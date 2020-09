Juan Imhoff defiende en esta ocasión; en otra, consiguió un try para Racing 92 en la fecha inicial del Top 14 de Francia; aunque ahora está en plenas condiciones reglamentarias, el wing rosarino no es convocado para el seleccionado por Mario Ledesma. Fuente: AFP - Crédito: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

5 de septiembre de 2020

Más victorias que derrotas y un try. Ése fue para los rugbiers argentinos del Top 14 francés el saldo de la reanudación del torneo, tras la suspensión por la pandemia. El único punto negativo fue uno que ya se sabía: Stade Français, dirigido por Gonzalo Quesada y compuesto por Nicolás Sánchez, Pablo Matera y Marcos Kremer, no se presenta en el comienzo de la temporada 2020/2021 por algunos casos de coronavirus.

Lo más destacado del día fue el try con el que Juan Imhoff contribuyó al triunfo de Racing 92 como visitante de Lyon en el estadio Gerland, por 27 a 23. El wing rosarino del conjunto de París, de 32 años, sigue destacándose en el mejor rugby de Europa, pero luego de años de estar impedido de jugar en los Pumas por no desempeñarse en el rugby argentino y aunque ahora ya no existe el impedimento reglamentario, no está en las preferencias de Mario Ledesma, que no lo incluyó en la citación a 59 jugadores de comienzos de año, en razón de que sus convocatorias apuntan al Mundial Francia 2023. Imhoff tendrá 35 años para entonces.

Sí es parte del equipo nacional el pilar porteño Francisco Gómez Kodela, que ingresó en la segunda mitad y compartió la cancha con Imhoff, pero como adversario: el ex forward de Belgrano actúa en Lyon.

También festejó Benjamín Urdapilleta, que a los 34 años sí está entre los elegidos de Ledesma para el seleccionado argentino. Castres, el club del ex apertura de CUBA, consiguió un éxito como el de Racing 92: ganó por 4 puntos y fuera de casa. Se impuso a Agen por 26 a 22.

Otro hombre de los Pumas ganador en la jornada inicial es Ignacio Calles, tandilense de 24 años. El pilar de Pau había debutado el viernes, en el anticipo de la jornada inaugural del Top 14, en una victoria por 26 a 23 también como visitante, en Montpellier. En otras canchas, Stade Rochelais superó por 29-15 a Toulon y este domingo habrá dos choques: Brive vs. Bayonne y Clermont vs. Toulouse. El restante encuentro de la fecha inicial, Stade Français y Bordeaux, fue postergado por la causa mencionada.

En Inglaterra, dos tries, pero todas derrotas

Lo contrario a la mayoría de los argentinos activos en Francia sucedió a sus compatriotas en Inglaterra. Solamente traspiés cosecharon, aunque a la vez dos tries, en la 18ª fecha de la Premiership, que ya había sido retomada tras la interrupción por la Covid-19.

Dos referentes de los Pumas por muchos años, Agustín Creevy y Martín Landajo, apoyaron en los in-goals ajenos, pero eso no les fue suficiente. El ex capitán marcó para que London Irish pasara ganarle a Gloucester por 18-17, pero el conjunto capitalino terminó perdiendo por 36 a 23 en casa de su oponente. El medio-scrum, en tanto, aportó a Harlequins una conquista que no alcanzó para evitar un 41-27 como local frente a Bath. Landajo amagó y se escabullió para reducir la desventaja a 18-34 cuando quedaban 10 minutos de juego. Otro hombre de trayectoria con la camiseta celeste y blanca, Santiago García Botta, participó en el segundo tiempo para el perdedor.

Por su parte, el aporte del segunda línea Tomás Lavanini, un habitué más de los Pumas, se quedó corto como para eludir un 31-40 de Leicester Tigers como anfitrión de Sale Sharks, que marcha escolta en la Premiership. El pilar cordobés Facundo Gigena, compañero del ex forward de Hindú, quedó como suplente.

Los demás resultados de la fecha fueron los siguiente: Saracens 18 vs. London Wasps 28, Northampton 19 vs. Exeter Chiefs 22 y Worcester Warriors 13 vs. Bristol Bears 36. Exeter está holgadamente primero, con 68 unidades; Sale reúne 55; Bristol tiene 53, y Wasps, 51.

Los posibles destinos de Tuculet

Por otro lado, la Premiership aparece como el más probable escenario futuro para Joaquín Tuculet, otro referente del rugby nacional. En esta semana, el fullback de los Pumas y Jaguares anunció a la Unión Argentina de Rugby (UAR) su intención de concluir su contrato de cinco años con la institución, que aceptó la propuesta. El back platense no será parte de la preparación del seleccionado para el Rugby Championship de noviembre y diciembre, tras una decisión respetada por el staff del equipo y tomada a raíz de "motivos meramente personales y familiares", según comunicó la UAR.

Ahora trasciende, de acuerdo con el portal A Pleno Rugby, que dos clubes ingleses quieren a quien se desempeñó hasta fines de 2015 en conjuntos de Inglaterra, Francia y Gales. Uno es el propio Leicester, en el que sería compañero de Lavanini y Gigena y, dentro de un tiempo, también de Matías Moroni, que se incorporará más adelante. El otro interesado es Newcastle Falcons, con el que ya está vinculado otro rugbier de los Pumas en los últimos años, Matías Orlando. Las posibilidades de firmar en Inglaterra para Tuculet, de 31 años, son mayores que las de un arribo a la Major League Rugby, de Estados Unidos, en la que sonaba como eventual refuerzo de Toronto Arrows.