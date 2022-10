Top 13 de la URBA: Pucará se salvó del descenso a pesar de la heroica victoria de Regatas; Hindú - CUBA y Newman - SIC serán las semifinales

Uno se quedó con la alegría y el alivio. El otro, con un triunfo que a poco estuvo de ser épico y aplausos, pero también desazón. La última fecha del Top 13 tuvo dramatismo deportivo (además de uno fugaz por la salud de un jugador). Y la larga película de la etapa regular del torneo de URBA concluyó con la salvación de Pucará, derrotado este sábado, y la condena a Regatas Bella Vista, ampliamente victorioso en la lluviosa tarde pero a la vez sentenciado a perder la categoría. Paradoja del deporte.

Regatas concluyó penúltimo en el certamen y desciende a la primera A, junto a Los Tilos, que había caído una semana atrás. Pucará zafó por un punto y continúa en la elite del rugby de Buenos Aires por otra temporada. Al cabo de 24 partidos de cada uno, la distancia en la tabla fue de un punto, apenas, pero lo suficientemente grande como para determinar cuál estará en la categoría más alta y cuál en la inmediata inferior durante 2023.

🔴🔟 Referente: @luketa_10 sumó todos los puntos de @Club_Pucara en el partido ante @SanIsidroClub, y pese a la derrota 18-15, el conjunto de Burzaco seguirá en la máxima categoría del rugby de Buenos Aires. pic.twitter.com/tXsiHiAwXr — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 15, 2022

Además, esta 26ª jornada definió los cruces de las semifinales, que tendrán lugar dentro de dos semanas. Todo surgió de dos resultados: Regatas 36 vs. CUBA 7 y SIC 18 vs. Pucará 15. El conjunto de San Isidro conservó el tercer puesto de la tabla, el de Villa de Mayo quedó cuarto y entonces la configuración de las semis es la siguiente: Hindú vs. CUBA y Newman vs. SIC. La primera se desarrollará el sábado 29, y la restante, el domingo 30. En ambos casos, el escenario será la cancha de CASI.

Además, el certamen ya tiene su único incorporado para el año próximo: La Plata consiguió el solitario ascenso desde la primera A, a dos fechas del cierre del tramo regular de la primera A. El equipo canario consiguió un 34-13 como visitante de Mariano Moreno y se hizo inalcanzable para su escolta, Champagnat.

Lo más electrizante de la tarde estuvo en Bella Vista y en Boulogne. Regatas, penúltimo, debía vencer con al menos tres tries de diferencia a CUBA. Vaya si lo logró: consiguió seis (uno fue un try-penal) contra uno, en una producción asombrosa. El punto de bonus ofensivo estaba conseguido, pero necesitaba un guiño desde la otra cancha: que San Isidro Club no sólo derrotara a Pucará sino que también lo dejara sin bonus defensivo, es decir, lo superara por más de 7 tantos. En algunos momentos del partido se dio la situación (15-6, por ejemplo), pero finalmente el cuadro de Burzaco redujo la distancia y la caída por tres puntos le otorgó un año más de membresía en el mejor certamen de rugby porteño-bonaerense, que ya no será Top 13 sino que volverá a ser Top 12, normalizándose tras los efectos de la cuarentena.

Compacto de Regatas 36 vs. CUBA 7

Hubo abrazos de los jugadores de rojo en el rodeo ajeno Boulogne, hubo tristeza de los amarillos en su Bella Vista, más allá de la dignísima reacción en la jornada final. Y hubo, también, preocupación: Felipe Terra Medina sufrió una convulsión en el desenlace del encuentro con CUBA, después de golpearse la cabeza en la caída de un tackle lícito. En seguida, el wing de Regatas fue asistido y la situación no pasó a mayores, pero por unos segundos causó desesperación, con un rival y varios compañeros asistiéndolo hasta que llegó el médico, en seguida.

Alegría a medias al conseguir un try: Regatas hizo lo suyo pero necesitaba un traspié de Pucará por más de ocho tantos. Manuel Cortina - LA NACIÓN

En las otras canchas, Hindú venció casi con lo justo como local a Belgrano, por 20 a 18, y terminó con más ventaja, de 13 unidades, la etapa regular, porque Newman cayó en Rosario por 35 a 23. Alumni goleó en su cancha a CASI por 41 a 17 y concluyó con una sonrisa un campeonato en el que por largo tiempo se esperanzó en ser semifinalista. Y con 28-14 a San Luis, Buenos Aires Cricket & Rugby redondeó una campaña positiva, que durante muchas fechas lo tuvo entre los últimos y en la conclusión lo ve lejos del fondo, en la octava posición.

Los resultados de la 26ª fecha

Hindú 20 (B) vs. Belgrano 18 (B)

vs. Belgrano Alumni 41 (B) vs. CASI 17

vs. CASI Regatas 36 (B) vs. CUBA 7

vs. CUBA Rosario 35 vs. Newman 23

vs. Newman SIC 18 vs. Pucará 15 (B)

vs. Pucará Buenos Aires 28 vs. San Luis 14

vs. San Luis Libre: Los Tilos

Las posiciones

Los cuatro primeros se clasificaron para las semifinales. Los dos últimos descendieron. Cada equipo jugó 24 partidos.

1º, Hindú , con 97 puntos

, con puntos 2º, Newman , con 84

, con 3º, SIC , con 79

, con 4º, CUBA , con 74

, con 5º, Alumni , con 71

, con 6º, Belgrano , con 56

, con 7º, Rosario , con 53

, con 8º, Buenos Aires , con 45

, con 9º, CASI , con 39

, con 10º, Pucará , con 36

, con 11º, San Luis , con 36

, con 12º, Regatas , con 35

, con 13º, Los Tilos, con 24

Los cruces de las semifinales

Luego de una semana de descanso, los cuatro clasificados afrontarán las semifinales en la cancha de CASI, donde también tendrá lugar la final del Top 13.

Sábado 29 de octubre

Hindú vs. CUBA

Domingo 30 de octubre

Newman vs. SIC

Regatas construyó grupalmente una gran victoria y tuvo éxitos y actuaciones importantes en el Top 13, pero no fue suficiente: Bella Vista alojará partidos de la primera A en 2023. Manuel Cortina - LA NACIÓN

La 24ª fecha de la primera A

Mariano Moreno 13 vs. La Plata 34 (B)

vs. La Plata Champagnat 20 (B) vs. Francesa 25

vs. Francesa 25 San Albano 13 vs. Banco Nación 13

vs. Banco Nación San Carlos 12 vs. Curupaytí 10 (B)

vs. Curupaytí San Cirano 24 vs. Olivos 18 (B)

vs. Olivos Los Matreros 36 (B) vs. San Patricio 6

vs. San Patricio Lomas 31 vs. Pueyrredón 24 (B)

La 24ª jornada de la primera B

DAOM 3 vs. SITAS 31 (B)

vs. SITAS 31 Manuel Belgrano 30 vs. Vicentinos 20

vs. Vicentinos Delta 21 vs. San Fernando 19 (B)

vs. San Fernando Ciudad de Buenos Aires 14 vs. San Andrés 29

vs. San Andrés San Martín 24 (B) vs. Universitario de La Plata 30

vs. Universitario de La Plata GEBA 18 (B) vs. Hurling 21

vs. Hurling Liceo Naval 23 (B) vs. Don Bosco 29

LA NACION