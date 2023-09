escuchar

Creo que va a ser un gran Mundial y estoy seguro que los Pumas nos representarán muy bien. A través de Cubelli les mandé un mensaje a los chicos manifestándoles todo mi apoyo y ratificándoles esto: no tengo dudas de que harán un gran papel. Es un muy buen equipo, con grandes jugadores. Asimismo, escuché en las radios inglesas que dicen que será la Mejor Copa del Mundo de todas.

También considero que será un Mundial en el que la interpretación que se haga del reglamento puede convertirse en crucial, determinante. Los rucks, donde no todos los árbitros sancionan lo mismo en situaciones iguales, y los tackles altos, que a veces no son adrede, pueden cambiar los cursos de un partido. Por eso creo que habrá que estar atento a los arbitrajes.

El rugby en esto ha ido al revés. En vez de unificar el reglamento, se unificó la forma de jugar. En vez de respetar los estilos históricos de los franceses, los fijianos o los australianos, por ejemplo, juegan todos a lo mismo y con un reglamento que se interpreta de distintas maneras. Hay que ser uniforme en las reglas. Si no, va a seguir siendo muy complicado en un rugby cada vez más físico.

Me han preguntado mi opinión sobre Santiago Carreras en el puesto de apertura. Lo primero que tengo para decir es que es un gran jugador y que hace un despliegue físico extraordinario en cada partido. Pero también está claro que no se han encontrado especialistas como 10. Pero le tengo mucha fe y también creo que será importante para que los Pumas hagan ese muy buen Mundial.

Veré Francia 2023 desde casa. Me compré una televisión más grande para poder verlo más de cerca. Van mis primos y amigos, pero decidí quedarme. Hay dos hechos que me llenaron de satisfacción en la espera del Mundial. Uno es que me llamó Marcos Kremer para ver si le podía mandar un mensaje de audio para alguien de su ciudad. Se lo hice enseguida y con mucho gusto y me dijo que la persona había quedado encantada.

El otro hecho fue que Felipe Contepomi me llamó para que le comunique a Emiliano Boffelli que iba al Mundial. Fue una idea de Cheika. Y me pareció una muy buena idea, porque eso son los Pumas: la tradición, el respeto, una historia que la escribieron y la escriben muchos. Lo llamé y no me contestó, asi que le mandé un mensajito, y enseguida me llamó. Me pidió perdón porque no tenía mi número agendado. Le dije, simplemente: Tengo el honor de comunicarte que vas a ir a Mundial. Fue muy lindo y gratificante. Le agradecí a Felipe que se hayan acordado de mí, y en la charla con Boffelli, que me pareció un chico muy respetuoso, me dijo que había escuchado hablar mucho de mí y que le gustó lo que le dije a Messi cuando le entregamos el premio de la Fundación Laureus. Así que cuando cortamos, lo llamé a Felipe y le dije: misión cumplida.