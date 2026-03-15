Top 14: Alumni revirtió el partido contra CUBA con un try convertido en tiempo cumplido

Corrió siempre de atrás pero no claudicó. Alumni se mantuvo con vida hasta el final y le arrebató el triunfo a CUBA por 27-25, con una definición de Antonio Wagner a la salida de un ruck y una conversión de Bautista Canzani. Así, empezó con una sonrisa y como local la temporada de Top 14 de URBA, en la que luchará por volver a los primeros planos.

El try, apoyado por el hooker que ingresó en el segundo tiempo, fue la coronación de un gran trabajo colectivo del conjunto de Manuel Alberti, que tuvo paciencia durante 16 fases, en su mayoría de pick and go, una herramienta con la que se hizo fuerte durante toda la tarde. A partir del juego por el eje, lastimó a su rival y empezó a ganar confianza en ataque, en un partido en el que no fluyó el juego de los backs.

CUBA fue mejor en el inicio y se puso arriba por 13-0 a los 10 minutos, pero mantuvo el nivel. Hernan Zenteno - La Nacion

El partido fue de mayor a menor. Empezó con un ritmo vertiginoso y pocos errores de manejo, aunque con infracciones propias de una primera fecha de campeonato. A los 10 minutos CUBA ya ganaba por 13-0, gracias a un try de Pedro Castro Nevares tras una pelota recuperada, y la puntería de Rafael Benedit, autor de una conversión y dos penales de larga distancia. El back de 20 años, Pumita en el 2025, tomó la decisión de no aceptar la convocatoria de Pampas, para jugar por su club. En el puesto inusual de centro aportó 20 puntos con el pie y resultó el mejor de un equipo que fue desinflándose con el correr de los minutos. Además, el visitante perdió a Segundo Pisani, una de sus figuras, por un golpe en una rodilla en el primer tiempo.

Alumni marcó la diferencia con el juego agrupado cerca de las formaciones. Así llegaron tries de Santiago Neyra e Ignacio Cubilla en la mitad inaugural. También sacó una ventaja con su scrum. Fue tan frenético el primer período que no hubo ninguna de esas formaciones durante los 40 minutos iniciales, pero en la segunda etapa el local forzó cuatro penales mediante scrums. Con eso pasó a marcar el pulso del partido, gracias a que los hermanos Francisco y Juan Cruz Bottoni y Máximo Lamelas se impusieron en la primera línea, mientras el cuerpo técnico espera por las recuperaciones de Bautista Vidal y Tomás Bivort, el capitán. Para esta temporada CUBA perdió a Enrique Devoto, Facundo Aguirre y Estanislao Carullo en la primera línea, y en el debut lo sintió.

El line-out no fue, ciertamente, una de las virtudes de Alumni, que sin embargo se las arregló para remontar y vencer a otro equipo importante, Universitario. Hernan Zenteno - La Nacion

Lejos de la pelea en el 2025, Alumni estrenó cuerpo técnico este año, con Guillermo Ibáñez, Juan Pablo Bianchi y Federico Schacht al mando de la primera división, que atraviesa un lapso de recambio. Dejaron la actividad Joaquín Díaz Luzzi, Santiago González Iglesias, Alejo Gonzales Chaves y Tobías Moyano, referentes de la institución en los últimos años. Además, Santiago Pernas, Tobías Wade y Santiago Montagner estarán abocados al Súper Rugby Américas hasta mediados de de año. No obstante, el plantel rojiblanco aún conserva caudillos como para competir. A los 39 años, Tomás Passerotti sigue comandando en la cancha; Juan Patricio Anderson fue una de las figuras frente a CUBA, a la par de Manuel Mora, y Franco Sábato mostró algunos destellos en su rol de centro.

Pero también hubo lugar para los chicos. Aquiles Vieyra, Pumita el año pasado, debutó en una de las puntas. Aun con cierta desprolijidad y sin eficacia en el line-out, Alumni fue a buscar el triunfo hasta el final en un segundo tiempo plagado de imprecisiones, en el que se evidenció la falta de ritmo de juego tras la pretemporada. Ganó con una asistencia de Rocco Testoni en su debut en la primera y la definición de Wagner en su segundo encuentro oficial. “Fue un partido cerrado hasta el final; pudo ser para cualquiera de los dos. Estoy contento de haber cerrado así después de tirar mal dos lines. Pude meterme en el in-goal y con la patada de Bauti [Canzani] nos llevamos el triunfo”, valoró el hooker.

Compacto del éxito de Alumni

El torneo extenso premiará la regularidad. CUBA quedó lejos de los puestos de semifinales en las últimas tres temporadas y dejó pasar una buena oportunidad en el amanecer del Top 12. Alumni, campeón en el 2024, empezó a sacar chapa con el tiro del final.

Síntesis de Alumni 27 vs. CUBA 25