Top 12 de la URBA: cambiaron la tarjeta roja por haberla aplicado sobre un jugador que no fue el agresor y el club Hindú apeló la expulsión

Una expulsión dudosa, una roja al jugador equivocado, la rectificación, la sanción. Una apelación, un antecedente polémico. Resta saber si habrá sanción o condonación. Corren horas agitadas para las partes involucradas. Hindú, el equipo afectado; los árbitros, que reconocieron su error; la Comisión de Disciplina de la URBA, que tendrá la última palabra.

Resulta que Juan Ignacio Martínez Sosa, pilar de Hindú, expulsado el sábado en el partido ante Biei, no había sido el infractor en cuestión, como advirtió LA NACION en su nota digital y consignó en la versión print. Horas más tarde, el árbitro Pablo Houghton reconoció el error e informó a los afectados que cambiaría la sanción. La roja, en consecuencia, recayó en el tercera línea Gonzalo Delguy, que completó los 80 minutos, pero recibió una suspensión automática por la expulsión y anoche declaró ante el tribuna disciplinario. Pero la historia no termina allí. Hindú apeló la medida, aduciendo que la acción no ameritaba tal sanción. Algo que tiene un antecedente muy reciente.

Corrían 20 minutos del partido entre Hindú y Buenos Aires Cricket & Rugby Club en Don Torcuato, en el estreno del Top 12 2023, cuando el hooker del equipo visitante, Diego Petrongolo, quedó tendido en el piso tomándose la cabeza en el intento por defender un maul que, inicialmente, había terminado en try del último campeón. El TMO Gonzalo Deibe llamó al árbitro por el intercomunicador para verificar si había alguna infracción. Después de muchas repeticiones desde distintos ángulos y a distintas velocidades que se prolongaron por seis minutos, pese a la ausencia de una evidencia incontrovertible, Houghton siguió la indicación del TMO, que le marcó “el 1 amarillo”, y entendió que el jugador de Hindú (según él, Martínez Sosa), mientras avanzaba en el maul había golpeado con su rodilla en la cabeza del rival. La decisión final es del árbitro.

El momento de la expulsión

De acuerdo con el reglamento, que no da lugar a interpretación ni situación atenuante, si hay contacto de la rodilla de un jugador con la cabeza del otro debe ser expulsado. No importa si hay intención, ni siquiera si el agresor advierte la presencia del rival. Menos si éste se encuentra cometiendo una infracción. Tampoco entra en consideración la virulencia del impacto.

Más tarde, luego de la nota publicada por LA NACION en su edición digital del sábado y de volver a revisar las imágenes, Houghton revocó su decisión. Le retiró la tarjeta roja a Martínez Sosa y se la adjudicó a Delguy.

En Hindú entienden que ni siquiera hubo infracción. Que el choque, si es que lo hubo, fue consecuencia de la acción natural de Delguy en su empuje en el maul, que avanzaba hacia el ingoal y ni siquiera la infracción del hooker de Biei logró detener. En consecuencia, anoche, en paralelo con el descargo del jugador multado ante la Comisión de Disciplina de la URBA, Hindú hizo un descargo solicitando que se le quitara la roja.

El antecedente que quiere hacer valer Hindú

Hay un antecedente reciente al que se aferra Hindú. En las semifinales del Top 13 2022 (es decir, apenas dos partidos atrás, aunque haya ocurrido hace cinco meses, a fines de octubre), ocurrió algo similar. Al inicio del segundo tiempo del enfrentamiento ante CUBA, el centro Joaquín de la Vega fue expulsado por el árbitro Nehuén Jauri Rivero por un choque ante un rival cuando disputaban a toda velocidad una pelota suelta (similar a la acción que le costó la roja a Freddie Stewart ante Irlanda en la reciente definición del Seis Naciones). Hindú apeló y la Comisión de Disciplina le dio la razón, retirándole la tarjeta y habilitándolo a jugar la final, que finalmente ganarían ante el SIC.

Ahora, el tribunal disciplinario está ante una situación similar, ya que deberá juzgar, primero si existió tal infracción. En caso de que entienda que la roja estuvo mal sacada, tiene la facultad para retirarla y habilitar a Delguy a actuar en el partido subsiguiente. No obstante, a diferencia de lo que ocurrió con el caso De la Vega, en esta oportunidad no hay una final de por medio que amerite una resolución de urgencia, sino apenas la segunda fecha. En situaciones así, el comité suele tomarse tiempos más prolongados. En consecuencia, es difícil que Delguy pueda actuar en el encuentro del próximo sábado, cuando Hindú reciba en su cancha a Pucará a las 15.30 (que debía ser local pero tiene la cancha suspendida). El siguiente fin de semana hay fecha libre por las Pascuas, por lo que el margen es amplio.

En caso de ratificar la expulsión, Disciplina deberá explayarse respecto de la extensión de la pena. Y en caso de entender que hubo un rodillazo, podría costarle un buen tiempo afuera de las canchas. El abanico de posibilidades es infinito.