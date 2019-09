Belgrano eliminó a Hindú y es finalista del Top 12 Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

Sorpresa en el Top 12 de la URBA. Después de siete años, Hindú no estará en la definición por el título. Lo hizo posible Belgrano, que lo superó por 25 a 20 en un partido vibrante en todo momento, y así, el campeón en 2016, disputará la final con San Isidro Club, el próximo sábado en el CASI.

En los últimos años, Hindú-Belgrano se convirtió en un clásico de los playoffs de la URBA. Salvo en 2017, año en el que el Marrón no se clasificó, se enfrentaron en cinco de las últimas seis temporadas con un saldo favorable para los de Don Torcuato: ganaron las semifinales de 2014, 2015 y 2018; el único triunfo de Belgrano fue en la final de 2016.

Fue lo más parecido a una partida de ajedrez. Cada pieza que movían tenía un porqué. Hindú se adelantó 6-3 dos penales con el pie de Santiago Fernández, pero prácticamente se dedicó a defender. Belgrano lo arrinconó y tuvo la oportunidad de igualarlo, pero buscó el try con el scrum para ganar el duelo psicológico. El Marrón generó varios penales con la formación y forzó la amarilla de Franco Diviesti. Incluso pudo haber sido try-penal por las reiteradas infracciones del pack de Don Torcuato.

Belgrano dio el gran golpe al eliminar a los de Don Torcuato Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

Lo que no pudo con el scrum, Belgrano lo consiguió de la manera menos esperada. Ignacio Marino vio que no había marca en el ciego y soltó rápido para Rodrigo Fernández Criado, que entró sin oposición al ingoal. La primera gran distracción de la defensa de Hindú, que había estado sólida, le costó un try en contra. Cuando parecía que el Marrón se iba arriba al descanso, los de Don Torcuato generaron una infracción ideal para Fernández. Tres puntos y ventaja de 9-8 a pesar del enorme desgaste que hizo.

El complemento mantuvo el mismo libreto. Esta vez, el que golpeó primero fue Belgrano. Otro scrum que fue para adelante y Marino aprovechó para marcar el segundo try del partido. Mientras que Hindú se refugió en la efectividad de Fernández, que sumó otros dos penales que igualaron el partido en 15.

Un penal de Rosati y otro de Fernández mantuvieron la paridad. A 10 del final, el ida y vuelta se volvió frenético. El pack de Belgrano forzó la enésima infracción con el scrum y Tomás Bertazza le concedió el try-penal. Parecía el golpe de nocaut, pero Hindú fue a buscarlo con tanta convicción que marcó su primer try por intermedio de Tomás Resnick.

Belgrano entendió que tenía que hacer correr el reloj y lo ejecutó a la perfección. Cerró el partido en las 22 de un Hindú acorralado, que no encontró los caminos para salir. Desde 2012 que no faltaba a la final del Top 12. Seguramente será un trago difícil de digerir.

Tantas veces marcado como un torneo aparte, los playoff del Top 12 se definirán entre los dos que fueron los mejores de la temporada regular. A veces, se da la lógica.

Síntesis

Belgrano (25): Martín Arana; Juan Ignacio Landó, Matías Masera, Fermín Martínez y Tobías Bernabé; Tomás Rosati e Ignacio Marino; Julián Rebussone, Francisco Gorrissen y Joaquín de la Serna; Leandro Magneres y Rodrigo Fernández Criado; Justo Durañona, Agustín Gómez Di Nardo y Francisco Ferronato (c). Cambios : ST: 5m Mauro Rebussone por Magneres; 13m, Facundo Camardon por de la Serna. Entrenadores : Guillermo Tramezzani, y Diego, Francisco y Luis Gradín.

Primer tiempo : 4 minutos, penal de Fernández (H); 10m, penal de Rosati (B); 19m, penal de Fernández (H); 37m, try de Fernández Criado (B); 40m, penal de Fernández (H). Resultado parcial : Belgrano 8 - Hindú 9. Amonestados: 27m Diviesti (H)

Segundo tiempo : 4 minutos, gol de Rosati por try de Marino (B); 8m, penal de Fernández (H); 13m, penal de Rosati (B); 15m, penal de Fernández (H) 31m, try-penal (B); 33m, try de Resnick (H). Amonestados : No hubo.

Árbitro : Tomás Bertazza

: Tomás Bertazza Cancha: CASI