"Vivieron encerrados, no juegan hace doce meses. Estuvieron en Australia y sólo jugaron dos amistosos. Lo que trato de decir es, podemos vencerlos". La sentencia del ex campeón del mundo John Kirwan no dejaba dudas: Nueva Zelanda iba a derrotar a los Pumas (a tono con lo que marcaba la historia). Pero todo se dio vuelta. Y al ahora columnista de Sky Sports tuvo que salir a reconocer su error, tanto en redes sociales como en varias consultas que le hicieron de medios neozelandeses e italianos. "Fue gran triunfo y bien merecido para Argentina, nos enseñaron pasión, compromiso y como convertir la adversidad en algo positivo, estoy feliz para vos (sic)", escribió en su cuenta de Twitter quien fuera una de las glorias del primer Mundial.

Tras anunciar el triunfo de los All Blacks en el programa The Breakdown, Kirwan aceptó su mal pronóstico y se tomó con humor las burlas y los memes que empezaron a circular tras el gran golpe. Los Pumas vencieron a los All Blacks por 25 a 15, y dejaron fuera de juego a la mayoría de las predicciones. Fue la primer victoria argentina ante los kiwis, y se dio en un momento (y un contexto) en el que pocos esperaban. La Argentina llegó a este partido con poca preparación, sin actividad previa por el aislamiento y con entrenamientos "a puertas cerradas" o en hoteles. Pero los Pumas volvieron a dar un golpe sobre la mesa del rugby.

"Sinceramente pensé que se iban a quedar sin jugo. ¿Alguna vez vimos algo cómo esto? Ellos fueron superiores a lo largo de todo el campo. Nuestra disciplina fue torpe. Esta fue la mas increíble y valiente actuación que vi en mucho, mucho tiempo", comentó Kirwan en diálogo con New Zeland Herald. Y añadió: "Los Pumas estuvieron más hambrientos y quedará en la historia... Habrá fiesta durante una semana". Además, habló con medios italianos y destacó "el corazón" albiceleste: "Este es un año extraño para todos, pero hoy en lugar de pensar negativamente, Argentina ha salido con corazón y juego".

Kirwan y su inolvidable try a los italianos en el Mundial 1987

¿Quién fue John Kirwan en la historia del rugby neozelandés? Un monstruo. Un wing de casi 2 metros en la época en la que los backs no eran físicamente lo que son ahora, todos fornidos y con aspecto de forwards. Kirwan, de 55 años, fue campeón con los All Blacks en el primer Mundial, realizado en 1987, en Nueva Zelanda y en Australia de manera conjunta. Tenía apenas 22 años y sorprendió al planeta rugby en el partido inaugural contra Italia, marcando un try espectacular "de costa a costa", dejando rivales desparramados por el camino. En ese Mundial, Kirwan fue uno de los máximos anotadores de tries junto con su compatriota Craig Green, ambos con 6 conquistas. Otros destacados de ese plantel fueron el apertura Grant Fox, el medio scrum David Kirk, el wing forward Michael Jones, el octavo Murray Mexted y el hooker Sean Fitzpatrick.

Tiempo más tarde, fue entrenador de selecciones. Dirigió a Italia en el Mundial 2003 y a Japón en las competencias de 2007 y 2011. En la actualidad, conduce a los Blues en el Súper Rugby.

