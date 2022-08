Doble desafío: con el plantel definido, los Pumas 7s van por la conquista del Circuito Mundial de Seven y la Copa del Mundo

Santiago Álvarez Fourcade es uno de los primeros que salen a entrenarse en la fresca mañana del viernes en Casa Pumas, Maschwitz. El capitán aún se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, sufrida en marzo. Al costado de la cancha, con un preparador físico, trota y fortalece la articulación pensando en la vuelta, que no será en esta temporada. Sin el bahiense, los Pumas 7s volverán esta semana a América del Norte, un lugar que les trae buenos recuerdos: los tres campeonatos que ganaron en la historia del Circuito Mundial de Seven se desarrollaron ahí (el último, en abril de este año, en Vancouver). Ahora viajarán con doble ilusión: aún tienen chances de coronarse en el Seven Series, que se definirá en Los Ángeles, y luego seguirán su rumbo a Sudáfrica para disputar la Copa del Mundo, entre el 9 y el 11 de septiembre.

“Estamos peleando en los primeros puestos, algo impensado un tiempo atrás. Estamos preparados para jugar de igual a igual con cualquiera, con el sueño de tener los resultados que deseamos. No nos planteamos objetivos explícitamente, pero sé que todos quieren ir a ganar el torneo. Sin decirlo, el equipo lo siente así”, expresó Gastón Revol, el que marca el camino. A los 35 años el emblema del seleccionado, que aún no tiene fecha de vencimiento, se prepara para vivir su tercera Copa del Mundo, algo que ningún argentino logró. Liderará un plantel renovado con muchos jóvenes, que conserva apenas tres jugadores de los que estuvieron en el Mundial San Francisco 2018: Matías Osadczuk, Luciano González y Germán Schulz acompañarán al experimentado cordobés.

Con alguno que otro ausente, incluida la indumentaria de juego, el plantel y el cuerpo técnico del seleccionado argentino se seven posaron en Casa Pumas; la foto oficial será tomada ya en Los Ángeles. Marcos Brindicci - LA NACION

Del plantel de 14 rugbiers que dio a conocer Santiago Gómez Cora para Los Ángeles, 12 estarán en el Mundial y los otros dos serán reservas, salvo en caso de alguna lesión o de un volantazo del entrenador. En el torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos el 27 y el 28 de agosto habrá dos debutantes: Franco Rossetto, un chico de 18 años de Estudiantes, de Paraná, que viene de conquistar la medalla dorada en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, y Alejo Lavayén, que integró seleccionados juveniles de Buenos Aires y este año marcó la diferencia con su explosión y su velocidad en el CASI.

“Es un jugador muy interesante que se ganó su lugar en poco tiempo. Con la salida de Lautaro Bazán Vélez, Francisco Ulloa y otros jugadores que no se consolidaron del todo, apareció Alejo, mostrando mucha solidez en defensa y características interesantes para atacar. Tiene velocidad y juego con el pie; es bastante completo. Eso terminó de convencer a Gómez Cora de ponerlo en la lista. Ojalá agarre rápido el ritmo del Circuito, para que explote en estos torneos”, refirió Revol.

A la derecha, Gastón Revol, un histórico de Pumas 7s sin fecha de vencimiento. Marcos Brindicci - LA NACION

En los roles de conducción, el entrenador tiene algunos dolores de cabeza. Lautaro Bazán Vélez, uno de los baluartes en las últimas temporadas, decidió pasar al rugby de XV y ya debutó en los Pumas. Francisco Ulloa, que se perfilaba como para ser su reemplazante natural, decidió darse de baja del sistema. Por su parte, Felipe Del Mestre, que se había afianzado en el manejo de los hilos del equipo, también dio un paso al costado. Gómez Cora considera que es una zona por cubrir mejor y que no es sencillo hacerlo.

“Es duro, porque la conducción es lo más difícil de encontrar, ya que no hay una liga local de seven. Todos juegan XV y tenemos que imaginarlos jugar seven. La única forma de mejorar en esos puestos, en los que se necesita conducir y tener lectura, es jugar y tener experiencia. Bazán Vélez había empezado con nosotros en 2014, y Del Mestre, en 2017. El equipo siente sus bajas, pero tiene que estar preparado para ese recambio. Esperemos que Alejo Lavayén cumpla. Confiamos en todos y la idea es darles herramientas y que el equipo siga funcionando”, explicó el entrenador, que camina con dificultad mientras se recupera de una lesión en un tendón de Aquiles.

Santiago Gómez Cora habla a sus dirigidos; después de la medalla de bronce olímpica en Tokio 2020, los grandes objetivos se vuelven más cumplibles para Pumas 7s. Marcos Brindicci - LA NACION

El plantel además tendrá el regreso de Tomás Lizazu, un joven de 1,94 metros que sorprendió en el inicio de la temporada, en Dubái, con sus largas zancadas. La ausencia más resonante es la de Franco Sábato, el segundo en experiencia –después de Revol–, que perdió terreno en las últimas etapas y este sábado será titular en la intermedia de Alumni ante Los Tilos. Santiago Vera Feld se entrenó diferenciadamente por un esguince y está en duda para la última etapa del circuito.

En Los Ángeles, los Pumas 7s compartirán la zona con Australia, España y Japón. Hoy marchan terceros en la serie y para terminar primeros, además de ganar la etapa, deben ser favorecidos por otras dos situaciones: que Sudáfrica no acceda a los cuartos de final y que Australia no alcance una semifinal. Un escenario difícil para un seleccionado argentino que sólo en la temporada 2003 /2004 terminó en el podio global. En esa ocasión quedó detrás de Nueva Zelanda e Inglaterra, con un plantel en el que brillaba el actual entrenador, Gómez Cora.

Buen ánimo en el último entrenamiento antes del viaje al exterior; ser campeón del Circuito y del Mundial es muy difícil, pero el plantel albiceleste no lo descarta ninguna conquista. Marcos Brindicci - LA NACION

Tras un entrenamiento que no contó con Marcos Moneta, la principal figura, que tuvo que realizarse unos estudios de rutina, los Pumas 7s cerraron su etapa argentina de la preparación con un asado. Luego de casi tres meses de pausa en la competencia, viene la gira más importante del año. Ciudad del Cabo 2022 está a la vuelta de la esquina.

El plantel

De la Vega, Joaquín

Fraga, Agustín

González, Luciano

Graziano, Matteo

Isgró, Rodrigo

Lavayén, Alejo (debutante)

Lizazú, Tomás

Moneta, Marcos

Osadczuk, Matías

Revol, Gastón (capitán)

Rossetto, Franco (debutante)

Schulz, Germán

Vera Feld, Santiago

Wade, Tobías