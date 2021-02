El objetivo es agilizar el juego y posibilitar la creación de más situaciones de ataque

Los cambios suelen comenzar allí. Y muchas veces se trasladan al resto del mundo. Por eso no está mal prestarle atención a cada modificación en el reglamento que se realiza cuando comienza la temporada del rugby en Oceanía.

Tras la eliminación del calendario del Super Rugby por la pandemia de coronavirus, las nuevas versiones del Super Rugby de Nueva Zelanda y de Australia, que consagraron a sus primeros campones en 2020 (Crusaders y Brumbies, respectivamente) cuentan con más libertad para proponer, estudiar y decretar variantes reglamentarias. En este caso, se tratan de cambios que buscan agilizar el juego.

En Nueva Zelanda

Super Rugby Aotearoa, torneo en el cual se enfrentan franquicias neozelandesas de clubes, se realizará con una serie de modificaciones inspiradas en cambios ya utilizados en la NRL, el torneo australiano. El paquete de reglas tiene como objetivo agilizar la fluidez y la velocidad del juego. Si bien en Nueva Zelanda no se instrumentaron todas las modificaciones propuestas en Australia, se estima que eso termine ocurriendo. Aquí las variantes:

"Captain´s referral". Cuando haya dudas sobre un try, o un foul, cada capitán tendrá una oportunidad para solicitarle al referí que chequee la jugada en el video-ref. En los primeros 75 minutos del partido, la revisión podrá solicitarse para interrogantes sobre faltas previas a un try. Tendrán diez segundos para solicitar la revisión -una vez que el try haya sido convalidado-. El Television Match Official (TMO) podrá rebobinar la jugada hasta el último momento en el que el juego haya sido pausado, independientemente de cuántas fases se hayan jugado. Si el capitán que pide la revisión tiene razón, mantendrá su oportunidad de pedir un video-ref; pero si la decisión original del referí se mantiene en pie -o el video del TMO es difícil de analizar-, perderá su única oportunidad de pedir la verificación. Pasados los 75 minutos, el equipo que todavía conserve su chance de revisión, podrá pedirla por cualquier tipo de jugada: esté relacionada a un try, a un foul, o a cualquier acción del juego.

Crusaders, campeón del Super Rugby Aotearoa 2020, en Nueva Zelanda

"Hemos hecho mucho trabajo de investigación, y hemos mirado varios juegos de las últimas temporadas del Super Rugby. Llegamos a la conclusión de que si hubiese habido un captain´s referral en momentos particulares, los resultados podrían haber sido menos discutidos. Por eso decidimos incorporar esta regla", dijo Mike Anthony, dirigente del área de alto rendimiento del rugby neozelandés, en relación a la regla de la revisión de jugadas.

Drop in-goal. El segundo cambio es la instrumentación del drop desde el in-goal. Cada vez que haya un knock-on o una pelota anulada en el in-goal, el equipo que estaba defendiendo deberá salir con un drop, en lugar de formar un scrum en la línea de 5 metros (regla que ralentizaba mucho el juego).

"Esta regla no me parece tan influyente pero sí tiene algunos detalles. Por un lado propone hacer las cosas un poco más rápidas y por otro crear más rápido las situaciones de ataque y que los equipos aprovechen sus oportunidades. Por ejemplo: el equipo que anula, recibiendo un kick largo, en vez de hacer la salida de 22 (donde con un gran kick podés llegar hasta casi 22 metros contrarios), patea, en este caso, desde la línea del in-goal, de manera que es más difícil que el kick pase la mitad de cancha. Entonces, el equipo que recibe el kick, tiene más razones para buscar una posición de ataque", analizó Diego Albanese, ex jugador de los Pumas.

En ese sentido, Albanese también opinó: "En los casos donde la pelota queda «held up» en el in-goal, cuando un jugador es tomado y no puede apoyar, se le da la derecha al equipo que defiende, y no al que ataca...son cambios pequeños, pero que hay que tener en cuenta, en especial cuando estás cerca del in-goal contrario y no aprovechás la chance".

Brumbies, campeón del Super Rugby AU 2020, en Australia

"Esta regla no fue tan influyente en el rugby australiano, pero depende de los partidos y sus acciones. Quizás, en un partido no se dan ese tipo de situaciones, mientras que en otros, el cambio puede ser significativo", finalizó.

Tiempo extra. En caso de empate, se jugará un solo tiempo de 10 minutos como suplementario, con Golden point. El primer equipo en anotar de cualquier manera (drop, penal o try), ganará el partido.

En Australia

Al igual que en Sevens, se cobrará un free-kick antes cada infracción producida en las salidas de mitad de cancha.

Cada equipo tendrá apenas 30 segundos para realizar la salida de mitad de cancha luego de recibir puntos en contra.

Si un partido termina empatado se jugarán dos tiempos de cinco minutos. En el suplementario se cambiará el Golden Point y se instrumentará el Golden try . Por supuesto se pueden patear penales y drops, pero si un equipo apoya un try en el tiempo extra, gana el partido.

. Por supuesto se pueden patear penales y drops, pero si un equipo apoya un try en el tiempo extra, gana el partido. Tarjetas rojas. Respecto a la regla instrumentada el año pasado sobre las expulsiones en los torneos de ambos países, todo se mantendrá igual: 20 minutos después de sufrir una expulsión, el técnico podrá reemplazar al jugador sancionado, y volver a tener 15 jugadores en la cancha.







