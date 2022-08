Top 13 de la URBA: SIC cayó ante Regatas Bella Vista, Newman empató con Pucará e Hindú casi perdió y tiene buena perspectiva

Cuando menos se lo espera, salta la libre. Un sábado de cruces entre los encumbrados y los fondistas del Top 13 no hacía pensar en muchos golpes de escena, y sin embargo la soleada tarde entregó batacazos y cimbronazos en la tabla de posiciones. San Isidro Club perdió contra el último, Newman igualó con el antepenúltimo e Hindú debió remontar hasta el final para doblegar al sorprendente Buenos Aires Cricket & Rugby. Consecuencias: ahora el Cardenal es líder por un solo punto, SIC pasó a estar fuera de la zona de clasificados para las semifinales e ingresó Alumni, y Regatas revivió para dar pelea por la permanencia.

Todo, en una misma jornada, la 19ª del torneo de la URBA. Que movió el avispero, cuando faltan siete fechas para el cierre de la etapa regular. Lo más impactante fue la derrota de SIC como local a manos del club de Bella Vista, que había perdido diez partidos seguidos, y los últimos cinco, sin siquiera bonus defensivo. El visitante festejó intensamente un impensado 23-19 en Boulogne facilitado por dos amonestaciones, a Andrea Panzarini y el capitán Tomás Meyrelles, a mediados del segundo tiempo. El conjunto zanjero llegó a jugar con 13 rugbiers y Regatas aprovechó las bajas para asestar el try de Felipe Terra Medina y la conversión y un penal de José De la Torre y lograr un triunfazo. Sigue en la cola de la tabla, pero un poco más cerca de sus perseguidos y, sobre todo, renovado en su ánimo. Descenderán dos clubes a la primera A; ergo, necesita superar a dos en las posiciones. Para SIC, dos dejos de preocupación: la indisciplina, que ya lo jaqueó varias veces en el campeonato, y sobre todo la baja a la quinta ubicación, por apenas un tanto de cancha de diferencia, lo cual lo quita del cuarteto de clasificados provisorios.

Regatas celebra el try de Francisco Pisarni, que sirvió para pasar al frente por 13-12 en la cancha de SIC; el cuadro de Bella Vista se sobrepuso a la remontada del local y estableció el resultado más resonante de la fecha 19. Captura de pantalla

Otro que sacó más rédito que el previsto es Pucará, que había sido maltratado por Newman en todo el período post cuarentena, con tres goleadas. Un día, el Rojo le hizo frente al Bordó, y en Burzaco lo exigió hasta un 13-13. Luchado, no muy vistoso, pero entusiasmante para el local, que subió un lugar en la tabla, al 10º, y se alejo un poquito del riesgo de descenso, ahora con tres rivales por debajo.

Un try de Pucará nacido de dos ex Pumas: Lucas González Amorosino y Manuel Montero

Para el Cardenal, en tanto, se trata de un nuevo llamado de atención: las goleadas de la primera rueda están quedando un poco lejos, y la segunda trae algunos traspiés. La vanguardia está en su poder todavía, pero por un solo punto. No parece en riesgo su acceso a los playoffs, pero ya se vislumbra el tiempo de definiciones y Newman tiene materias pendientes en esos tramos.

Compacto de Pucará 13 vs. Newman 13

Lo contrario sucede con Hindú, multicampeón que este año está mostrando menos goleadas, menos burbujas en su rugby. Y sin embargo, está ahí, siempre prendido. Quedó a una unidad de la vanguardia porque superó, con más corazón que juego, a ese Buenos Aires que de tan impactante ya empieza a tomar cierta distancia de la zona más peligrosa de la tabla. Si no gana, está cerca, y eso le permite sumar mucho con los bonus defensivos. Como esta vez, cuando a pesar de la decepción por haber tenido contra las cuerdas al Elefante, se llevó a la tabla el punto por haber caído por menos de 8 tantos. El 27-29 definitivo en su cancha le duele ahora, por ese desenlace de reversión de resultado, pero suma otro poroto para el objetivo de continuar en la elite en 2023.

Síntesis de Buenos Aires 27 vs. Hindú 29

CUBA, el campeón, tuvo su cierto padecer. Ganaba por buena diferencia sobre San Luis en La Plata, pasó a preocuparse con el exiguo 28-24 con envión del local y diez minutos por jugar, y terminó resolviendo con un try. Aprovechó el tropezón de SIC y saltó al tercer puesto. Buen saldo, en una tarde difícil para los encumbrados.

Síntesis de San Luis 25 vs. CUBA 34

El único de ellos que no padeció es Alumni, que se despachó con un 56-19 en su casa frente a Los Tilos y fue el único en cosechar el punto extra por diferencia de tries. La goleada le permitió, con lo justo, quedar entre los cuatro primeros, con ese mínimo margen sobre San Isidro Club. Está claro que nada de esa lucha está siquiera remotamente definido y que la puja durará varias fechas, si no todas las que faltan.

Compacto de Alumni 56 vs. Los Tilos 19

Un partido no tenía nada práctico en juego en la tabla. Pero era atractivo por la magnitud de los contendientes. Y uno cayó pesadamente: Belgrano le asestó un 34-13 en La Catedral a un CASI vapuleado por tres tries en los últimos minutos. Sin posibilidades reales de alcanzar las semifinales y lejos de la discusión por la permanencia, el resultado pegó: jugadores y el cuerpo técnico del local no quisieron hablar con la prensa luego de semejante revés en su hogar.

Resumen de CASI 13 vs. Belgrano 34

Rosario tuvo jornada libre, pero no todos sus hombres: el medio-scrum Felipe Nogués actuó... como árbitro en un encuentro de la primera A, Pueyrredón vs. Francesa (36-34 para el anfitrión). Volverá a la acción como jugador el próximo sábado, cuando el descanso forzoso le toque a nada menos que Newman. Ello abrirá la puerta a que Hindú sea el nuevo líder, porque el Elefante ya tuvo su jornada vacía en la segunda rueda. Alumni, justo su vecino Alumni, tan apurado por avanzar hacia los playoffs, será el obstáculo ese día.

🏉 ¡Auténtico amor por la ovalada!



🔝💪 Felipe Nogués, medio scrum de @plazajewell, impartió justicia en el partido de @RugbyPueyrredon y @DepFrancesa. pic.twitter.com/uA6JK1VpDQ — ScrumRugby (@ScrumESPN) August 20, 2022

Los resultados de la 19ª fecha

SIC 19 (B) vs. Regatas Bella Vista 23

vs. Regatas Bella Vista Buenos Aires CRC 27 (B) vs. Hindú 29

vs. Hindú Alumni 56 (B) vs. Los Tilos 19

vs. Los Tilos CASI 13 vs. Belgrano 34 (B)

vs. Belgrano San Luis 24 vs. CUBA 35

vs. CUBA Pucará 13 vs. Newman 13

vs. Newman Libre: Rosario

Las posiciones

Los cuatro primeros se clasificarán para las semifinales. Los dos últimos descenderán.

1º, Newman , con 66 puntos (18 partidos)

, con puntos (18 partidos) 2º, Hindú , con 65 (17)

, con (17) 3º, CUBA , con 59 (18)

, con (18) 4º, Alumni , con 58 (18)

, con (18) 5º, SIC , con 58 (18)

, con (18) 6º, Belgrano , con 44 (18)

, con (18) 7º, Rosario , con 38 (17)

, con (17) 8º, CASI , con 33 (17)

, con (17) 9º, Buenos Aires , con 27 (18)

, con (18) 10º, Pucará , con 24 (17)

, con (17) 11º, San Luis , con 23 (17)

, con (17) 12º, Los Tilos , con 19 (18)

, con (18) 13º, Regatas, con 16 (17)

La 20ª jornada, el sábado 27 de agosto

CUBA vs. Pucará

Belgrano vs. San Luis

Los Tilos vs. CASI

Hindú vs. Alumni

Regatas vs. Buenos Aires

Rosario vs. SIC

Libre: Newman

La 17ª fecha de la primera A

La Plata 38 (B) vs. San Carlos 14

vs. San Carlos San Cirano 30 (B) vs. San Albano 32

vs. San Albano Los Matreros 34 (B) vs. Champagnat 37

vs. Champagnat Lomas 13 vs. Mariano Moreno 12 (B)

vs. Mariano Moreno Pueyrredón 36 vs. Francesa 34 (B)

vs. Francesa San Patricio 29 vs. Banco Nación 24 (B)

vs. Banco Nación Olivos 38 (B) vs. Curupaytí 19

Síntesis de Pueyrredón 36 vs. Francesa 34

La 17ª jornada de la primera B