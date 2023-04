Top 12 de la URBA: CASI pisó fuerte ante CUBA en Villa de Mayo y busca recuperar el protagonismo

escuchar

Construir a partir de las bases, animarse a jugar y consolidar un plantel estable. Son algunas de las premisas de este equipo de CASI, que busca volver a estar en los primeros planos del rugby de Buenos Aires. El camino es largo y deberá reafirmarlo a lo largo del año, pero una victoria frente a CUBA, campeón en 2021 y semifinalista en el 2022, sirve como envión para fortalecer el espíritu.

“La idea es pelearles a los de arriba, competir con ellos. En los últimos años la tabla de posiciones se viene partiendo y hay seis equipos que pelean arriba y seis que pelean abajo. La idea es estar en los seis de arriba, pelearles de igual a igual a los mejores”, apunta Jerónimo Solveyra, uno de los líderes de este joven CASI. El fullback sabe que haber sostenido la base del plantel de 2022 es clave para construir. “Eso y que sigan debutando jóvenes es muy importante. Nos damos cuenta de que esos jugadores están a la altura, se entrenan hace rato y cuando entran, cumplen. Con la base que hay es muy positivo”. Este sábado hicieron su estreno en la Primera Mateo Castiglione y Joaquín Sánchez. El medioscrum fue uno de los puntos altos en la conducción. A diferencia de la mayoría de los clubes de Top 12, la Academia no sufrió bajas por el Súper Rugby Américas o la Major League Rugby. Sí perdieron a Bautista Bernasconi, una de sus figuras, que emigró al Benetton de Italia.

El maul fue una de las claves de CASI en el triunfo como visitante sobre CUBA LA NACION/Daniel Jayo

En Villa de Mayo, el visitante se plantó de entrada y lastimó con el maul, un arma que sufrió en la primera fecha frente a Newman. Un try penal producto del empuje de los forwards abrió el marcador, pero CUBA reaccionó a través del juego de backs, un diferencial de la versión de 2021 y 2022, en la que predominaban los forwards. Benjamín Gutiérrez Meabe, que había avisado previamente y fue bien tackleado por Alejo Montes de Oca, apoyó su try y aportó su puntería. El otro que marcó en la primera etapa fue Agustín Martínez Mosquera, el que realizó el quiebre en la conquista de su compañero. El apertura de 39 años, que volvió a jugar en este 2023 después de una década sin actividad, es uno de los conductores de este nuevo CUBA con staff renovado, liderado por Lucas Piña, un baluarte como jugador en la última década.

El try que apoyó Jerónimo Tumbarello en la última jugada del primer tiempo fue clave para el ánimo de ambos. El wing encontró un hueco en la defensa de primera fase y se zambulló debajo de las haches. Fue uno de los puntos altos del CASI, que mostró otra cara con respecto a la caída de hace siete días frente a Newman. “Hubo un cambio de actitud importante con respecto al fin de semana pasado. La confianza fue clave, pero no hay que quedarse con este resultado. No nos podemos conformar con esto porque queremos competir y empezar a aparecer entre los primeros cuatro y cinco equipos, que son más constantes”, afirmó el wing del club que también tiene nuevo cuerpo técnico, encabezado por Oscar Murgier.

El gran try de Tumbarello en el final del primer tiempo

Los dos equipos estuvieron imprecisos en la segunda mitad. El line lo dominó el CASI, con Salvador Ochoa como primera opción, mientras que los de Villa de Mayo se mostraron erráticos en esa formación y en el juego con el pie. El scrum fue controlado por el local, aunque se emparejó con el ingreso de Ignacio Larrague en la segunda línea. CUBA lo buscó a partir de la dinámica que le imprimió Simón Benítez Cruz, el mejor de su equipo y autor del único try de la segunda etapa, a la salida de un scrum. El visitante fue más sólido en los rucks, con Eugenio Sartori y Juan Torres Obeid como puntales en esa faceta. Alejo Montes Oca no perdonó, fue 100% eficaz en los envíos a los palos y aportó 17 puntos con el pie.

“Hace rato que no lográbamos jugar de igual a igual contra los equipos de arriba. Nos planteamos jugar, ser protagonistas y tener confianza, que era algo que habíamos perdido. Confiar en lo que entrenamos. Más allá de los errores que tuvimos nos animamos a jugar y fuimos protagonistas”, expresa Solveyra, que desde el fondo aporta seguridad y buen pie. Después de la reanudación del rugby post pandemia, el CASI había ganado sólo tres partidos de 21 ante los seis mejores equipos de 2021 y 2022 (Hindú, SIC, CUBA, Newman, Belgrano y Alumni). El triunfo en un viejo clásico del rugby de Buenos Aires, frente uno de los protagonistas al que no superaba desde 2019, le puede servir de envión para intentar afianzarse. La premisa será sostenerlo en un torneo extenso que premia a los más regulares.

Alejo Montes de Oca, una garantía con los pies en CASI Daniel Jayo - LA NACIÓN

La síntesis del partido

CUBA (22): Marcos Eliçagaray; Ramiro Cardini, Bautista Casaurang, Juan Manuel Cat y Benjamín Gutiérrez Meabe; Agustín Martínez Mosquera y Simón Benítez Cruz; Pedro Mastroizzi, José de Carabassa y Lucas Maguire (capitán); Lucas Ponce y Santiago Landau; Estanislao Carullo, Emilio Pérez Maraviglia y Facundo Aguirre.

Entrenadores: Lucas Piña, Agustín Güemes y Joaquín Hardoy.

CASI (29): Jerónimo Solveyra; Jerónimo Tumbarello, Matías Phelan, Benjamín Belaga y Santiago David; Alejo Montes de Oca y Joaquín Sánchez; Luis Briatore (capitán), Vicente Boronat y Eugenio Sartori; Salvador Ochoa y Mateo Castiglione; Hugo García, Juan Torres Obeid y Martín Brousson.

Entrenadores: Oscar Murgier, Matías Biasi, Rodrigo Martínez y Santiago Phelan.

Tantos. Primer tiempo: 5′, try penal (CA); 8′, penal de Benjamín Gutiérrez Meabe (CU); 19′, gol de Benjamín Gutiérrez Meabe por try del mismo (CU); 22′, penal de Alejo Montes de Oca (CA); 35′, try de Agustín Martínez Mosquera (CU), y 41′, gol de Alejo Montes de Oca por try de Jerónimo Tumbarello (CA).

Segundo tiempo: 9′, penal de Alejo Montes de Oca (CA); 12′, penal de Alejo Montes de Oca (CA); 22′, gol de Benjamín Gutiérrez Meabe por try de Simón Benítez Cruz (CU); 24′, penal de Alejo Montes de Oca (CA), y 33′, penal de Alejo Montes de Oca (CA).

CUBA. Árbitro: Gonzalo De Achával.