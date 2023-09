escuchar

Intenso sábado de rugby. Después de la mañana argentina de los Pumas, la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) tuvo una jornada vibrante, con fragor en lo alto y lo bajo de la tabla de posiciones del Top 12. Torneo que llamativamente, a dos fechas del cierre de su etapa regular, no tenía determinado ni uno solo de los clasificados para los playoffs, y que en una sola tarde definió a los cuatro semifinalistas. Y que en contrapartida, tiene totalmente abierta la carrera por la permanencia entre cuatro equipos: La Plata, San Luis, Buenos Aires Cricket & Rugby y Rosario.

Newman, San Isidro Club, Hindú y Alumni se garantizaron los cuatro lugares en los dos partidos que decidirán a los finalistas, dentro de varias semanas, porque habrá dos de descanso antes de la última jornada de la rueda de clasificación. Que es la decretará el segundo descenso a la primera A.

Gonzalo Gutiérrez Taboada, una garantía para Newman en las patadas a los palos. LA NACIÓN

Dos cruces pesados tuvo este sábado. Newman recibió a CUBA, que se jugaba una plaza en los cruces mano a mano con Alumni. A diferencia de una semana atrás ante Hindú, el Cardenal no falló: se impuso por 39 a 26 y retuvo la vanguardia, ahora con 3 unidades de ventaja. Tiene una buena diferencia como para terminar consiguiendo la primera posición de esta etapa del torneo, que lo haría cruzarse más adelante con el cuarto, evitando al segundo y el tercero. En cambio, Universitario se despidió de su anhelo: quedó a 7 puntos de Alumni, con 5 en juego. Terminará quinto o sexto.

El otro gran enfrentamiento fue el de Hindú y SIC en Don Torcuato. La derrota de CUBA otorgó los esperados cupos a los dos grandes, que aún pueden terminar primeros este tramo del campeonato. Por lo pronto, entre ambos cambió el segundo puesto, que el equipo zanjero le arrebató al Elefante. El 27-21 en favor del visitante fue el golpe de la jornada, no imprevisto pero sí sonoro, porque Hindú estaba en levantada, justo cuando el certamen toma mucha temperatura.

Compacto del éxito de SIC sobre Hindú

La puja por quedarse en la competencia superior de Buenos Aires involucró tres partidos. La Plata consiguió un triunfo importante en la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby, y holgado: 32 a 14. Más que importante, en rigor, porque en caso de derrota ya estaría condenado a la primera A en 2024. Otra victoria muy valiosa fue la de San Luis, como local, pero sobre un rival que está alguno que otro escalón más arriba en potencial: CASI. El 36-31 permitió al conjunto marista quedar por encima de su vecino La Plata en la tabla, y con ello, tener ventaja en la última fecha. El otro implicado es Rosario, que predeciblemente cayó en su visita a Alumni, por 37 a 25, y quedó al alcance del cuadro canario. Con bajo riesgo, porque con sólo obtener un punto dentro de tres semanas se salvaría, como también si La Plata no consiguiere los cinco.

Síntesis del triunfo de Alumni contra Rosario

El que desde hace rato sabe que protagonizará la categoría inmediata inferior en la próxima temporada sigue sin lograr triunfos: Pucará cayó en la cancha de Belgrano por 55 a 28 y continúa con 5 puntos en la tabla, ahora en 21 jornadas. El local aspira ahora a superar a CUBA y concluir quinto, pero su suerte respecto a los playoffs está echada desde siete días atrás.

Compacto de Belgrano 55 vs. Pucará 28

La jornada final de este tramo del Top 12 ofrecerá cinco partidos con incidencias en los cruces de las semifinales y en el descenso: CUBA vs. Hindú, Pucará vs. Newman, Rosario vs. San Luis, La Plata vs. Alumni y SIC vs. Buenos Aires. Solamente CASI vs. Belgrano no tendrá injerencias trascendentes.

Los resultados de la 21ª fecha del Top 12

Hindú 21 (B) vs. SIC 27

vs. SIC Buenos Aires Cricket & Rugby 14 vs. La Plata 32

vs. La Plata Alumni 37 vs. Rosario 25

vs. Rosario San Luis 36 vs. CASI 31 (B)

vs. CASI Belgrano 55 (B) vs. Pucará 28

vs. Pucará Newman 39 vs. CUBA 26

La tabla de posiciones

1º, Newman , con 74 puntos

, con puntos 2º, SIC , con 71

, con 3º, Hindú , con 70

, con 4º, Alumni , con 67

, con 5º, CUBA , con 60

, con 6º, Belgrano , con 58

, con 7º, CASI , con 45

, con 8º, Rosario , con 38

, con 9º, Buenos Aires , con 36

, con 10º, San Luis , con 36

, con 11º, La Plata , con 33

, con 12º, Pucará, con 5

La 22ª jornada (sábado 21/10)

CUBA vs. Hindú

Pucará vs. Newman

CASI vs. Belgrano

Rosario vs. San Luis

La Plata vs. Alumni

SIC vs. Buenos Aires

Resumen de la victoria de La Plata en la cancha de Buenos Aires

La 24ª jornada de la primera A

Los Matreros 50 (B) vs. San Cirano 19

San Albano 24 vs. Pueyrredón 21 (B)

San Martín 24 vs. Mariano Moreno 23 (B)

Curupaytí 45 vs. Banco Nación 32

Los Tilos 29 vs. Francesa 25 (B)

Lomas 31 (B) vs. Regatas Bella Vista 34

Olivos 20 vs. Champagnat 18 (B)

Los marcadores de la 24ª fecha de la primera B

Manuel Belgrano 38 vs. Don Bosco 24

Liceo Naval 20 vs. San Carlos 13 (B)

Hurling 17 (B) vs. Universitario de La Plata 20

SITAS 19 (B) vs. San Patricio 24

GEBA 23 vs. Ciudad de Buenos Aires 10

Centro Universitario de Quilmes 37 (B) vs. Delta 40

San Andrés 35 vs. San Fernando 26

