Top 12 de la URBA. Un triunfo inolvidable contra SIC puso a Newman en la vanguardia

No hizo falta que se diera en una semifinal o una final para que la victoria de Newman sobre San Isidro Club quedara en la memoria. De estar perdiendo por 19-0 y ser superado en el juego el primer tiempo, pasó a recuperarse en su rugby, revertir el resultado, ganarle al campeón en la última acción, terminar con el invicto ajeno y saltar hacia la cima del Top 12. Todo eso, a pesar de tener una tarjeta amarilla más que el adversario. Por eso el 24-19 fue celebrado a lo grande en Benavídez.

Allí se entusiasman no tanto por la vanguardia (es temprano en la temporada y los playoffs son lo decisivo) como por tener un plantel largo, de 30 rugbiers que permiten recambio de alto nivel en cada puesto, y por un pack que, por fin, está a la altura de las conocidas virtudes de los backs bordós. Los forwards no sólo consiguieron un try, sino que también se cargaron la responsabilidad de conseguir el triunfo contra el pack quizás más prestigioso de la URBA. Y vaya si lo lograron, con dos tries-penales en los últimos cuatro minutos.

El pack está dando como nunca el presente en Newman; se celebró haberle hecho un try de forwards a SIC. LANACION/Rodrigo Nespolo

En los otros encuentros principales de la sexta fecha del torneo, Hindú doblegó a CUBA por 36 a 25 en Don Torcuato y se reacomodó en la tabla, y Belgrano, con un 32-20 como local a Alumni en el clásico, revivió tras un bajón. El que no termina de renacer es CASI, que luego de ganar por primea vez en el certamen perdió en su casa contra San Luis por 31-29; en la próxima jornada visitará a su archirrival, SIC, dentro de dos sábados.

Belgrano le ganó con claridad a Alumni y le impidió quedar primero en el torneo. LANACION/Santiago Filipuzzi

Y en la carrera por la permanencia en el Top 12, Buenos Aires Cricket & Rugby sacó una mínima ventaja sobre Regatas al obtener un punto de bonus defensivo, pero ambos siguen sin victorias: el primero cayó en su casa a manos de Los Tilos por 30 a 23 y el conjunto de Bella Vista fue largamente superado por Pucará, vencedor por 46-25.

Los resultados de la 6ª fecha

Newman 24 vs. SIC 19

vs. SIC Hindú 36 vs. CUBA 25

vs. CUBA Belgrano 32 vs. Alumni 20

vs. Alumni Regatas 25 vs. Pucará 46

vs. Pucará Buenos Aires Cricket & Rugby 23 vs. Los Tilos 30

vs. Los Tilos CASI 29 vs. San Luis 31

Las posiciones

1º, Newman , con 24 puntos

, con puntos 2º, SIC , con 23

, con 3º, CUBA , con 22

, con 4º, Alumni , con 21

, con 5º, Hindú , con 19

, con 6º, Pucará , con 15

, con 7º, Belgrano , con 13

, con 8º, Los Tilos , con 13

, con 9º, San Luis , con 9

, con 10º, CASI , con 7

, con 11º, Regatas , con 2

, con 12º, Buenos Aires, con 1



La 7ª jornada, el sábado 11/9

SIC vs. CASI

San Luis vs. Buenos Aires

Los Tilos vs. Regatas Bella Vista

Pucará vs. Belgrano

Alumni vs. Hindú

CUBA vs. Newman

Belgrano bajó a Alumni y trata de volver a prenderse en lo alto de la tabla. LANACION/Santiago Filipuzzi