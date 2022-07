Messi, Mbappé, Neymar y un chico de 16 años, las atracciones de PSG en su segundo amistoso en Japón

Liderado por un Kylian Mbappé omnipresente y goleador, el PSG ganó con facilidad al Urawa Red Diamonds (3-0), este sábado en Saitama, logrando su segundo triunfo en dos partidos en su gira de pretemporada en Japón. El francés fue el protagonista central de un partido que tuvo también a Messi y Neymar en la última media hora de juego. Y también, el debut de un joven de 16 años que llamó la atención por su desparpajo.

Tres días después de haber derrotado al Kawasaki Frontale (2-1), campeón japonés, el PSG mantuvo su ritmo frente al octavo de la J-League. Pese a los diez cambios introducidos en la alineación respecto al primer partido, con Kylian Mbappé como único rescatado, el equipo de Christophe Galtier ganó con facilidad, a una semana de su primera gran cita de la temporada, el Trophée des Champions (la Supercopa de Francia), contra Nantes, el 31 de julio en Tel Aviv, y a dos semanas del inicio de la Ligue 1, en Clermont, el 6 de agosto.

En un equipo en que Neymar y Leo Messi entrarían poco antes de la hora de juego, pronto llegó el primer gol con una combinación entre Mbappé, Mauro Icardi y Pablo Sarabia, en que el español, cedido la pasada temporada al Sporting portugués, marcó desde fuera del área (16). Mbappé logró su gol, de gran belleza, cuando hizo una jugada con el lateral español Juan Bernat, y resolvió, casi sin ángulo, con un disparo cerca del primer palo (35).

Mbappé se marchó del terreno en el minuto 58, junto a Icardi, que dejaron su plaza a Neymar y Messi. En ese momento, también Keylor Navas cedió su lugar a Sergio Rico. Messi se distinguió con un pase milimétrico para Nuno Mendes, que disparó al poste (76), antes de que Neymar estuviera en el origen del tercer gol marcado por Arnaud Kalimuendo (77). Neymar regaló después una nueva asistencia a Achraf Hakimi, que se encontró con el portero del Urawa (77), pero sobre todo un festival de regates y un pase a Messi, cuyo disparo se fue alto (88).

Lo mejor de la goleada de PSG

El partido permitió también apreciar las cualidades del prodigio Warren Zaire-Emery, alineado de entrada en el primer equipo por primera vez en su joven carrera. Con solo 16 años, el jugador formado en el club, que acaba de firmar su primer contrato profesional, mostró aptitudes rara vez vistas a esta edad en un centrocampista. Aunque solo se trataba de un partido de preparación de pretemporada, su titularidad es una señal de que pronto podría entrar en las rotaciones del equipo parisino. Al PSG le queda un último amistoso en Japón, el lunes contra Gamba Osaka.

Warren Zaire-Emery fue titular por primera vez en PSG. Tiene 16 años afp - AFP

Neymar: “Quiero quedarme”

El delantero brasileño Neymar, afirmó tras el partido que quiere quedarse en el club de la capital francesa pese a las muchas especulaciones sobre su futuro. ”Quiero seguir todavía en el club”, declaró el jugador, ”Hasta ahora, el club no ha dicho nada, por tanto no sé cuáles son sus planes para mí”, añadió. El futuro de Neymar, que llegó a París en 2017 procedente del Barcelona por 220 millones de euros (224 millones de dólares), es objeto de muchos rumores desde la llegada de una nueva dirección deportiva, encarnada en el consejero de fútbol, el portugués Luis Campos, y el entrenador Christophe Galtier, acompañada de las declaraciones del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, sobre el fin del periodo de “lentejuelas” en el club.

Neymar, que viene de una temporada decepcionante en París (13 goles y 8 asistencias en 28 partidos), prolongó su contrato en 2021 hasta 2025 y él mismo activó dos cláusulas que le permiten estirar su estancia dos temporadas suplementarias (2027), según L’Equipe.

Neymar y Messi en Japón: el brasileño intenta quedarse en PSG

Interrogado un poco antes sobre el futuro de Neymar, el técnico Christophe Galtier había explicado que el jugador parece “muy feliz” desde la reanudación de los entrenamientos, manteniéndose evasivo sobre la continuación de la carrera parisina de la estrella de la selección brasileña. ”Lo que puede pasar en un futuro próximo en la clausura del mercado, no lo sé”, dijo el técnico .”Se anuncia que se va, se anuncia que se queda. No he hablado con Ney sobre este aspecto. Pero no me parece que esté perturbado por lo que se pueda decir de él y su situación en el club, por su alegría entrenándose y jugando”, explicó Galtier.

Un día después de su nominación, Galtier había expresado su deseo de que Neymar siga en su plantilla. ”Evidentemente, deseo que Neymar siga, ya que cuando tienes jugadores de clase mundial, es mejor tenerlos contigo que en contra”, había dicho el 5 de julio el entrenador.

