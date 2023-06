Top 12 de la URBA: un empate lleno de tarjetas y de vehemencia entre Belgrano y el CASI, en el que primaron la indisciplina y las quejas constantes

escuchar

En el rugby, los empates no son algo común. Como tampoco es común ver partidos donde debe penalizarse la vehemencia en el juego con siete amonestados. Sin embargo, ayer estas dos tendencias poco habituales se hicieron presentes en Virrey del Pino. En un encuentro vibrante y caliente, donde primaron la indisciplina y las quejas constantes al árbitro Gonzalo De Achával, Belgrano Athletic y el Club Atlético San Isidro empataron 31 a 31 y quedaron sensaciones encontradas.

Fue un partido muy cerrado, parejo, tenso, desprolijo y emocionante. Fue menos el buen rugby que las buenas intenciones. Fueron muchos golpes y pocos los detalles luminosos. Pensaron a fondo lo que tenían que hacer y, curiosamente, terminaron dependiendo bastante más del esfuerzo físico que del intelecto. Ni Belgrano ni el CASI pudieron escapar de los errores de manejo y la indisciplina y lo evidenciaron con los siete amonestados que hubo. Y mucho de responsabilidad tuvo el joven arbitro De Achával, que con algunos fallos polémicos fue acrecentado el malestar de los jugadores dentro del campo de juego y del público en los alrededores de la cancha.

“Fue un partido muy complicado y se jugó mucho más fuerte que lo habitual. Hoy enfrentamos al tercero y nosotros, en la condición que estamos, no podemos regalar nada. Es obvio que hay que trabajar el tema de la indisciplina si queremos meternos en la pelea, pero también es necesario demostrarnos que contra este tipo de rivales estamos para pelear los partidos si no se puede jugar lindo”, detalló, post partido, Jerónimo Solveyra, fullback académico.

Belgrano y el CASI no se sacaron ventajas, pero hubo muchos chispazos Santiago Filipuzzi

En medio de esa adrenalina de juego fuerte y contacto permanente, fue el CASI quien mejor se sintió y quien más rédito le sacó. Porque cada vez que se quedó con un jugador menos solidificó la defensa, predominó en el pick & go y, hasta, sumó puntos clave que lo mantuvieron siempre en partido. Belgrano fue la contracara y le costó desplegar su juego con más comodidad; de hecho, en el arranque del segundo tiempo, llegó a estar con dos hombres de más y, lejos de aprovecharlo, terminó sufriendo puntos en contra.

Durante los primeros 40 minutos no hubo un gran volumen de juego de parte de ninguno de los dos equipos. El CASI logró prevalecer en las formaciones fijas y se adelantó cuatro veces en el marcador, con un try de Felipe Hileman y la certera pegada de Juan Akemeier, que sumó una conversión y dos penales. Belgrano logró sumar con un try de Joaquín Moro y un penal Juan Landó, que volvió después de disputar el Súper Rugby Américas con Pampas.

El 13 a 8 con que los sanisidrenses se fueron arriba al descanso no despertó sospechas de lo que vendría en el segundo tiempo. La tempranera amonestación de Solveyra por un supuesto tackle alto que derivó en try-penal fue el puntapié de los enojos del público académico. Con un hombre más, el local aprovechó el desconcierto del visitante para sumar siete puntos más con un try de Marino convertido por Landó. Sin embargo, lejos de aprovechar ese instante favorable, se enredó en la lucha de los tres cuartos rivales y lo pagó con las amonestaciones de Justo Durañona y de Joaquín de Serna.

Siempre por el piso: primaron la vehemencia y la indisciplina Santiago Filipuzzi

Con diez minutos por jugar, el CASI pasó al frente en el marcador gracias a dos tries de Jerónimo Tumbarello y las ejecuciones de Akemeier. Sin embargo, tuvo que afrontar los últimos minutos con dos hombres menos por las amonestaciones de Sáenz de Miera y Boronat. Fue allí donde el Marrón sacó provecho de la patada del ingresado Nicolás Spinelli y lo empató agónicamente en tiempo cumplido.

“Nos queda un sabor muy amargo. Porque fuimos arriba la mayoría del partido y entramos en el juego ellos y cometimos muchas infracciones y nos penalizaron con amarillas en momentos claves. Ellos se hicieron fuertes cada vez que nos quedamos con uno menos y nosotros no supimos o no pudimos aprovechar cuando ellos también se quedaron con uno o dos menos. Estuvimos un poco fuera de foco, especialmente el primer tiempo”, analizó, con cierta decepción, el medio scrum de Belgrano, Ignacio Marino.

Sin dudas, en el empate dejó sensaciones encontrada. El Marrón, más allá de terminar la primera rueda en puesto de playoff, perdió puntos valiosos para seguir de cerca a los líderes Newman y Alumni, y el CASI sumó su segundo partido sin derrotas después de afrontar el síndrome post triunfo del clásico con dos derrotas seguidas. Sin embargo, la vehemencia con que jugaron Belgrano y el CASI fue unánimemente preocupante.

Compacto del empate entre Belgrano y CASI

La síntesis del partido

Belgrano Athletic (31): Martín Arana; Juan Landó, Santino Ruzzante, Tomás Teglia y Tobías Bernabé; Theo Blackley e Ignacio Marino; Joaquín Moro, Augusto Vaccarino y Joaquín De la Serna; Ramón Duggan y Rodrigo Fernández Criado; Justo Durañona, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato(C).

Martín Arana; Juan Landó, Santino Ruzzante, Tomás Teglia y Tobías Bernabé; Theo Blackley e Ignacio Marino; Joaquín Moro, Augusto Vaccarino y Joaquín De la Serna; Ramón Duggan y Rodrigo Fernández Criado; Justo Durañona, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato(C). Entrenadores : Francisco Gradín, Guillermo Tramezzani y Luis Gradín.

: Francisco Gradín, Guillermo Tramezzani y Luis Gradín. Cambios. Segundo tiempo: 19 minutos, Matias Filgueiras por Teglia; 27′, Nicolas Spinelli por Landó, y, 29′, Luciano Tecca y José Saporiti por Rodriguez Criado y Ferronato.

19 minutos, Matias Filgueiras por Teglia; 27′, Nicolas Spinelli por Landó, y, 29′, Luciano Tecca y José Saporiti por Rodriguez Criado y Ferronato. CASI (31): Juan Akemeier; Jerónimo Tamburello, Benjamín Belaga, Jerónimo Solveyra y Felipe Probaos; Felipe Hileman y Tomás Descalzo; Luis Briatore (C), Joaquín Sáenz de Miera y Vicente Boronat; Lionel Mazzini e ignacio Larrague; Ignacio Sanchez Nieto Facundo Andreotti y Facundo Scaiano.

Juan Akemeier; Jerónimo Tamburello, Benjamín Belaga, Jerónimo Solveyra y Felipe Probaos; Felipe Hileman y Tomás Descalzo; Luis Briatore (C), Joaquín Sáenz de Miera y Vicente Boronat; Lionel Mazzini e ignacio Larrague; Ignacio Sanchez Nieto Facundo Andreotti y Facundo Scaiano. Entrenadores : Oscar Murgier, Matias Biasi, Rodrigo Martínez y Santiago Phelan

: Oscar Murgier, Matias Biasi, Rodrigo Martínez y Santiago Phelan Cambios. Segundo tiempo: 17 minutos, Eugenio Sartori por Mazzini; 22′, Lucas Canzani por Descalzo y Martín Brousson por Scaiano.

17 minutos, Eugenio Sartori por Mazzini; 22′, Lucas Canzani por Descalzo y Martín Brousson por Scaiano. Los tantos. Primer tiempo: 5 minutos, gol de Akemeier por try de Hileman (C); 8′, try de Moro (B); 22′, penal de Landó (B); 27′ y 40′, penales de Akemeier (C). Amonestado: 20′ minutos, Lionel Mazzini (C). Resultado Parcial: Belgrano 8- CASI 13

5 minutos, gol de Akemeier por try de Hileman (C); 8′, try de Moro (B); 22′, penal de Landó (B); 27′ y 40′, penales de Akemeier (C). Amonestado: 20′ minutos, Lionel Mazzini (C). Resultado Parcial: Belgrano 8- CASI 13 Segundo tiempo : 2 minutos, try-penal (B); 16′, gol de Landó por try de Marino (B); 19′, penal de Akemeier (C); 22′, penal de Lando (B); 26′, try de Tumbarello (C); 30′, gol de Akemeier por try de Tumbarello; 33′, penal de Spinelli (B); 35′, penal de Akemeier (C) y, 38′, penal de Spinelli (B). Amonestados: 2 minutos, Solveyra (C); 8′, Durañona (B) y Scaiano (C); 25′, De La Serna (B) y 36′, Sáenz de Miera(C) y, 38′, Boronat (C). Resultado parcial: Belgrano 23 vs.CASI 18

: 2 minutos, try-penal (B); 16′, gol de Landó por try de Marino (B); 19′, penal de Akemeier (C); 22′, penal de Lando (B); 26′, try de Tumbarello (C); 30′, gol de Akemeier por try de Tumbarello; 33′, penal de Spinelli (B); 35′, penal de Akemeier (C) y, 38′, penal de Spinelli (B). Amonestados: 2 minutos, Solveyra (C); 8′, Durañona (B) y Scaiano (C); 25′, De La Serna (B) y 36′, Sáenz de Miera(C) y, 38′, Boronat (C). Resultado parcial: Belgrano 23 vs.CASI 18 Árbitro : Gonzalo De Achával.

: Gonzalo De Achával. Cancha: Belgrano Athletic.