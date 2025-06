Tomás Albornoz, el aplomo y la audacia del 10 de estos Pumas que golpean las puertas de la historia

Con la misma frialdad y serenidad que se desenvolvió adentro de la cancha, declaró segundos después de haber concretado el triunfo. Tomás Albornoz es la simbiosis perfecta de la templanza, el carácter y el poder de fuego, factores fundamentales para adueñarse hace menos de un año de la 10 de los Pumas. “Fue una gran oportunidad que tuvimos. Vinimos acá e hicimos un gran trabajo, estoy feliz de estos muchachos”, comentó al recibir el premio al jugador del partido y un souvenir del galés Leuan Evans, Presidente de los British and Irish Lions.

“Hablamos con Felipe de esto, vimos muchos videos de ese partido del 2005. Queríamos venir a hacer un gran trabajo y lo hicimos”, añadió el 10, la gran figura de una victoria memorable de los Pumas ante el prestigioso seleccionado británico-irlandés, en su único encuentro como local antes de la gira por Australia. El tucumano fue el director de la orquesta cuando el juego fluyó y supo leer el momento del partido cuando el local fue superior. Su pie fue vital para alejar el juego de su propio campo en las etapas de temblor.

Tomás Albornoz lanza la pelota con su prodigiosa zurda PAUL FAITH - AFP

Autor de 18 de los 28 puntos de la selección argentina, el jugador de 27 años tuvo dos socios perfectos para ejecutar la estrategia propuesta por Felipe Contepomi: Gonzalo García en la pareja de medios y Santiago Carreras, determinante para relanzar el juego desde el fondo de la cancha y quitarle presión. Una situación similar a la asociación con Juan Cruz Mallía durante gran parte del 2024; combinaciones donde empieza a gestarse la idea que propone el entrenador.

Desde los primeros minutos Albornoz condujo y llevó la pelota bien adelante. A los 4 minutos abrió el marcador con un penal y antes de los 6’ metió un tackle fenomenal sobre Jac Morgan, a cinco metros del ingoal. A los 12’ participó del primer try, con un pase que generó la situación de dos contra uno. “Hablamos de salir fuerte desde los primeros minutos, que era la deuda que teníamos desde el año pasado: arrancar fuerte esos primeros 20’. Después había que mantener la intensidad y lo hicimos”, destacó quien apoyó un try que quedará en la retina de este éxito: un contraataque letal en la última jugada del primer tiempo, que se inició con una pelota recuperada por Juan Martín González, un pase sin mirar de Rodrigo Isgró a Santiago Carreras, que asistió al tucumano para una palomita estéticamente brillante enfrente de los suplentes, que hacían la entrada en calor.

¡¡LOCURA TOTAL EN EL AVIVA STADIUM!!



Era un ataque prometedor de los Lions, pelota recuperada argentina, contragolpe y gran try de Albornoz para #LosPumas.#PUMASxESPN pic.twitter.com/pSCBpnuqAx — ScrumRugby (@ScrumESPN) June 20, 2025

En el momento más crítico del segundo tiempo sacó a relucir su talento y, en lugar de patear en sus 22, amagó, rompió los tackles de Tom Curry y Henry Pollock, asistió a Joaquín Oviedo y empezó a gestionar el try que definió Santiago Cordero. Un gesto técnico notable, jugando con lo que hay enfrente y una conversión pegada a la bandera que terminó siendo decisiva: con el score 28-24, los British and Irish Lions quedaron a más de un penal de distancia, por lo que se vieron obligados a buscar el try.

Fue el 7 de septiembre de 2024 el día que Albornoz se estrenó con la 10 de los Pumas ante una potencia. En una tarde soleada de Santa Fe brilló en la apabullante goleada ante los Wallabies y no salió más. Tras el retiro de Nicolás Sánchez y la irregularidad de Santiago Carreras en ese rol, se afianzó como el apertura titular. Una zurda prodigiosa, buenos lanzamientos y una amenaza en ataque cuando tienen la pelota en sus manos: en los últimos seis partidos con los Pumas apoyó cuatro tries. A pesar de su timidez y su tono bajo, es una voz de mando importante para llevar adelante el plan de juego.

“Este grupo está para grandes cosas, lo hablamos en la semana. En ningún momento tuvimos dudas, fuimos a buscar este partido, convencidos. Se puso difícil, pero hablábamos entre nosotros de volver todo el tiempo. Lo hicimos hasta la última jugada, no se cuánto defendimos… Siempre dejamos todo por el grupo”, valoró el jugador formado en Tucumán Rugby, con actualidad en el Benetton de Italia. El conductor de un equipo que contagia desde el juego.

Albornoz y Simón Benítez Cruz celebran tras un triunfo histórico Peter Morrison - AP

Síntesis de Lions 24 vs. los Pumas 28