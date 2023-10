escuchar

Cuando todavía perdura la emoción en los fanáticos del rugby argentino por lo ocurrido el sábado pasado en el Stade Vélodrome, de Marsella, con la victoria de los Pumas ante Gales por 29 a 17, la atención ya está dirigida hacia lo que sucederá el viernes próximo en el Stade de France de París, por las semifinales del Mundial, ante los All Blacks, nada menos. El partido, más allá del resultado, será un capítulo muy rico en la historia del rugby nacional. Y más allá de ostentar el favoritismo, está claro que la selección de Nueva Zelanda no subestima al equipo conducido por Michael Cheika. Así lo dejan en claro los testimonios de los protagonistas y los reportes de los medios periodísticos de se país.

Los Pumas se ilusionan con otro gran golpe. En los últimos cuatro años, la Argentina venció a los All Blacks dos veces. Después de un historial de 33 tests en 44 años de enfrentamientos, en 2020 cortaron la marca negativa con el triunfo en Parramatta, Sidney. Y repitieron el año pasado, ya bajo la dirección técnica de Cheika, con el primer éxito en tierra maorí, en Christchurch. La lógica indica que en el Mundial de Francia los All Blacks no van a cometer las distracciones que se permitieron en esos dos partidos, pero en el deporte todo puede ocurrir y, eso, el mundo del rugby lo sabe.

Los jugadores argentinos, encabezados pro Agustín Creevy, celebrando con Nicolás Sánchez, autor de un try ante Gales, el sábado pasado en Marsella Agencia AFP - AFP

“De la histórica victoria de Argentina sobre los All Blacks en Christchurch parece haber pasado toda una vida y Nueva Zelanda les dio una paliza de 41-12 en el R de este año. Sin embargo, Argentina se aferrará a 2022 y con razón. Su única posibilidad de salir de su encuentro con Nueva Zelanda como finalistas de la Copa del Mundo es si replican esa actuación y esperan que los All Blacks también repitan su torpe e indisciplinada salida. A su favor esa vez estuvo el hecho de que Nueva Zelanda acababa de perder ante Irlanda en pruebas consecutivas; esta vez los All Blacks acaban de vencer a Irlanda en uno de los mejores 80 minutos de su ya rica historia”, publicó el periódico The New Zealand Herald, de Auckland.

El mismo medio neozelandés amplió el análisis de las semifinales de Francia 2023, con un grado de cautela y respeto: “Argentina ofrece un verdadero obstáculo en el camino de Nueva Zelanda hacia la final, pero, en el octavo lugar del ranking mundial, se ubica justo fuera del ‘nivel 1′ de naciones. El equipo de Ian Foster no tomará a los Pumas como rivales fáciles y tampoco debería hacerlo: llegar a una semifinal de la Copa del Mundo es razón suficiente para ser tomado en serio”.

Los All Blacks realizando el haka ante Uruguay, en la Copa del Mundo de Francia 2023 SEBASTIEN BOZON - AFP

Según The Dominion Post, un periódico de la ciudad de Wellington, “antes de que comenzara el torneo, estaba claro que el gran desafío de los All Blacks sería en las semifinales y no en los cuartos de final contra Irlanda o Sudáfrica (finalmente fue Irlanda, a quien batieron ajustadamente 28-24). Tendrán que llegar al estado anímico adecuado para enfrentar a los Pumas, quienes han ido mejorando con cada partido del torneo. Y no hay manera de que un operador astuto como el entrenador Cheika no les ofrezca combustible. Él dominará la narrativa diciéndole al mundo lo buenos que son los All Blacks: no habrá regalos motivadores esta semana”. Pero el mismo medio añade: “Los augurios son buenos”.

Tambien en The Post, Richard Knowler escribió un artículo haciendo referencia a la derrota de los All Blacks por 19-7 contra Inglaterra por las semifinales del último Mundial, en Japón 2019. “Los moretones emocionales de la sorprendente derrota ante Inglaterra en 2019 pueden resurgir esta semana, pero el capitán Sam Cane y sus All Blacks prometen no cometer los mismos errores antes de la semifinal de la Copa del Mundo contra Argentina (...) Absorber las lecciones de la derrota ante Inglaterra podría reavivar el fuego en el estómago de los jugadores antes de la semifinal, dijo el entrenador asistente de los All Blacks, Scott McLeod”.

Una escena del partido entre los Pumas y los All Blacks en el Tres Naciones, en noviembre de 2020 en Sydney Mark Kolbe - Getty Images AsiaPac

El mismo medio de Nueva Zelanda describió lo ocurrido ante La Rosa en la Copa del Mundo de Japón como un “puñetazo en la boca” por parte de un elenco que “los destrozó”. “Saben que cometieron errores durante la preparación de aquel partido. No querrán repetirlos”, se afirmó ahora.

La frase de Scott McLeod, consignada por The Post, es el mejor resumen: “Respetamos a Argentina. Son una bestia diferente a Irlanda”.

