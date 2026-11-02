Ruggeri, exjugador, sobre Boca: “Está jugando bien, no necesita todas estas ayudas”

El Superclásico dejó secuelas y un debate intenso sobre la conducción arbitral de Nicolás Ramírez y Silvio Trucco durante el encuentro. Oscar Ruggeri, en su participación habitual en ESPN, emitió un análisis crítico respecto al desempeño del juez del partido. El exfutbolista manifestó una postura firme contra el arbitraje y puso en duda la imparcialidad del referí en momentos clave de la jornada.

Según Ruggeri, el equipo xeneize muestra un nivel futbolístico sólido que prescinde de beneficios externos para conseguir resultados. “Hay que reconocer que está jugando bien, están haciendo las cosas bien. No necesita todas estas ayudas. Esto es al ped..., al ped... el árbitro, muchachos. Hay jugadas de todo tipo”, sentenció Ruggeri durante su intervención en el ciclo televisivo.

Montiel fue expulsado por una falta similar a una realizada por Blanco anteriormente Manuel Cortina

El punto central del reclamo del exdefensor radica en una situación puntual donde Leandro Paredes estuvo involucrado. Ruggeri analizó la conducta del jugador y criticó la pasividad de los futbolistas de River Plate ante las provocaciones. El panelista relató la secuencia donde, según su interpretación, el árbitro omitió una sanción disciplinaria necesaria contra el volante visitante. El exjugador sostuvo que Montiel debió actuar con mayor determinación para forzar la expulsión de su rival.

“Yo soy Montiel, lo hacía expulsar a Paredes en una jugada clave. Montiel está al lado de Paredes cuando Paredes le dice ‘cagón’ [a Ramírez]. Entonces, yo soy Montiel, cuando escucho ‘cagón’, yo Montiel le digo ‘cagón’. Yo le repito. Entonces nos tiene que echar a los dos o amonestar a los dos. Si nos amonesta a los dos, chau Paredes”, argumentó el excentral al detallar su visión sobre la picardía necesaria en este tipo de clásicos.

Paredes hizo una falta a destiempo que merecía la segunda tarjeta amarilla Manuel Cortina

El debate en ESPN continuó con la intervención de Sebastián Vignolo, quien compartió la postura de Ruggeri respecto a la falta de astucia del plantel de River Plate en el campo de juego. El análisis se extendió hacia las explicaciones que brindaron los jueces durante el desarrollo del partido. Ruggeri hizo mención al tenso intercambio ocurrido entre Nicolás Otamendi y el juez principal.

El exfutbolista de la selección argentina consultó al árbitro por una acción específica que pudo derivar en la segunda amonestación para Leandro Paredes. Ante la respuesta de Ramírez, quien dijo que “puede ser” que fuera segunda amonestación para el capitán xeneize, Ruggeri afirmó: “Te vas más caliente”. Este diálogo interno, lejos de calmar los ánimos, alimentó la percepción de un arbitraje permisivo que perjudicó la equidad del duelo.

No es la primera vez que Ruggeri apunta contra Boca desde la llegada de Riquelme ESPN/Boca Juniors

La postura de Ruggeri se centró en la meritocracia deportiva y el respeto por el juego limpio, ya que para el panelista, las intervenciones arbitrales alteraron la justicia del marcador final. La insistencia sobre la falta de carácter de los jugadores de River al responder a las provocaciones verbales marca el tono de su crítica. El Superclásico mantiene vigente la controversia arbitral alrededor de los llamados “equipos del poder”, un término que hace referencia a Boca Juniors, Rosario Central y Barracas Central.