Chamonix es un pueblo francés que se encuentra al pie del Mont Blanc, la montaña más alta de la Unión Europea, en el límite entre Italia y Suiza. Se ubica en un valle que dibuja una ve perfecta, está cruzado por el caudaloso río Arve que nace a partir del deshielo en el Mont Blanc y tiene un color celeste espeso producto del limo que arrastra desde la montaña.

Esta pequeña localidad es el paraíso para los amantes de los deportes de montaña. Durante el invierno se convierte en un centro de ski y snowboard perfecto, porque los medios de elevación finalizan en las calles de la ciudad y los deportistas acceden caminando a montañas que parecen obras de arte. En verano se congregan ciclistas, escaladores y corredores que recorren los cientos de senderos con un centenar de parapentes volando sobre sus cabezas.

La vertiginosa largada de los 170 kilómetros de la UTMB 2022 en Chamonix @ utmbmontblanc

Pero en cada año, la semana que coincide con el final de agosto y el comienzo de septiembre, Chamonix se transforma en una fiesta a cielo abierto y reúne al mundo de las carreras de montaña en el evento más convocante e icónico de esta disciplina en el mundo: la Ultra Trail Mont Blanc.

La UTMB se compone de ocho competencias en diferentes distancias, que este año se realizan entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre y convocan a 10.000 corredores que llegan desde 118 países. La Ultra Trail Mont Blanc es la meca del trail running y el lugar donde todo corredor sueña con estar, al menos, una vez en la vida.

El Mont Blanc, la montaña más alta de la Unión Europea como marco de fondo en la UTMB @ utmbmontblanc

Las ocho pruebas, con su distancia y desnivel positivo, que conforman la competencia son: la UTMB (170 kilómetros y un desnivel de 10 mil metros), la CCC (101km y 6100mD +), la TDS (145km y 9100mD +), la OCC (56km y 3500mD +), la PTL (300km 25,000mD +), la MCC (40km y 2300mD +), ETC (15km y 1200mD) y la YCC (14km y 1100mD +). Todas se corren en la modalidad “non stop”, que significa que cada competidor debe llevar en su mochila una serie de elementos obligatorios como abrigo, linterna frontal y líquido, y no puede recibir asistencia fuera de los puestos de control, que se ubican cada 10 o 15 kilómetros. Además deben recorrer cada uno de las etapas en un tiempo máximo establecido, lo que obliga a realizar la carrera casi sin parar y a un buen ritmo.

Si bien todas las competencias son importantes, la que se destaca es la de mayor distancia: los 170 kilómetros. La carrera reina recorre senderos y sube montañas con un desnivel positivo de 10.000 metros, lo que equivale a subir el Everest y agregarle 1.200 metros, y en su recorrido los participantes pasan por tres países, Francia, Italia y Suiza, y rodean el Mont Blanc.

Esta disciplina crece año tras año alrededor del mundo y la cantidad de inscriptos para estas competencias supera ampliamente el cupo de corredores que las montañas pueden albergar por lo que se estableció un sistema de suma de puntos que regula la participación y que llaman “running stones”. Por otro lado, los corredores deben participar de otras pruebas que conforman el circuito “World Series UTMB”, que otorgan puntos de acuerdo a la complejidad de la competencia. Una vez que se alcanza la cantidad de puntos solicitada para cada una de las pruebas, los corredores forman parte de un sorteo final junto con otros miles de todas partes del mundo. La buena suerte es la que define quien viaja a Chamonix a finales de agosto.

El salteño comenzó a correr en el 2012 cuando estaba en Bariloche estudiando para ser ingeniero nuclear Mauri Pagliacci / Trail Running Argentina

El mejor argentino en UTMB

“Conseguí una plaza para participar este año porque corrí en 2022 en Niza las 100 millas donde obtuve los running stones y luego tuve la suerte de salir sorteado”, cuenta a LA NACION Santos Gabriel Rueda, un salteño (32 años) que va a participar por quinta vez y que es el argentino que logró la mejor ubicación en los 20 años de la competencia cuando alcanzó la novena posición en 2019, luego de correr sin parar los 146.9 kilómetros en 19h31m55″, de la TDS: “Sur les Traces des Ducs de Savoie”, o “las huellas de los duques de Saboya”.

Santos Gabriel Rueda, o “Saga”, como es conocido en el ambiente del trail running, es un ingeniero nuclear y magíster del Instituto Balseiro, que se acercó a las carreras de montaña cuando llegó a Bariloche y adoptó la actividad como un respiro a las largas horas de estudio. “Esta va a ser mi quinta participación. La primera fue en la CCC (son las siglas de las tres principales localidades que recorre: Courmayeur en Italia, Champex en Suiza y Chamonix en Francia) y llegué en el puesto 30°, luego corrí dos veces TDS, el año pasado fueron los 170km, y este año repito la distancia más emblemática”, explica Saga, que en 2022 alcanzó el mejor tiempo para un argentino en los 170 kilómetros.

El salteño Santos Gabriel Rueda se entrena para participar en los 170 kilómetros de UTMB en Chamonix, Francia

El corredor salteño, que durante los últimos dos meses se radicó en las afueras de Chamonix para entrenarse para esta carrera, vive en España, donde trabaja y también estudió una segunda maestría en Ciencia de Datos en la Universidad de Málaga: “Combino el trabajo y las carreras porque es lo que me hace feliz. Crucé el charco porque me permitió contar con un sponsoreo más importante y además me dio la posibilidad de seguir formándome, trabajar en mi actividad y competir a primer nivel. Hacer las dos cosas es lo que me gusta, a pesar de que requiere un gran esfuerzo”.

Rueda creció en un paraje de Salta extremadamente humilde, donde el denominador común fue la carencia y él considera que ese recorrido sembrado de dificultades formó su personalidad. “Conocí una computadora de grande; de donde vengo, la electricidad llegó cuando tenía diez años. Todo eso hizo que arranque desde más atrás; para estudiar y recibirme tuve que dedicarle mucho esfuerzo y tiempo. En las carreras fue parecido. Entonces, creo que esta es la forma de encarar las cosas, después eso se combina con cierto talento que uno puede traer, pero siempre es entrenando y a partir del esfuerzo.”, sostiene Saga, uno de los corredores de ultra trail más destacados de Argentina.

Santos Gabriel Rueda durante el entrenamiento en Chamonix antes de participar en la UTMB 2023

“Años atrás me ponía nervioso antes de una carrera, pero hoy tengo una mirada diferente, lo disfruto mucho más y aprendí a vivirlo con más tranquilidad sin abandonar la expectativa por tener un buen desempeño”, afirma Rueda, que el viernes 1° de septiembre estará en el arco de partida con el sonido de fondo de “La Conquista del Paraiso”, de Vangelis, y rodeado por 2800 corredores que sueñan con volver a pisar esa alfombra un día después.

El sueño por destacarse en la mayor vidriera del trail running

La elite mundial del ultra trail y miles de corredores aficionados se mezclarán en la línea de largada, y muchos de ellos con la ambición de dar el gran salto a partir de un desempeño destacado en la UTMB.

Luciano Lucho Pilatti es un santafesino que comenzó a correr en montaña hace diez años cuando tenía 23 y hoy es uno de los más importantes deportistas de larga distancia. Lucho representó a nuestro país y fue parte de la selección argentina que participó en el Mundial de Austria, en Innsbruck 2023, donde corrió los 85 kilómetros, la distancia más larga, y fue el mejor ubicado en el puesto 56° de nuestra delegación.

“Este año voy a correr la OCC (Orsieres, Champex y Chamonix), que son 55 kilómetros con 3000 de desnivel positivo. Obtuve el pase para participar en esta carrera al llegar tercero en Vallholl en Villa General Belgrano, en Argentina”, cuenta a LA NACION el corredor de Esperanza, que actualmente vive en Suiza. “Estoy radicado en Europa porque me permite entrenarme en montaña, participar en carreras de primer nivel y combinar esto con el trabajo. Una parte de mi actividad es el running team que tengo con otro grupo de entrenadores en Argentina y por otro lado soy operario en una comuna en Suiza. Esto me da flexibilidad para enfocarme en el entrenamiento una parte del año y en otras a dedicarle más tiempo al trabajo”, explica Pilatti.

Luciano llegó a Chamonix hace dos meses y se abocó por completo a la aclimatación y al proceso de entrenamiento en un lugar que ya conoce: “Esta va a ser la quinta vez que participo en UTMB; corrí tres veces los 170, dos la CCC que son 101 kilómetros y ahora en OCC que son 50. Además durante el 2020 viví en Chamonix y al año siguiente en Courmayerur, que es del otro lado de la montaña pero en Italia, por lo que conozco mucho la zona”.

El corredor llega a UTMB con expectativas de un buen desempeño: “Llego muy bien preparado y confiado. Estoy acostumbrado a carreras más largas, y aunque 50 no son pocos y hay que correr muy fuerte, creo que puedo andar bien. No la subestimo, pero creo que la puedo hacer entre 6 y 6 horas y media”, dice Luciano que larga el jueves 31 de agosto a las 8.15 de Francia y sueña con un buen resultado que le permita seguir creciendo. “Si dudas es la carrera más importante y un buen resultado me daría un empujón que de otra manera sería difícil de lograr. Me preparé para eso pero también soy conciente que el nivel es muy alto y que todos competimos por lo mismo”, dice Lucho Piatti.

La cuenta pendiente

Francisco Pachi Somoza es un ultra runner que cuenta con varios récords en su currículum deportivo: es uno de los tres argentinos que corrió “los 4 Desiertos” (Gobi, en China; Atacama, en Chile; Sahara, en Egipto, y la Antártida), terminó cuatro veces los 330k del Tor de Geants en italia, y es el que más veces finalizó “La Misión”, una de las pruebas más duras en Argentina, entre muchas otras competencias de “ultra trail” pero este corredor que se destaca por su perseverancia tiene una cuenta pendiente: UTMB.

“La carrera que para mí es una espina clavada es el Ultra Trail Mont Blanc. La corrí cuatro veces y nunca la pude terminar. En tres oportunidades llegué más tarde del tiempo que hay establecido, y otra porque hubo un temporal de viento y nieve, y nos detuvieron porque no se podía continuar”.

“No me voy a morir sin terminar los 170 kilómetros de UTMB y cruzar ese arco de llegada en Chamonix, lo voy a intentar todas las veces que sea necesario”, afirma Francisco que este año corrió varias competencias que le permitieron sumar running stones y planea volver a la carga en 2024.

Para llegar a UTMB cualquier corredor debe transitar un largo derrotero. Primero, el desafío de finalizar una serie de carreras de ultra distancia, luego tener la suerte de salir beneficiado en el sorteo, y finalmente vencer a una carrera impiadosa cualquiera sea la distancia que se enfrente. Los números son elocuentes: de 17.000 inscriptos en la lotería, solo 10.000 van a obtener el pase para estar en la línea de largada. Pero resta lo más duro, y la estadística casi nunca miente, porque solo un tercio de los que comienzan van a alcanzar la línea de llegada en Chamonix y se volverán a su casa con el chaleco que la UTMB le otorga a los “finishers” y que atesorarán como un trofeo eterno.