LA BAULE-ESCOUBLAC, Francia.– Este sábado los Pumas tendrán libre el día, el último desocupado antes de adentrarse en la semana previa a su segunda presentación en Francia 2023. El staff, en cambio, afrontará mucho trabajo, ya que entra en acción su próximo rival. Samoa, que no tuvo acción en el primer fin de semana del Mundial de rugby, se enfrentará con el aguerrido seleccionado de Chile en Burdeos, a las 15 locales, las 10 de la Argentina.

De golpe, el equipo isleño se convirtió en una amenaza para los Pumas, por la pálida presentación albiceleste frente a Inglaterra. Repetir esa actuación el viernes próximo implicaría para los argentinos volverse a casa antes de tiempo, al final de la zona D. Y aun elevando su rendimiento, no la tendrán fácil contra un equipo que en la preparación mostró una notable evolución. Por eso, Michael Cheika y compañía estarán bien atentos a lo que se traigan los samoanos.

El neozelandés Steven Luatua es otro de los jugadores de calidad nacidos en el extranjero con los que cuenta Samoa. ROMAIN PERROCHEAU - AFP

Hasta dónde llega ese crecimiento se comenzará a ver esta tarde. Samoa se anticipa como muy superior al conjunto chileno, pero deberá ratificarlo con buen juego. En su debut absoluto en los mundiales, ocurrido el domingo ante Japón, Chile mostró estar a la altura de la gran cita y puso en aprietos a un equipo de un estatus similar al de los isleños. Por eso, los samoanos no pueden darse el lujo de guardarse nada.

“Éste es nuestro primer partido en el Mundial y parece que hemos estado esperando mucho tiempo. Hemos gestionado mucho los niveles de energía y nos hemos asegurado de no estimularnos demasiado antes del fin de semana”, anticipó el entrenador, Seilala Mapusua. “El equipo que hemos seleccionado es fuerte. Queremos empezar bien y dar lo mejor de nosotros, por eso el mensaje a los jugadores ha sido darle a Chile el respeto que merece y asegurarnos de enorgullecer a nuestra gente”.

"Hemos gestionado mucho los niveles de energía y nos hemos asegurado de no estimularnos demasiado antes del fin de semana", sostuvo Seilala Mapusua, el entrenador de Samoa, en ocasión del captain's run del partido contra Chile. ROMAIN PERROCHEAU - AFP

De hecho, Mapusua, que está en el cargo desde hace tres años, no se guardó nada. La pareja lucha por la camiseta número 10 entre dos ex integrantes de otros seleccionados finalmente quedó en manos del ex de Wallabies Christian Leali’ifano, y el ex de All Blacks Lima Sopoaga, que había sido titular en los últimos dos partidos, irá al banco.

“Son muy similares en sus roles. Espero que ellos controlen el juego y gestionen a nuestro equipo durante los 80 minutos”, agregó Mapusua. “Tener dos creadores de juego de gran calidad es novedoso para nosotros, por lo que nos sentimos muy afortunados y bendecidos. Aunque Christian comience y luego entre Lima, o si es al revés, sé que tendremos la misma calidad durante 80 minutos, y eso es espectacular para mí”.

No son los únicos jugadores que tienen pasado en otros seleccionados. También están los neozelandeses Charles Faumuina, campeón del mundo en 2015, y el ala Steven Luatua. Otros jugadores de renombre son el segunda línea Chris Vui (Bristol Bears), el ala Fritz Lee (Clermont), el centro UJ Seuteni (La Rochelle) y el fullback Duncan Paia’aua (Toulon).

El hooker Diego Escobar empuja con la pelota en el maul de Chile, que dio fuerte batalla en un engañoso 12-42 frente a Japón en su estreno absoluto en los mundiales, el último domingo. CHARLY TRIBALLEAU - AFP

En su debut, Chile cayó por 42-12 a manos de Japón, un resultado que no traduce lo que ocurrió en el partido. Recién en los últimos 10 minutos, con dos tries más, los japoneses, que fueron cuartofinalistas en 2019, aseguraron la victoria. El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Lemoine, que tiene a los argentinos Nicolás Bruzzone y Federico Todeschini como asistentes, pagó por los nervios del debut y mientras estuvo cerca y con un jugador más cometió algunos errores que permitieron a los asiáticos despegarse, cuando estaban pasándola mal. No obstante, prevaleció la imagen de un equipo aguerrido y sólido en defensa durante 60 minutos y que se animó a abrir la pelota. Su objetivo no pasa por los resultados, en un grupo que para ellos es muy cuesta arriba, sino por seguir sumando experiencia para capitalizar en el futuro próximo.

“A muchos jugadores ya nos tocaron sacarnos la ansiedad del debut y entrar a lo desconocido. Ya sabemos qué esperar de un estadio lleno con más de 30.000 personas”, dijo el capitán y tercera línea Martín Sigren. “Nos falta la experiencia, estar expuestos a este tipo de partidos de alta intensidad, no una vez por año sino constantemente, para jugar 80 minutos. Tuvimos una buena semana, en la que priorizamos la recuperación. Fue una semana corta y llegamos frescos para el partido físico que vamos a tener”.

Rodrigo Fernández consigue el primer try chileno en la historia de la Copa del Mundo; el debut terminó en una derrota a manos niponas. LIONEL BONAVENTURE - AFP

Con apenas cinco días de descanso, Lemoine dispuso cuatro cambios en la formación, todos entre los forwards. Mapusua, en cambio, sostiene la base del equipo que tuvo una gran preparación, con victorias sobre Japón y Tonga y derrotas ajustadas frente a Fiji e Irlanda.

Con 13 días entre un compromiso y el otro, los Pumas atraviesan un período de introspección luego del debut fallido en Marsella. Este domingo retomarán los entrenamientos, con el foco puesto definitivamente en Samoa, el adversario del viernes en Saint-Étienne. Un partido a matar o morir. El desempeño ante Chile le dará una buena foto de dónde está parado el equipo isleño. Como para tomar nota.

Tana Umaga fue figura de All Blacks en años recientes; ahora es asistente de Mapusua en el cuerpo técnico de Samoa. ROMAIN PERROCHEAU - AFP

Las alineaciones de Samoa vs. Chile

Duncan Paia’aua; Danny Toala, Ulupano Junior Seuteni, Tumua Manu y Nigel Ah-Wong; Christian Leali’ifano y Jonathan Taumateine; Fritz Lee, Steven Luatua y Taleni Seu; Theo McFarland y Chris Vui; Michael Alaalatoa (capitán), James Lay y Seilala Lam. Entrenador: Seilala Mapusua.

Suplentes: Sama Malolo, Jordan Lay, Paul Alo-Emile, Sam Slade, Sa Jordan Taufua, Ereatara Enari, Lima Sopoaga y Ed Fidow.

Iñaki Ayarza; Santiago Videla, Domingo Saavedra, Matías Garafulic y José Ignacio Larenas; Rodrigo Fernández y Marcelo Torrealba; Clemente Saavedra, Raimundo Martínez y Martín Sigren (capitán); Santiago Pedrero y Pablo Huete; Matías Dittus, Tomás Dussaillant y Javier Carrasco. Entrenador: Pablo Lemoine.

Suplentes: Diego Escobar, Salvador Lues, Esteban Inostroza, Javier Eissmann, Alfonso Escobar, Ignacio Silva, Benjamin Videla y Pablo Casas.

Estadio: Stade de Bordeaux.

Stade de Bordeaux. Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Paul Williams (Nueva Zelanda). Hora: 10 de la Argentina.

10 de la Argentina. TV: ESPN.