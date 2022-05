Se salvó de milagro, perdió a un amigo en la montaña, y a pesar del drama volvió a competir en la nieve: una historia que conmueve

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Como en los senderos cordilleranos, la vida a veces se pone cuesta arriba y otras, cuesta abajo. Para quienes saben observar, ese paisaje cotidiano deja enseñanzas. Tomás Aguiló, guía de alta montaña de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) y la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña (UIAGM), recorre, respira, ama las montañas desde pequeño.

El equipo argentino de Ski de Montaña

Su actividad lo ha llevado a atravesar situaciones extremas más de una vez. La última fue a finales de enero de este año: luego de probar y estudiar la ruta de piedra durante años, junto a su amigo italiano Corrado “Korra” Pesce, Tomy escaló y “abrió” (en escalada, recorrer por primera vez) una nueva vía en la cara norte del cerro Torre, una de las más peligrosas de la mítica montaña de El Chaltén.

Tomás Aguiló durante la escalada en Suiza

Durante la bajada, los escaladores fueron golpeados por una avalancha que dejó gravemente herido al italiano. Aunque perdió el equipo por el golpe, Tomy consiguió seguir bajando y fue rescatado a unos 300 metros del piso. El cuerpo de Korra no pudo ser recuperado.

Tomy sufrió múltiples heridas en el tren superior: neumotórax, una hernia y diversas lesiones en la clavícula, en un ojo y en las costillas. A pesar de eso, se recuperó muy rápido. Dos meses después del accidente en El Chaltén, a principios de abril, Tomy se embarcaba en un viaje a Suiza para competir, junto con sus colegas y amigos Peter Treichel (campeón argentino de esquí de travesía en 2018) y Pablo Finster (campeón argentino de esquí de travesía en 2019), en la competencia de esquí de travesía Patrouille des Glaciers (PDG), el evento deportivo más importante de Suiza.

Rescate. La doctora Carolina Codó presta los primeros auxilio al escalador Tomás Aguiló minutos después que fuera descendido desde la base del Cerro Torre.

Los tres le pusieron el cuerpo al primer equipo argentino y sudamericano en correr la emblemática carrera que une los pueblos de Zermatt, Arolla y Verbier. El esquí de travesía, también llamado esquí de montaña, es una modalidad que une alpinismo y esquí. Consiste en subir montañas con fijaciones especiales que permiten liberar el talón. Además, a la base del esquí se adhiere un tejido conocido como piel de foca que aporta mayor tracción en las pendientes. Luego, en la cima, se sacan las pieles y se desciende esquiando normalmente.

Tremenda trepada en la montaña

Tomy, Peter y Pablo estuvieron dos semanas poniéndose a tono con el terreno. Finalmente, este domingo a la 1 de la madrugada llegó el momento de la largada. Luego de recorrer 57 km con 4600 metros de desnivel positivo, el equipo argentino arribó a la meta al mediodía del mismo día. Se clasificaron en el séptimo lugar en su categoría (civiles con guía de montaña) y quedaron en el puesto 63° en la general. Más de 1500 equipos (entre amateurs, profesionales y seleccionados) de 35 países participaron de la PDG este fin de semana.

Los argentinos en las altas cumbres

Desde Suiza, Tomy le cuenta a LA NACION que la experiencia fue buenísima. “Fue una carrera dura, con condiciones de montaña muy difíciles. Hacía mucho frío y en algunas partes no había suficiente nieve. En algunos tramos tuvimos que correr con las botas de esquí sobre piedra. Los participantes tienen muy buen nivel, incluso los amateurs son súperfuertes. Fue muy bueno vivir una experiencia así en una carrera tan grosa. Estamos contentos con nuestros resultados”, afirma Aguiló.

También describe las múltiples sensaciones que lo atravesaron durante la ceremonia de apertura, durante la travesía y al llegar a la meta. “A nivel personal y emocional, esta experiencia y esta oportunidad de correr la PDG fue muy importante. A mí me dio un motivo, una motivación para seguir adelante, salir a flote después de lo que me pasó en enero, que fue súperduro. Haberme recuperado de tantas lesiones en tan poco tiempo y tener la oportunidad de volver a exigirme físicamente, probar el cuerpo, volver a la montaña, es algo que agradezco profundamente. Si bien no fue escalando, fue esquiando, en un entorno que me gusta, que me apasiona, que amo”, describe Tomy.

La llegada de los argentinos

Y agrega: “Fue una alegría gigante. Me emocioné, me alegré. A la vez, en algunos momentos, me ponía triste por lo acontecido, por mi amigo que no tuvo la misma oportunidad que yo. Pero estuvo buenísimo para seguir para adelante. Estar acá hoy, estar vivo, estar sano y casi al 100% es un regalo de la vida, una segunda oportunidad que agradezco. Hay que valorarlo, hay que cuidarse y seguir haciendo lo que a uno lo hace feliz y, por sobre todo, transmitir esta linda pasión que son los deportes al aire libre”.

El equipo argentino, en plena recorrida para conocer el terreno

Además de ser escalador y runner profesional, Tomy esquía desde hace 33 años y hace esquí de travesía desde hace 18. Es, incluso, una actividad que comparte con su hijo de 8 años. La pasión que se respira en los Alpes suizos durante la PDG es algo que lo sorprendió: “Todos llevan el esquí en el corazón, en las venas. Y ese amor por la montaña y por el deporte se contagia. Vimos muchísimas personas alentando durante el trayecto, haciendo sonar campanas, ofreciéndote agua o comida. Fue una experiencia increíble”, suma.

La llegada del equipo argentino en Suiza

Nahuel Campitelli, guía de la AAGM y manager del grupo, también resalta el espíritu de la carrera y la enorme importancia cultural y social que tiene en Suiza: “Organizada por el ejército suizo desde 1943, la PDG es un orgullo nacional, un elemento de unificación. Reúne multitudes, hay personas que caminan 5 horas bajo la nevada para ver pasar a sus equipos y alentarlos”.

Aguiló, Finster y Treichel, en acción

¡Esquiando a -25°C!

Campitelli añade que, a la hora de definir la performance de los competidores, hay que tener en cuenta el contexto. “Es una carrera con múltiples categorías y, cuando uno investiga un poco, se pregunta si no estará hecho a propósito para desvirtuar esa cuestión cartesiana de quien llega primero, segundo o tercero. Los chicos argentinos venían del verano, no conocían el recorrido y tuvieron 15 días para recorrer lo que los campeones conocen desde hace 30 años. Al momento de la largada, hacía -25° C de térmica. Uno de cada cuatro participantes tuvieron que abandonar porque rompieron material. Los cantos de los esquíes sacaban chispas en las rocas. La montaña cambia todo el tiempo y este año fue muy difícil”, suma Campitelli.

Aguiló y Finster, felices en la montaña

El manager del equipo argentino cuenta cómo se gestó el proyecto. En 2019, trabajaba como guía de montaña en Bariloche con un grupo de suizos (“sexagenarios de documento, pero veinteañeros de espíritu”, puntualiza). Entre otras actividades, fueron a esquiar a la laguna Jakob. Estando allí, vieron pasar a Pablo Finster haciendo esquí de travesía.

Entusiasmados, los suizos -entre ellos, varios CEOs de empresas en Ginebra- le preguntaron a Campitelli si podía armar un equipo de tres con el nivel de Pablo. En ese caso, ellos se ocuparían de pagarles todos los gastos para que pudieran viajar y competir en la PDG. La pandemia postergaría los planes, pero finalmente llegó la oportunidad para los argentinos.

Una carrera muy exigente

“A mí se me complicó cuando pasó lo de Tomy en El Chaltén. Lo primero que hice fue averiguar si él quería seguir en carrera. Yo sabía que lo mejor que podía hacer por Tomy, que estaba hecho pelota por la muerte de su amigo, era tratar de que tuviera una experiencia humana que lo fortaleciera y lo ayudara a salir adelante”, recuerda Campitelli.

Si bien había un posible reemplazante, todos querían que fuera Tomy quien compitiera en la PDG. “Estar motivado, contenido, tener un proyecto del que participan amigos, todo eso ayuda a ponerte las pilas, a pensar en positivo. Para los chicos y para mí, fue un sueño, una experiencia alucinante”, cierra Campitelli.