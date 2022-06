Top 13 de la URBA: Newman pudo desnivelar en el final a un Regatas que le dio batalla

El alarido fervoroso del ocaso sirvió para tapar parte de las dudas que se habían generado tras las derrotas ante CUBA e Hindú. Newman volvió a sonreír en Bella Vista. Sin lucir, pero haciendo valer la supremacía del pack y con Juan Bautista Daireaux disfrazado de héroe, derrotó agónicamente a Regatas por 21 a 20 y no le pierde pisada a Hindú, el líder del Top 13. Justo en la finalización de la primera ronda, cuando la hora de la verdad comienza asomar.

La producción del conjunto de Benavídez este sábado fue una muestra más de acostumbradas virtudes y algunos errores que vienen caracterizando su andar en las últimas jornadas. Más allá de la saludable desesperación para atacar y defenderse con mucha firmeza en los momentos más calientes del partido, mostró muchos descuidos en la zona de definición y se vio obligado a luchar más de la cuenta para superar a Regatas, uno de los colistas del torneo. “Este torneo es muy parejo y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Hoy quedó demostrado lo duro que es Regatas más allá de que está en la zona baja de la tabla”, analizó el capitán bordó, Alejandro Urtubey .

Bella vista vs Newman. Victoria del visitante. Santiago Filipuzzi

Si bien es cierto que Newman es uno de los equipos que mejor rugby juega, en las últimas jornadas viene mostrando una considerable merma en su rendimiento. Algunas ausencias por lesiones y el desgaste lógico producto de la sumatoria de partidos, lo obligaron a reformular las ideas y a no ser el equipo arrollador e insoportable de las primeras fechas.

“Este bajón que estamos sufriendo es algo normal en un torneo eterno y extenuante. No queda otra que seguir metiendo cabeza y trabajo para poder salir de este bache y llegar lo mejor posible a las fechas definitorias”, justificó Jerónimo Ureta , el octavo del Cardenal.

En la primera mitad reinó la paridad en el resultado y en el juego. El arranque dinámico e intenso de los primeros 15 minutos hizo olvidar las realidades dispares de ambos conjuntos en la tabla de posiciones. Contundente en su hilación de ataque, Newman tardó sólo 5 minutos en hacer pesar la destreza de sus tres cuartos y la capacidad goleadora de Juan Bautista Daireaux para abrir el marcador con un bonito try, con posterior de conversión de Florencio Llerena. Sin embargo, Regatas no se amilanó y rápidamente igualó las acciones por intermedio de un try de Alejo Barrera y la conversión de José de la Torre.

Escena del partido que disputan Regatas de Bella Vista y Newman. Santiago Filipuzzi - LA NACION

A partir de ahí, todo lo bueno que habían ofrecido en juego y en emociones comenzó a diluirse en acciones sucias en el ruck e infracciones. Regatas se blindó en defensa y dejó que Newman comenzara a cometer errores de manejo. Entonces, a falta de buen juego aparecieron los pateadores para mover el tanteador. Llerena, quien reemplazó al lesionado Gonzalo Gutiérrez Taboada, estiró las cifras para el conjunto de Benavidez y después Pepe De la Torre, sobre el cierre de la etapa, igualó las acciones.

Lo mejor del partido

En la segunda parte, lo único que terminó desnivelando el match fue la diferencia de jerarquías. Los dos equipos arriesgaron y utilizaron sus mejores armas. Pero el crecimiento de los forwards visitantes terminó siendo determinante para el resultado final. Fueron ellos quienes tacklearon y ejercieron presión cuando el resultado le fue desfavorable. Comprometidos en el ruck y los mauls minaron físicamente a Regatas, que no supo mantener la diferencia de siete (20 a 13) que había sacado cuando promediaba la etapa, con el try de Francisco Pisani y la pegada certera del apertura De la Torre, que en ese lapso sumó un penal y una conversión. “No pudimos aguantarlo. Ellos tienen un pack muy fuerte y ágil y nos llevaron por delante con oficio”, comentó luego De la Torre , apertura de Regatas.

Newman apeló a los recursos de siempre para ganar el partido. Le hizo sentir el rigor en el scrum y lo fue arrinconando con el empuje de packs. Fue así que, a los 37 minutos, Newman alcanzó su premio a la tenacidad con el apoyo en el ingoal contrario del wing Juan Bautista Daireaux.

Escena del partido que disputan Regatas de Bella Vista y Newman. Santiago Filipuzzi - LA NACION

“Haber marcado el try del triunfo me pone muy contento, sobre todo porque necesitábamos volver a ganar para recuperar confianza y seguir prendidos”, expresó el wing, que con los dos tries de ayer suma 9 en el torneo y está a uno del tryman bordó Jerónimo Ulloa.

La síntesis

Regatas (20): Cruz Camerlinckx (C); Francisco Pisani, Alejo Barrera, Juan Corso y Felipe Rugulo; José de la Torre y Gonzalo Deluca; Felipe Camerlinckx, Federico Ruiz y Agustín Medrano; Marcelo Toledo y Tomás Sanguinetti; Juan Gobet, Pedro Garcia y Tomás Barbaccia.

Entrenadores: Pablo y Francisco Camerlinckx y Joaquín Fernandez Gil.

Cambios. ST: 37′, Santiago Mare por Cruz Camerlinckx.

Newman (21): Juan Bautista Daireaux; Jerónimo Ulloa, Juan Billote, Mateo De Ellia y Agustín Gosio; Florencio Llerena y Félix Branca; Jerónimo Ureta, Teófilo Garay y Mateo Montoya; Alejandro Urtubey (C) y Tomás Ureta; Luciano Borio, Rodrigo Pueyrredón y Alberto Porolli.

Entrenadores: Alfredo Cordone, Marcelo Torres y Javier Urtubey.

Cambios. ST: 7′, Mariano Urtubey por Borio y James Wright por Porolli; 14′, Pablo Fortin Murga por A. Urtubey.

Primer tiempo: 15′, gol de Llerena por try de Daireaux (N); 8′, gol de De la Torre por try de Barrera (R); 13′, penal de Llerena (N), y 36′, penal de De la Torre (R).

Segundo tiempo: 2′ y 21′, penales de Llerena (N); 6′, penal de De La Torre (R); 14′, gol de De la Torre por try de Pisani (R), y, 38′, try de Daireaux (N).

Árbitro: Pablo Houghton.

Cancha: Regatas Bella Vista.