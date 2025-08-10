Top 12: Newman metió dos estocadas en el final contra Alumni y se afianza rumbo a los playoffs

Newman es un canto a la alegría. Las pesadillas del comienzo del año quedaron atrás, en el olvido, y ahora sueña cantando y vive soñando el sol de un campeonato. El campeonato que hace tanto busca y merece, y que la historia le debe. Fuerte de la cabeza, sereno en el espíritu y claro con los pies y las manos, el equipo entrenado por Santiago Piccaluga y Marcos Ayerza dio vuelta el complicado partido contra Alumni y se llevó de Tortuguitas la victoria que lo afirma en la zona de play-off del Top 12 de la URBA.

Dos tries sobre el cierre, muy bien concebidos y concretados, y libres de infracciones, según la lupa no siempre clarificadora del TMO (Television Match Official), sellaron el definitivo 30-22. Un resultado algo exagerado, pero justo. El Cardenal hizo un poco mejor las cosas, o cometió menos errores, y por esos simples conceptos, festejó los cuatro puntos obtenidos. Exteriorizó con rabia la alegría, como queriendo espantar la mufa que lo persiguió en el arranque del campeonato. “¡Uff… Qué duro es Alumni! Sabíamos que sería así y se definió por detalles, nomás”, sintetizó el apertura Gonzalo Scooby Gutiérrez Taboada para LA NACION, y rodeado de chiquilines que le rogaban unas tiras de la venda que siempre cubre su antebrazo izquierdo.

Díaz de Vivar cae por un tackle de Lucca Mariani; llega para asistir a su compañero de Newman Benjamín Lanfranco y lo propio hacen por Alumni Santiago Pernas y Tomás Passerotti. Martín Cossarini

En cambio, Alumni es la imagen de la desilusión. Otra tarde intensa, derrochando voluntad, jugando a conciencia y prolijamente (sobre todo en la primera parte) y yendo hacia adelante con convicción, para terminar chocando contra una pared y perder todo lo que venía juntando desde el pitazo inicial de Pablo Deluca: méritos y puntos. Otra vez el rojiblanco jugó un buen partido, sí, buen partido en líneas generales. Nuevamente se esforzó en procura de cortar la racha de derrotas (esta es la quinta consecutiva) y volvió a quedarse con las manos vacías. Lamentando un penal tonto porque un forward no se retiró a tiempo, maldiciendo cierto pase mal dado, un knock-on, una imprecisión…

Y otra vez la mueca de disgusto al final. Una mueca que le borra la sonrisa que venía esbozando y no termina de largar nunca. En la tarde de ayer, como frente a Belgrano, o Los Tilos, o CUBA, o el SIC, no le alcanzó. Dejó todo y no le alcanzó. Ni con la enjundia de Santiago Montagner, los tackles de Ignacio Cubilla y Alejo González Chaves, el empeño de Tomás Bivort y Francisco Bottoni, las corridas de Ramón Fuentes y la solidaridad y el temperamento de todos. No. No le alcanzó. Alumni anda en la mala y la suerte le es esquiva.

Sobre el desenlace, Juan Bautista Daireaux logra apoyar en el in-goal, pese al tackle de Joaquín Diaz Luzzi; con ese try el Cardenal revirtió el tanteador y se llevó una victoria que parecía del campeón. Martín Cossarini

La tensión barrió con el juego abierto. Privaron los kicks, para posicionarse en el campo contrario o para descargar y presionar. Y faltó claridad, continuidad. Fundamentalmente en el período inicial, donde las permanentes interrupciones frenaron una y otra vez la intención de tomar ritmo en ambos bandos. Al minuto, un try de Montagner, convertido por Joaquín Díaz Luzzi, presagió un desarrollo diferente. Fue apenas una ráfaga. De inmediato, se cerró el juego, se sucedieron los cortes, las infracciones, las consultas al monitor.

Un penal cerca del cierre de la etapa, fallado por Gutiérrez Taboada, sacudió la somnolencia general. El derechazo de Scooby dio en un poste y, a la carrera, primereando al resto, Benjamín Lanfranco (reemplazó un rato antes al lesionado Cruz Ulloa) tomó la pelota, se zambulló en el ingoal y locales y visitantes partieron al descanso con el marcador igualado en 10. Alumni había hecho algo más y no supo rubricarlo. Ese es uno de los puntos flacos del equipo de Rodrigo Jiménez Salice y Hernán Ballatore: la escasa eficacia en la zona de definición.

En el segundo tiempo, ambos soltaron amarras y el partido mejoró. Ganó en emotividad y suspenso. Despertó el entusiasmo en las tribunas. Y cuando parecía que los tries de Montagner (8 minutos) y Fuentes (13), destacados valores del encuentro, le devolverían la sonrisa al campeón vigente, vinieron las estocadas mortales de Newman: ambas pegadas a la bandera izquierda. Primero Juan Bautista Daireaux y luego, Ortiz Basualdo. Deluca revisó las acciones y no hubo una imagen clara y obvia que certificara un knock-on de Ortiz Basualdo, en la disputa aérea, o en el posterior apoyo de la pelota de Daireaux en la primera jugada, o un posible offside de Marolda en la segunda. El monitor, sí, devolvió unos planos exultantes de Newman, que se afirma arriba, y una imagen desilusionante de Alumni, que no le encuentra la vuelta a esta mala racha.

