Un clásico recargado: el SIC busca la reacción ante un CASI invicto y envalentonado

No hace tanto tiempo atrás, jugar el clásico a las 15.30 era un anhelo. El sueño de dos chicos que se criaron y se forjaron en el club. Santos Fernández De Oliveira e Ignacio Torrado son sangre nueva en sus equipos que se preparan para el duelo N° 140 en la historia entre los dos rivales acérrimos de San Isidro. A partir de las 15.30 de este sábado, el SIC y el CASI se medirán en un encuentro que podrá impactar desde el lado anímico en el Top 12 de la URBA. Transmite Disney +.

“Tengo dos clásicos bien marcados: uno en el 2013, en los cuartos de final, que ganó el SIC con un drop de Santi Méndez. Y obviamente el del try de Benja Madero en el 2018 que fue épico”, repasa con la memoria Fernández De Oliveira, que hará su estreno en un clásico. “Obviamente, el primero que se me viene a la cabeza es el 51-7 en el SIC que fue histórico (2013). Pero me quedo con el primero que jugué, el año pasado en el CASI. No ganábamos hace bastante de locales y fue una locura”, sostiene Torrado.

Santos Fernández de Oliveira , jugador del SIC y sangre nueva en el pack del Zanjero

A los dos no sólo los emparenta el puesto y su despliegue físico adentro de la cancha. Hace un año integraron el plantel de los Pumitas que participó del Rugby Championship y el Mundial de la categoría. “Tenemos una excelente relación, fuimos compañeros de cuarto en las dos giras. Nos llevamos bien y nos conocemos mucho. Va a ser divertido volver a enfrentarlo, como lo hicimos en juveniles”, destacó el hombre del SIC, que debutó como titular en la quinta fecha ante La Plata y el de hoy será el primero como local.

La principal virtud del jugador que durante la semana cumplió 21 años es el salto en el line-out. En los Pumitas fue una garantía en la hilera y una pesadilla para los rivales. Buscará complicar y ensuciar uno de los lines más prolijos de la URBA.

Ignacio Torrado, otros de los jóvenes valores del clásico y de un CASI que llega invicto

Entonado, con la moral en alza y justificando sus triunfos desde el juego y la madurez, el CASI llega con un andar soñado. Siete victorias, 33 de 35 puntos posibles, el equipo con más tantos a favor (256), el que menos recibió (122), el que más tries apoyó (32) y el que menos permitió (13). Una base sólida, sostenida en un pack de forwards con una obtención eficaz, buenos conductores y un plantel bien equilibrado en edades. “Sentirme tan cómodo es gracias a los más grandes. Tengo una personalidad que me adapto rápido, pero me integraron al grupo muy bien, haciéndome parte y con protagonismo”, expresó Torrado, titular y uno de los puntos más altos en todos los partidos del 2025.

“Los dos vamos a plantear nuestro juego como siempre. Va a ser un partido duro, pero imagino muchos puntos, la pelota se va mover mucho. Esperemos que el clima acompañe y sea un partido divertido. El SIC tiene muy buenas formaciones fijas”, resaltó Torrado, de 20 años, mientras que Fernández De Oliveira va en la misma sintonía: “Creo que va a ser un partido entretenido, de muchos puntos. Cada uno tiene sus fuertes. Ellos están bien con el pack de forwards y va a ser una linda batalla, pero se va a abrir y se puede dar atractivo, de ida y vuelta”.

Las novedades

Con siete triunfos en fila, el CASI repetirá el equipo que viene de superar con autoridad a Regatas Bella Vista y San Luis. La novedad dentro del plantel superior es el regreso de Alejo Lavayén, que aprovechará el receso de los Pumas 7s y estará como suplente fresco en la intermedia.

El colorido del clásico, siempre presente Hernán Zenteno - LA NACION

El local presentará varias modificaciones. Agustín Sascaro, titular en los seis partidos del año, se perderá el clásico por un desgarro y su lugar lo ocupará Santiago Pavlovsky, quien ocupó ese rol en todo el 2024. El experimentado Lucas Rocha volverá en la primera línea, mientras que Andrea Panzarini lo hará en la tercera, luego de recuperarse de una conmoción cerebral. El otro ala será Fernández de Oliveira, que reemplazará a Alejo Daireaux, ausente por un golpe.

En el pack de forwards local también regresará Lucas Sommer, tras su participación en el Súper Rugby Américas con Yacaré XV. En la línea de backs reaparecerá Nicanor Acosta en una de las puntas, mientras que Bernabé López Fleming estará como fullback en lugar de Jacinto Campbell. Varios cambios en la estructura para buscar una reacción, en una campaña en la que acumulan cuatro derrotas en siete fechas. En los dos últimos encuentros, ante CUBA y frente a Belgrano, sufrió una amplia diferencia en contra en el primer tiempo.

La euforia, la adrenalina y el marco imponente que implica un clásico suelen emparejar los argumentos rugbísticos. De andar irregular durante la última década, el CASI le ha competido de igual a igual en los duelos mano a mano a uno de los habituales protagonistas. Ahora, la Academia parte como favorito. “Fue una semana increíble, en el club se vivió como nunca antes. La gente está muy ansiosa por cómo venimos, pero es un partido aparte, como dicen todos. Hay más gente alentándonos que hace un par de años. Eran un montón ayer en el club”, destacó el rubio tercera línea.

Pasión y entrega total, un sello del clásico del rugby doméstico Hernán Zenteno - LA NACION

El historial entre los dos clubes más ganadores del rugby doméstico cuenta con 72 triunfos del CASI, 57 del SIC y 10 empates. En las últimas tres temporadas se dividieron el clásico, uno por lado. En el 2025 el Top 12 es una montaña rusa, con resultados cambiantes y pronósticos inciertos. El CASI sigue firme en lo más alto y tendrá una prueba de fuego ante un rival golpeado, con hambre de reacción.

Las formaciones del clásico

Bernabé López Fleming; Timoteo Silva, Carlos Pirán (capitán), Santos Rubio y Nicanor Acosta; Santiago Pavlovsky y Felipe Sascaro; Santos Fernández de Oliveira, Tomás Meyrelles y Andrea Panzarini; Lucas Sommer y Ciro Plorutti; Benjamín Chiappe, Lucas Rocha y Marcos Piccinini. Entrenadores: Eduardo Victorica, Gonzalo Longo, Federico Serra y Patricio Nealon.

Juan Akemeier; Jerónimo Tumbarello, Benjamín Belaga, Bruno Devoto y Tomás Phelan; Felipe Hileman y Joaquín Sánchez; Eugenio Sartori, Luis Briatore (capitán) e Ignacio Torrado; Ignacio Larrague y Salvador Ochoa; Ignacio Rizzuti, Juan Bautista Torres Obeid y Facundo Scaiano. Entrenadores: Oscar Murgier y Santiago Phelan.

Cancha : San Isidro Club

: San Isidro Club Árbitro: Tomás Bertazza.

El resto de la fecha

El clásico de San Isidro será el foco principal de la octava fecha del Top 12 de la URBA porque, además de su historia, el CASI es el líder absoluto del torneo, con 33 puntos. En tanto, el SIC marcha en el quinto puesto, con 16, y necesita dar un golpe de efecto.

Pero no será el único atractivo de la jornada que se desarrollará desde las 15.30. Porque en La Plata habrá un interesante duelo de escoltas: Los Tilos se enfrentará con Belgrano Athletic, ambos con 27 puntos, producto de seis triunfos y una derrota.

Asimismo, Alumni, campeón en 2024 y ubicado en la cuarta posición con 19, visitará a Buenos Aires, penúltimo con 9. Los otros partidos serán: Newman (15) vs. CUBA (12), Hindú (15) vs. La Plata (10) y Regatas Bella Vista (14) vs. San Luis (6).