sacados al azar para determinar los grupos: el primero irá al Grupo A, el segundo al B, el tercero al C y finalmente el cuarto al Grupo D. Así, a los Pumas les podría tocar una zona tan difícil como Nueva Zelanda y Francia o una más accesible como Gales y Japón. Sólo los dos primeros de cada grupo acceden a los cuartos de final. De cualquier forma, la realidad de los equipos puede variar de aquí a casi tres años.

Los Pumas se vieron perjudicados por el ranking dispuesto por World Rugby para el Mundial Crédito: Villarpress

Los restantes dos bolilleros no corresponden a seleccionados sino a cupos que otorgan las distintas eliminatorias regionales. En el cuarto, los ganadores de Oceanía, Europa, América y Asia/Pacífico. En el quinto, el ganador de África, los segundos de América y Europa y el ganador del Repechaje. El primer bolillero a sortearse será el quinto y último, mientras que los cuatro primeros en el ranking serán los últimos en ser sacados.

Desde que el Mundial de Rugby cuenta con 20 seleccionados, sólo una vez a los Pumas le tocó un sorteo favorable: fue para Inglaterra 2015, donde estaba en el segundo bolillero y quedó emparejado con Nueva Zelanda, Georgia, Tonga y Namibia. El colmo ocurrió de cara a Australia 2003 y Nueva Zelanda 2011. En el primero estaba en el segundo bolillero pero cayó en la zona con el local y el primero de Europa, que sería Irlanda. En el segundo, pese a ocupar el cuarto lugar del ranking, le cayeron en suerte Inglaterra y Escocia en la misma zona. Para Francia 2007 y para Japón 2019 estaba en el tercer bolillero; en el primero quedó con el local e Irlanda y en el segundo, con Inglaterra y Francia.

Mario Ledesma, head coach del seleccionado argentino Crédito: VillarPress

En su historia, los Pumas accedieron a los cuartos de final en tres oportunidades: en Gales 1999, luego de terminar terceros en su zona y pasar un playoff ante Irlanda; en Francia 2007, donde finalizaron terceros, y en Inglaterra 2015, cuando fueron cuartos. En cinco ocasiones enfrentaron al seleccionado local: en Nueva Zelanda 1987, en las Islas Británicas 2001 (Gales), en Gales 1999, en Australia 2003 y en Francia 2007,

El evento se realizará en el Palais Brongiart de París. Al contrario de lo que ocurre normalmente, debido a las restricciones que impone el Covid, no estarán los entrenadores de cada seleccionado, excepto del local. El sorteo contará con la conducción de Elma Smit y Ugo Monye en los canales digitales y sociales de World Rugby y Rugby Rugby World Cup. En la Argentina se podrá ver a través de ESPN Play.

