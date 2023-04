Top 12 de URBA: sábado de clásicos, con Alumni vs. Belgrano y SIC vs. CUBA, y un choque de urgidos

escuchar

Aproximadamente 30 kilómetros separan la sede de Alumni, ubicada en Manuel Alberti, y la de Belgrano Athletic. Sin embargo, ambos clubes tienen una rivalidad forjada por sus raíces barriales, del corazón de Belgrano R. Ese cruce tendrá un nuevo capítulo este sábado, a partir de las 15.40, con transmisión por ESPN 3. Son dos equipos que tienen las mismas premisas: recuperar el protagonismo en el rugby de Buenos Aires, que perdieron tras la irrupción de la pandemia. Se medirán por la quinta fecha del Top 12 de URBA.

Hindú, CUBA, SIC y Newman han sido los animadores principales en 2021 y 2022, tras la suspensión total de la actividad en 2020. Alumni, campeón en 2018, y Belgrano, subcampeón en 2019, tuvieron procesos de reconstrucción y un recambio marcado después de años en que pelearon en los primeros planos. En 2023 procuran afianzarse y quedar entre los mejores cuatro. Alumni consiguió dos triunfos consecutivos –Hindú y San Luis– en la última jugada, se ubica cuarto e intentará confirmar su levantada frente al adversario de toda su vida. Belgrano es uno de los dos invictos del torneo y está consolidando una buena base para pelear a lo largo del año. El Marrón tiene cuentas pendientes en el clásico: perdió los dos encuentros de 2022 y no gana como visitante desde 2014.

Para el partido de este sábado Belgrano presentará el debut de Pedro Arana como fullback, en reemplazo al lesionado Nicolás Spinelli, el goleador. Será la única modificación respecto al equipo titular que viene de vencer con contundencia a Buenos Aires Cricket & Rugby. Por su parte, Alumni tendrá como suplentes a Santiago Alduncin, uno de los pesos pesados del pack, y el experimentado Tomás Passerotti; los relevarán Nicolás Promanzio y Santiago Ambroa, respectivamente. La baja más resonante es la de Santiago González Iglesias, que este viernes representó a Sudamérica XV en un amistoso contra Black Lion, equipo de Georgia.

“Jugar por Sudamérica XV es una gran oportunidad, sobre todo en esta etapa, cuando va quedando poco; es una gran oportunidad que me da el rugby”, sostuvo el back que ostenta 41 caps en los Pumas. Fue Daniel Hourcade quien lo convenció de sumarse al combinado que cuenta con jugadores de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Colombia. “Hace un tiempo, en un partido de Pampas me contó el proyecto de la semana en Montevideo. A veces, al Huevo [Hourcade] no podés decirle que no... Va a ser una semana para disfrutar y vivir el rugby desde otro lado, con jugadores de distintas culturas, aprendiendo cómo vive el rugby cada uno”, comentó Rete. Máximo Provenzano será su sustituto. La vuelta de Tomás Bivort a la titularidad es una buena novedad para el local, si se piensa en la disputa en el scrum.

Las formaciones

Alumni : Máximo Provenzano; Franco Sábato, Alejo González Chávez, Franco Battezzati (capitán)y Santiago Pernas; Bautista Canzani y Santiago Ambroa; Tobías Moyano, Juan Patricio Anderson e Ignacio Cubilla; Nicolás Promanzio y Manuel Mora, Francisco Bottoni, Tomás Bivort y Francisco Oliva.

Entrenadores: Rodrigo Jiménez Salice y Lucas Chiocarelli.

Belgrano: Pedro Arana; Tobías Bernabé, Tomás Teglia, Santino Ruzzante y Felipe Adrogué; Martín Arana e Ignacio Marino; Matías Filgueiras, Joaquín Moro y Joaquín De la Serna; Augusto Vaccarino y Ramón Duggan; Lisandro García Dragui, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato (capitán).

Entrenadores: Guillermo Tramezzani, Luis Gradin y Francisco Gradin.

Árbitro: Damian Schenider.

Damian Schenider. Cancha: Alumni.

Alumni. TV: ESPN 3 y Star+.

SIC vs. CUBA y otros cuatro encuentros

San Isidro Club y CUBA empezaron de manera irregular el Top 12 y este sábado intentarán arrimarse a los puestos de arriba. El conjunto de Boulogne ganó uno solo de sus cuatro partidos, y al igual que Alumni tiene jugadores convocados a Sudamérica XV en Montevideo: Andrea Panzarini y Francisco González Capdevilla. Además, el segunda línea Lucas Sommer jugará en Yacaré XV, de Paraguay, y se suma a la lista de afectados al Super Rugby Americas. Con muchas bajas, entonces, SIC debe rearmarse para enfrentarse con CUBA, que repetirá el equipo inicial que goleó a La Plata. Universitario no se impone en la calle Blanco Encalada desde 2015.

Irregulares aunque no rezagados en el torneo, SIC y CUBA protagonizarán otro cruce tradicional del rugby de Buenos Aires. Rodrigo Nespolo - Canon digital

Por su parte, Newman, el líder, viajará a San Fernando para medirse con Buenos Aires CRC. Hindú será local ante San Luis, y Atlético del Rosario hará lo propio ante CASI pero en Old Resian, ya que tiene suspendida la cancha. En Manuel Gonnet habrá un duelo de necesitados: La Plata y Pucará están últimos en la tabla, perdieron todos sus partidos y procurarán su primera victoria, para comenzar a escapar de los puestos de descenso.

El programa de la 5ª fecha

15.30 Hindú vs. San Luis. Star+

Hindú vs. San Luis. Star+ 15.30 Buenos Aires vs. Newman Star+

Buenos Aires vs. Newman Star+ 15.30 SIC vs. CUBA Star+

SIC vs. CUBA Star+ 15.30 La Plata vs. Pucará Star+

La Plata vs. Pucará Star+ 15.30 Rosario vs. CASI. Star+

Rosario vs. CASI. Star+ 15.40 Alumni vs. Belgrano. ESPN 3 y Star+

Las posiciones

1º, Newman , con 17 puntos

, con puntos 2º, Belgrano , con 16

, con 3º, Hindú , con 15

, con 4º, Alumni , con 13

, con 5º, CUBA , con 12

, con 6º, SIC , con 8

, con 7º, Buenos Aires , con 8

, con 8º, Rosario , con 8

, con 9º, CASI , con 8

, con 10º, San Luis , con 6

, con 11º, La Plata , con 2

, con 12º, Pucará, con 2

