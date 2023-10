escuchar

La última fecha de clasificación del Top 12 de URBA estuvo a tono con buena parte del campeonato: hubo resultados inesperados que impactaron en las posiciones. Con el agravante de que determinaron cuestiones importantes: los cruces de las semifinales y el segundo club descendido.

No es nada descabellado que Hindú pierda en Villa de Mayo contra CUBA, pero sí es extraño que le den vuelta un resultado como lo hizo Universitario en los últimos minutos: de 24-35 el local pasó a 36-35. Y eso cambiaba el panorama en la tabla, en la que el primero se enfrentaría con el cuarto y el segundo jugaría contra el tercero en las semifinales. Estaba ganando Alumni en la cancha de La Plata y superaba en el tercer puesto al Elefante, mientras Newman, el líder, vencía con buen margen a Pucará como visitante y San Isidro Club superaba como anfitrión a Buenos Aires Cricket & Rugby. Ergo, los choques hasta entonces eran Newman vs. Hindú y SIC vs. Alumni.

Pero la nublada tarde del rugby porteño-bonaerense tenía previsto un par de golpes de escena más. Por un lado, Biei revirtió el tanteador en Boulogne y se impuso por 25-21, un impacto frente a un experto en instancias importantes. Y por otro, La Plata se sobrepuso a Alumni y pasó al frente hasta un 19-17 final. Sorpresa, para un conjunto que estaba peleando por no descender y que necesitaba ganar, además de ser favorecido por tanteadores ajenos.

Pero que, por una semisorpresa, no lo consiguió: su vecino y rival en la carrera por la permanencia San Luis doblegó en Plaza Jewell a Rosario, por 16 a 12, y cumplió el objetivo de ser parte un año más de la elite del rugby local. Ergo, La Plata acompañará a Pucará, condenado desde hace varias fechas, a la primera A en 2024.

¿Y cómo quedaron los emparejamientos de las semis? Con el previsible triunfo de Newman sobre Pucará en Burzaco por 35 a 17 y con ese revoleo de resultados inesperados, concluyó primero Newman, lo escoltó SIC, sostuvo el tercer lugar Hindú y quedó cuarto Alumni. Por consiguiente, los partidos que determinarán a los finalistas serán Newman vs. Alumni y San Isidro Club vs. Hindú. Tendrán lugar dentro de dos fines de semana, en las canchas del mejor ubicado en cada caso: el Cardenal será anfitrión el sábado 4 y el cuadro zanjero actuará en su casa el domingo 5.

En tanto, en el restante encuentro de esta tarde, CASI se impuso en La Catedral a Belgrano por 20 a 17, en un enfrentamiento que no tenía incidencia en las decisiones importantes de la fecha 22.

Los resultados de la 22ª fecha del Top 12

CUBA 36 vs. Hindú 35 (B)

Pucará 17 vs. Newman 35

CASI 20 vs. Belgrano 17 (B)

Rosario 12 (B) vs. San Luis 16

La Plata 19 vs. Alumni 17 (B)

SIC 21 (B) vs. Buenos Aires 25

La tabla de posiciones

1º, Newman , con 78 puntos

, con puntos 2º, SIC , con 72

, con 3º, Hindú , con 71

, con 4º, Alumni , con 68

, con 5º, CUBA , con 64

, con 6º, Belgrano , con 59

, con 7º, CASI , con 49

, con 8º, Buenos Aires , con 40

, con 9º, San Luiss , con 40

, con 10º, Rosario , con 39

, con 11º, La Plata , con 37

, con 12º, Pucará, con 5

Los cruces de las semifinales

Newman vs. Alumni, sábado 4/11 en Benavídez

SIC vs. Hindú, domingo 5/11 en Boulogne

La 25ª jornada de la primera A

San Cirano 16 vs. Champagnat 33 (B)

Regatas Bella Vista 40 vs. Olivos 19

Francesa 33 vs. Lomas 24

Banco Nación 7 vs. Los Tilos 66 (B)

Mariano Moreno 20 vs. Curupaytí 17 (B)

Pueyrredón 13 vs. San Martín 11 (B)

Los Matreros 42 (B) vs. San Albano 21

La 25ª fecha de la primera B

Don Bosco 16 vs. San Fernando 30

Delta 38 vs. San Andrés 24

Ciudad de Buenos Aires 16 (B) vs. Centro Universitario de Quilmes 17

San Patricio 36 (B) vs. GEBA 23

Universitario de La Plata 26 (B) vs. SITAS 3

San Carlos 5 (B) vs. Hurling 9

Manuel Belgrano 38 (B) vs. Liceo Naval 23

