Volvió el fundador Biei y le cuesta el Top 12, pero está calmo: sin descensos, en el rugby sí se puede esperar

Los números están ahí, desnudan la realidad y suman interrogantes. Son pobres, y en otras circunstancias serían muy preocupantes. La vuelta de Buenos Aires Cricket & Rugby Club a la elite del rugby local, luego de 10 años de desarraigo en la primera A, no para de acumular derrotas y, por más que la URBA haya suspendido los descensos esta temporada, la recuperación no puede demorarse mucho. Este sábado, en un duelo de fundadores de la UAR, cayó ante Belgrano por 43 a 25 y cerró en la última posición la primera etapa del Top 12, con un triunfo en once partidos.

Lo que se vio en la calurosa tarde de Victoria estuvo a tono con las realidades antagónicas de Buenos Aires y Belgrano. Uno está en pleno proceso de formación como equipo; el otro lleva años protagonizando las definiciones del Top 12. Mientras el plantel de Biei está conformado en su mayoría con jugadores que no superan los 25 años, el de Virrey del Pino mezcla experiencia con jerarquía y cuenta con dos Pumas, Francisco Gorrissen y Rodrigo Fernández Criado.

“Hay detalles que marcan muchas diferencias frente a un equipo de jerarquía. Somos un plantel corto, tenemos muy poco recambio, y en el ritmo del Top 12 es fundamental tener alternativas en el banco. Belgrano está acostumbrado a jugar finales y semifinales y tiene jugadores de roce internacional. Debemos tomar esto como aprendizaje”, analizó el wing y capitán Agustín Peirano, que anotó dos penales y dos conversiones.

Biei da pelea, pero por ahora le quedan lejos adversarios como Belgrano, que le ganó por 43 a 25 como visitante. Rodrigo Néspolo - LA NACION

El primer tiempo terminó 24 a 6. Si bien Buenos Aires empezó ganado con un penal de Peirano y pudo aumentar, fue claramente superado por la potencia física del pack de Belgrano, que sacó la ventaja entre los 10 y los 30 minutos con cuatro tries. El visitante se hizo más dueño del juego en el segundo tiempo, basado en la prestancia del hooker Ignacio Favro, las corridas del wing Juan Landó y la patada goleadora del apertura Tomás Rosati. El Nº 2 se llevó a sus gordos adelante, tackleó a destajo y marcó un try; el 15 hizo dos y el 10 anduvo derecho en los envíos a los palos (4 de 8) y fue muy prolijo en el fondo. Tanto, que fue artífice de los últimos tres tries.

Las estadísticas exponen la juventud de un plantel muy pequeño de Buenos Aires perdió diez veces, logró 206 puntos en once fechas y recibió 386. Es el que menos tries consiguió (22) y el que más sufrió (53). En lo numérico y en lo rugbístico, el rendimiento del Dragón está muy lejos del nivel de SIC, Hindú, Newman y CUBA, firmes candidatos a las semifinales. “Es durísimo no ganar, pero no tenemos nada que reprocharnos. Estuvimos casi un año sin entrenarnos y fuimos notificados por la URBA del inicio del torneo con un mes de antelación. Milagros no se puede hacer. Hay disfrutar y seguir mejorando”, comentó Gonzalo Camacho, ex wing de los Pumas e integrante del staff técnico del Dragón.

Todos en Biei coinciden en que los cinco partidos que quedan, en la segunda rueda, servirán para consolidar el plantel y sentar las bases del año próximo, cuando volverán los descensos. “Lo único bueno que nos dejó afrontar un torneo post pandemia es la posibilidad de aceitar el funcionamiento sin la presión de jugarnos la permanencia”, añadió Camacho, titular en cuatro partidos en el Mundial Nueva Zelanda 2011.

Con trabajo, unidad, mentalidad y una envidiable usina de juveniles (debutaron 18 en la primera), Biei, el fundador, se refundó para volver a la élite. Ahora apuesta a afianzarse con los mismos nombres y las mismas convicciones. El objetivo no es fácil, pero las ganas y el material humano están. Y la seguridad de no descender este torneo abre las ilusiones de un crecimiento rugbístico en un corto plazo. Por ahora, las estadísticas del Top 12 desnudan una realidad en la que cabe sólo ir mejorando. El tiempo dirá.

Lucha aérea entre dos clubes fundadores del rugby nacional: Buenos Aires Cricket & Rugby y Belgrano Athletic. Rodrigo Néspolo - LA NACION

Síntesis de Buenos Aires Cricket & Rugby 25 vs. Belgrano 43